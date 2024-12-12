Pokémon GO : Une nouvelle fonctionnalité facilitant l'accès aux Raids a été ajoutée

Une nouvelle fonctionnalité concernant l'accès aux Raids par le biais de la liste d'amis a été ajoutée, retrouvez les détails relatifs à son fonctionnement dans cet article.
Il est toujours plus facile de sortir victorieux des combats de raid sur Pokémon GO
en travaillant en équipe, et pour faciliter cette démarche, une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée en décembre 2024.
Comment rejoindre un Raid sur Pokémon GO grâce à la liste d'amis ?
Capturer les Pokémon les plus rares sur Pokémon GO
passe en général par des combats de raid, bien que cette activité n'ait pas toujours fait partie du jeu mobile. Vous pouvez en effet y prendre part depuis 2017, et Niantic a régulièrement perfectionné cet outil en amenant des ajustements, de manière aussi à ce qu'ils soient plus conviviaux. Ainsi, en décembre 2024, l'éditeur et développeur a fait en sorte que vous puissiez vérifier dans votre liste d'amis laquelle de vos connaissances était en train de participer à un raid, dans l'optique que vous puissiez les rejoindre pour le combat facilement si vous le souhaitez.
Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet « Amis » de votre profil de Dresseur, puis de trier la liste en faisant appel à l'option « Dans un Raid », que vous trouverez dans le menu déroulant.
Vous verrez alors tous vos amis en file d'attente pour l'un de ces combats, et vous n'aurez qu'à sélectionner les informations présentées par l'intermédiaire de votre ami pour consulter les détails, y compris le nombre d'autres Dresseurs en attente. Dès qu'une place sera disponible, vous pourrez appuyer sur le bouton « Combattre » pour le rejoindre.
Notez cependant qu'il est essentiel de disposer d'un Passe de Raid à distance, à moins que vous ne soyez physiquement proche de votre ami. Cela signifie aussi que les Raids Obscurs ou encore les Raids élites ne peuvent être rejoints par le biais de cette fonctionnalité, étant donné qu'ils ne sont pas concernés par les Passes de Raid à distance .
Enfin, Niantic a tenu à rassurer les joueurs au sujet de problèmes persistants à cause desquels vous ne pouvez retourner dans un raid via la liste d'amis après une déconnexion accidentelle ou une erreur réseau. Une solution sera rapidement apportée avec une nouvelle mise à jour, et vous êtes en droit de contacter le support si vous avez perdu un Passe de Raid pour cette raison.
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