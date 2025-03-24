Légendes Pokémon Z-A : Un leak révèle le nombre de nouvelles Méga-évolutions… grâce à votre clavier ?

Mécanique confirmée par la vidéo du Pokémon Day, la Méga-évolution sera de retour dans Légendes Pokémon Z-A. Mais une fuite suggère que de nombreux Pokémon pourront en profiter.
Pour les dresseurs vétérans, la Méga-évolution est une mécanique familière. Introduite dans les jeux Pokémon X et Y, elle permet grâce à un objet d'offrir à une créature une évolution temporaire supplémentaire qui amplifie ses capacités. À ce jour, il existe de nombreuses Méga-évolutions pour les Starters de première génération, pour Absol, pour Gardevoir, pour Léviator et plus encore.
Plusieurs de ces Méga-évolutions sont d'ailleurs visibles dans le trailer de présentation de Légendes Pokémon Z-A mis en ligne lors du Pokémon Presents 2025
. Mais les plus curieux se demandent si d'autres Pokémon pourront méga-évoluer dans les rues d'Illumis
. Or, le leaker Pyoro a laissé un indice sur X/Twitter à ce sujet.
Un lien curieux entre la touche Échap de votre clavier et les nouvelles Méga-évolutions de Légendes Pokémon Z-A
Dans une publication du 24 mars, il invite son audience à regarder la touche située sur le coin supérieur gauche du clavier.
Si la touche Échap ne semble avoir aucun point commun avec la licence Pokémon, elle ferait référence à une autre publication de Pyoro. Dans celle-ci, il indique que des milliers de personnes connaissent le nombre de Méga-évolutions inédites dans Légendes Pokémon Z-A
, mais que personne n'ose en parler.
Mais pourquoi la touche Échap ? Pour comprendre cet indice, il faut regarder du côté du code ASCII, le tableau associant chaque touche informatique à un code binaire. Or, la touche Échap correspondrait au code 27
. Légendes Pokémon Z-A Contiendrait donc 27 nouvelles Méga-évolutions qui font elles aussi l'objet de rumeurs.
Par le passé, des fuites avaient déjà évoqué des Pokémon pouvant obtenir une Méga-évolution inédite dans ce nouveau spin-off. Les noms qui reviennent le plus souvent sont ceux d'Empiflor, d'Exagide, de Goupelin, d'Amphinobi, de Zygarde et de Zeraora.
All Megas revealed so far in ZA!
byu/WolverineFamiliar740 inpokemonribbons
Cependant, tant que The Pokémon Company ou Game Freak n'ont pas confirmé ces informations, elles restent hypothétiques. Pour l'heure, les joueurs ont déjà noté que plusieurs Méga-évolutions seraient bien présentes dans Légendes Pokémon Z-A
en regardant les vidéos et images promotionnelles. Au total, ce sont 18 Pokémon qui seraient concernés, notamment Dracaufeu, Roucarnage, Kangourex, Ptéra, Pharamp, Steelix, Démolosse, Tyrannocif, Gardevoir, Altaria, Absol, Lucario ou encore Drattak.Légendes Pokémon Z-A sortira exclusivement sur Nintendo Switch fin 2025
, sans date précise pour le moment.
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