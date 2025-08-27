Légendes Pokémon: Z-A : Deux nouvelles Méga-évolutions teasées sur une affiche d'Illumis ?

Après Méga-Dracolosse et Méga-Empiflor, de nombreux dresseurs se demandent quelles seront les prochaines Méga-évolutions inédites de Légendes Pokémon: Z-A. Mais un teaser partagé sur le compte X/Twitter de Pokémon semble donner deux indices.
Dans les rues d'Illumis, il sera difficile d'échapper aux Méga-évolutions. Mécanique vedette des combats de Légendes Pokémon: Z-A
, elle va permettre à de nombreux monstres appréciés des joueurs de devenir temporairement plus puissants. Certaines formes déjà présentes dans les versions X et Y feront leur retour comme Méga-Dracaufeu X, Méga-Kangourex, Méga-Léviator ou Méga-Lucario.
D'autres Méga-évolutions ont été récemment dévoilées au public comme Méga-Dracolosse ou encore Méga-Empiflor au travers d'un trailer aux allures de jeu d'horreur
. Cependant, The Pokémon Company semble vouloir jouer avec la communauté en disséminant de potentiels indices. En effet, un indice partagé sur Instagram suggère que deux Pokémon de type Combat pourraient bien avoir leur propre Méga-Évolution
.
Méga-choc sur le ring en approche dans Légendes Pokémon: Z-A ?
La publication en question annonce une nouvelle vidéo diffusée en avant-première le 28 août. Mais le détail le plus étonnant est l'image partagée pour accompagner cette annonce
. Celle-ci semble avoir été collée sur les murs d'Illumis et annonce un combat entre Mackogneur et Brutalibré.
Hormis leur type Combat en commun, ces deux Pokémon sont de deux générations différentes et ne partagent pas de points communs. Mais la Méga-Évolution étant utilisée en plein milieu d'un duel, cette affiche peut suggérer que les deux combattants pourraient rejoindre la liste des potentielles 26 Méga-évolutions inédites dans Légendes Pokémon: Z-A.
Une première sur YouTube prévue pour le 28 août, avec la potentielle révélation
Mais d'autres rumeurs partagées sur Reddit et sur X/Twitter via CentroLeaks suggèrent que d'autres Pokémon auraient droit à leur Méga-évolution
. Les noms qui reviennent le plus souvent sont ceux de Méganium
et de Zygarde. Même s'il s'agit de simples spéculations, ces choix pourraient être logiques. Germignon est l'un des Starters de ce nouveau jeu et Zygarde a déjà été aperçu dans sa forme canine dans des images promotionnelles. Cette théorie est donc envisageable, mais aucun indice n'a été partagé par The Pokémon Company à ce sujet.
Quoi qu'il en soit, l'attente sera de courte durée. Une nouvelle vidéo du titre sera diffusée dans quelques heures à peine avec, nous l'espérons, la réponse à ce mystère. En attendant, rappelons que Légendes Pokémon: Z-A sera disponible à partir du 16 octobre 2025
sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
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