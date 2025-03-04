Légendes Pokémon Z-A : Découvrez son adorable bonus de précommande

Les dresseurs et dresseuses qui souhaitent d'ores et déjà réserver leur voyage à Illumis peuvent précommander Légendes Pokémon Z-A et obtenir un cadeau inédit. Mais il y a un inconvénient majeur.
Très souvent, les grandes enseignes et les sites de e-commerce proposent des bonus et des goodies inédites pour les joueurs qui précommandent un titre
. À plusieurs reprises, les jeux Pokémon ont eu droit eux aussi à leur petit truc en plus pour pousser à l'achat. Il y a ainsi eu des steelbooks inédits, de petites figurines, des récompenses en jeu et même des cartes Pokémon exclusives pour les précommandes japonaises.
Pour la sortie de Légendes Pokémon Z-A
, The Pokémon Company a choisi d'aller plus loin en proposant comme bonus de précommande non pas une, mais 3 mini-peluches différentes.
Des peluches des Starters de Légendes Pokémon Z-A offertes en précommandant le jeu
En précommandant le jeu, les dresseurs obtiendront en bonus une peluche d'environ 15cm représentant l'un des 3 Starters du jeu, à savoir Kaiminus, Germignon ou Gruikui. Si la campagne a de quoi ravir les collectionneurs de tous âges, elle possède deux freins. Le premier est que le choix de la peluche est aléatoire.
Il n'est donc pas garanti d'obtenir son compagnon préféré parmi les 3 Starters. Le second est que cette campagne sera uniquement disponible sur le site du Pokémon Center.
Ce bonus de précommande semble d'ailleurs devenir une habitude pour les jeux Légendes Pokémon. Dans les semaines précédant le lancement de Légendes Pokémon: Arceus, les joueurs qui précommandaient le titre via le Pokémon Center pouvaient également obtenir une peluche Sitting Cuties, cette fois-ci à l'effigie d'Arceus.
À l'heure où ces lignes sont écrites, les précommandes ne sont pas encore ouvertes
sur le site du Pokémon Center. Mais il est peu probable que les joueurs français puissent en bénéficier. S'il existe bien un site britannique de l'institution Pokémon, ils ne proposent pas la livraison vers la France.
Cela vaut également pour les versions américaines et japonaises des sites du Pokémon Center.
Il va donc falloir ruser pour ajouter ces peluches à votre collection ou trouver les Sitting Cuties de Germignon, Gruikui et Kaiminus sur d'autres sites.
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