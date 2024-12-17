Pokémon GO : Une Journée Éclosion mettra Magby et Élekid à l'honneur en décembre, les détails

Retrouvez les détails de la Journée Éclosion consacrée à Magby et Élekid sur Pokémon GO en décembre 2024 dans cet article.
Une nouvelle Journée Éclosion sera organisée sur Pokémon GO
le dimanche 29 décembre 2024 de 14 heures à 17 heures
. Celle-ci sera l'opportunité pour tous les Dresseurs d'obtenir des exemplaires de Élekid et Magby, et de participer à deux études. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de la Journée Éclosion Élekid et Magby
ci-dessous.
Journée Éclosion Braises chargées, Élekid et Magby, les détails
Pokémon à l'affiche
Élekid et Magby
écloront beaucoup plus souvent dans des Œufs de 2 km. Vous aurez également plus de chances de faire éclore un Élekid ou un Magby chromatique.
Bonus d'événement
- Les Bonbons seront doublés lors de l'éclosion d'Œufs.
- Vous aurez plus de chances de faire éclore un Élekid ou un Magby chromatique.
- Vous aurez plus de chances d'obtenir des Œufs de 2 km en faisant tourner les PhotoDisques des PokéStops.
Étude ponctuelle
Une Étude ponctuelle gratuite et propre à l'événement sera disponible. Sa complétion vous accordera un Super-Incubateur et des PX, mais toutes les tâches devront être terminées et les récompenses récupérées avant le dimanche 29 décembre à 17 heures.
Étude ponctuelle payante
Pour 1 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous aurez accès à une Étude ponctuelle exclusive à l'événement. L'achat de ce billet vous permettra également de bénéficier du bonus suivant lors de la Journée Éclosion Braises chargées :
- Poussières Étoile d'éclosion ×2
Pour réaliser cette Étude ponctuelle, vous devrez faire éclore un Œuf et marcher 2 km. Vous obtiendrez ainsi les récompenses suivantes :
- Un Morceau d'Étoile
- Un Super-Incubateur
- 2 500 PX
Bonus supplémentaires de la Journée Éclosion Braises chargées
Du vendredi 27 décembre à 10 heures au dimanche 29 décembre 2024 à 17 heures :
- Distance d'éclosion des Œufs divisée par 2 lorsqu'ils sont placés dans des Incubateurs au cours de cette période.
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
Vous pourrez récupérer des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement en faisant tourner les PhotoDisques des PokéStops. Effectuez ces tâches pour recevoir des Poussières Étoile et des PX.
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