Légendes Pokémon: Z-A : Récupérez gratuitement Mewtwo et ses Méga-gemmes

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 03 décembre 2025 à 15h24
Le Pokémon légendaire emblématique de la première génération arrive enfin dans Légendes Pokémon: Z-A. D'ailleurs, vous pouvez le capturer gratuitement, à condition de respecter quelques consignes simples.
Légendes Pokémon: Z-A : Récupérez gratuitement Mewtwo et ses Méga-gemmes
Les Pokémon légendaires comptent parmi les créatures les plus recherchées et les plus prisées par tous les dresseurs de Pokémon à chaque nouvel opus. Dans Légendes Pokémon: Z-A, le Pokédex vous invite à capturer Xerneas, Yveltal, Zygarde et Diancie. Mais un nouveau venu a rejoint les rues d'Illumis le 2 décembre 2025. D'ailleurs, il devrait combler les fidèles de la première heure car il s'agit de Mewtwo, le Pokémon génétique. 

Combattez avec Méga-Mewtwo X ou Méga-Mewtwo Y dans Légendes Pokémon: Z-A 

mega-mewtwo-Y
Apparu dans les premières versions de Pokémon, Mewtwo est un Pokémon mythique à plus d'un titre. Héros du premier film de la franchise, Pokémon le plus puissant de l'équipe de Giovanni, il est l'une des figures les plus redoutées de l'univers de Pokémon. 

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Avec les jeux X et Y, Mewtwo a obtenu deux Méga-évolutions, tout comme Dracaufeu. Aujourd'hui, Légendes Pokémon: Z-A fait revenir ces deux Méga-évolutions sur le devant de la scène au travers d'une mission secondaire EX à ne pas manquer !

Quelles sont les conditions à réunir pour combattre et tenter de capturer le Pokémon légendaire ?

mega-mewtwo-Y-sous-sol
Depuis le 2 décembre 2025, les joueurs et joueuses qui possèdent Légendes Pokémon: Z-A peuvent récupérer gratuitement une Mewtwoïte X et une Mewtwoïte Y. Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet « Cadeau mystère » et de sélectionner l'option « Via Internet ». Notez que votre console (que ce soit la Nintendo Switch ou la Nintendo Switch 2 doit être connectée à Internet pour pouvoir obtenir les deux Méga-gemmes.

Miniature vidéo

Pour démarrer la traque de Mewtwo, vous devez avoir récupéré les deux Méga-gemmes et avoir terminé le scénario principal de Légendes Pokémon: Z-A. Puis vous devrez vous rendre au Café Lysandre. Là-bas, vous devrez prendre l'ascenseur pour vous rendre au dernier sous-sol (au niveau -3). Une cinématique va alors se déclencher et Mewtwo apparaîtra dans la zone. Vous pourrez alors partir à sa recherche et le capturer.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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