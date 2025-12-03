Légendes Pokémon: Z-A : Récupérez gratuitement Mewtwo et ses Méga-gemmes

Le Pokémon légendaire emblématique de la première génération arrive enfin dans Légendes Pokémon: Z-A. D'ailleurs, vous pouvez le capturer gratuitement, à condition de respecter quelques consignes simples.
Les Pokémon légendaires
comptent parmi les créatures les plus recherchées et les plus prisées par tous les dresseurs de Pokémon à chaque nouvel opus. Dans Légendes Pokémon: Z-A
, le Pokédex vous invite à capturer Xerneas, Yveltal, Zygarde et Diancie. Mais un nouveau venu a rejoint les rues d'Illumis le 2 décembre 2025. D'ailleurs, il devrait combler les fidèles de la première heure car il s'agit de Mewtwo, le Pokémon génétique.
Combattez avec Méga-Mewtwo X ou Méga-Mewtwo Y dans Légendes Pokémon: Z-A
Apparu dans les premières versions de Pokémon, Mewtwo est un Pokémon mythique
à plus d'un titre. Héros du premier film de la franchise, Pokémon le plus puissant de l'équipe de Giovanni, il est l'une des figures les plus redoutées de l'univers de Pokémon.
Avec les jeux X et Y, Mewtwo a obtenu deux Méga-évolutions, tout comme Dracaufeu. Aujourd'hui, Légendes Pokémon: Z-A fait revenir ces deux Méga-évolutions sur le devant de la scène au travers d'une mission secondaire EX à ne pas manquer !
Quelles sont les conditions à réunir pour combattre et tenter de capturer le Pokémon légendaire ?
Depuis le 2 décembre 2025, les joueurs et joueuses qui possèdent Légendes Pokémon: Z-A peuvent récupérer gratuitement une Mewtwoïte X et une Mewtwoïte Y
. Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet « Cadeau mystère »
et de sélectionner l'option « Via Internet ». Notez que votre console (que ce soit la Nintendo Switch ou la Nintendo Switch 2 doit être connectée à Internet pour pouvoir obtenir les deux Méga-gemmes.
Pour démarrer la traque de Mewtwo, vous devez avoir récupéré les deux Méga-gemmes et avoir terminé le scénario principal de Légendes Pokémon: Z-A.
Puis vous devrez vous rendre au Café Lysandre. Là-bas, vous devrez prendre l'ascenseur pour vous rendre au dernier sous-sol (au niveau -3). Une cinématique va alors se déclencher et Mewtwo apparaîtra dans la zone. Vous pourrez alors partir à sa recherche et le capturer.
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