Légendes Pokémon: Z-A : Ce nouveau mode compétitif en temps réel va mettre votre talent à l'épreuve

Un nouveau trailer de Légendes Pokémon: Z-A a été présenté en avant-première pendant les Championnats du monde Pokémon 2025. Il met en avant l'un des modes de jeu exclusifs à Illumis : le Club de combat Z-A.
Dans les rues d'Illumis, les dresseuses et dresseurs pourront prouver leur valeur en participant au tournoi Royale Z-A. Cependant, cette compétition nocturne ne sera pas le seul défi proposé aux amateurs de duels endiablés. Légendes Pokémon: Z-A
proposera d'ailleurs un mode de jeu inédit réunissant jusqu'à 4 joueurs simultanés
: le Club de combat Z-A.
Trois minutes pour devenir le meilleur des dresseurs dans le Club de combat Z-A
Entre l'exploration de la ville et la capture de Pokémon sauvages, les joueurs de Légendes Pokémon: Z-A pourront défier des dresseurs du monde entier via ce mode de jeu en réseau local ou en ligne. L'objectif est simple : quatre dresseurs sont placés dans une zone de combat pendant 3 minutes.
Le but est d'éliminer le plus de Pokémon adverses possibles
dans ce laps de temps très court. Les Méga-évolutions sont acceptées et les joueurs peuvent se déplacer librement dans la zone de combat.
Toutefois, il y a une règle importante à garder en tête : si votre Pokémon est mis K.O, vous êtes renvoyés à votre point de départ. Pour aider les joueurs, des particules de Méga-Force et des objets pourront apparaître dans la zone de jeu. Récupérez-les avant vos adversaires pour utiliser la Méga-évolution
, augmenter les statistiques de vos Pokémon et gagner un avantage temporaire.
Un mode de Légendes Pokémon: Z-A jouable en local avec plusieurs consoles, en ligne contre des inconnus ou en partie privée
Chaque Pokémon éliminé rapporte un point. Pour augmenter les chances de victoire, il ne faut pas hésiter à utiliser des attaques frappant une zone dans laquelle se trouvent plusieurs créatures adverses. Jouer avec les faiblesses des Pokémon adverses sera également un atout pour triompher. À la fin de chaque match dans le Club de combat, les joueurs gagnent des points qui feront évoluer leur classement général
. Comme dans le Royale Z-A, chaque joueur démarre au rang Z et il peut gravir les échelons jusqu'à atteindre le rang A.
Si les joueurs pourront tester cette nouveauté en ligne, ils pourront également créer des parties personnalisées avec des règles spécifiques et un code d'échange unique pour rejoindre le match. Cette nouveauté sera à découvrir dès le 16 octobre 2025
au lancement de Légendes Pokémon: Z-A, une exclusivité Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
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