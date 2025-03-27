Légendes Pokémon: Z-A dévoile une surprise pour les inconditionnels des combats

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 27 mars 2025 à 17h02
Un nouveau trailer de Légendes Pokémon: Z-A a été partagé lors du Nintendo Direct du 27 mars, présentant ce qui se passe pendant la nuit dans les rues d'Illumis.
Légendes Pokémon: Z-A dévoile une surprise pour les inconditionnels des combats
La vidéo présentée lors du Pokémon Presents de février 2025 a permis de découvrir de nombreux éléments du gameplay de Légendes Pokémon: Z-A, notamment le retour des Méga-évolutions, la possibilité d'explorer les toits d'Illumis et la présence des Zones sauvages. Cependant, un nouveau trailer dévoilé à l'occasion du Nintendo Direct du 27 mars montre que le jeu proposera également un cycle jour-nuit

D'ailleurs, pendant la nuit, Illumis deviendra le théâtre d'un tournoi qui occupera les dresseurs et les dresseuses pendant de longues heures. 

Le Royale Z-A et ses combats de rue, une autre nouveauté de Légendes Pokémon: Z-A

Pendant la journée, les joueurs peuvent se battre contre des Pokémon sauvages ainsi que contre quelques dresseurs lors de duels amicaux. Mais la nuit, Légendes Pokémon Z-A révèle son côté plus combatif. Dans ses ruelles, une zone spéciale reconnaissable à sa barrière holographique rouge apparait de manière aléatoire. Si vous les franchissez, vous devenez l'un des participants à la compétition la plus connue de la ville : le Royale Z-A. 

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Ce tournoi oppose des dresseurs venant des 4 coins d'Illumis dans des combats où vous pouvez lancer une attaque dès que vous apercevez le Pokémon d'un autre dresseur. Il sera même possible de prendre vos adversaires par surprise afin d'avoir un avantage. L'objectif sera de gagner le plus de duels possible afin de faire évoluer votre classement général. Comme son nom le laisse supposer, les dresseurs entrant dans la compétition démarrent au niveau Z. 

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Il faudra faire preuve de stratégie et rendre vos Pokémon plus puissants pour rejoindre l'élite des participants au Royale Z-A : les dresseurs de rang A. Les meilleurs auraient d'ailleurs le droit d'exaucer l'un de leurs vœux en récompense. Mais ce prix très convoité pourrait bien cacher quelque chose de plus mystérieux. 

Pour en apprendre plus sur le Royale Z-A et vous lancer dans vos premiers duels, il va falloir patienter jusqu'à la sortie de Légendes Pokémon: Z-A prévue pour la fin de l'année 2025 sur Nintendo Switch.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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