Pokémon GO : Une Journée Communauté classique consacrée à Tiplouf est prévue pour le début d'année 2026, les détails

Découvrez ce que réserve la Journée Communauté classique Tiplouf, un événement qui se déroulera en janvier 2026 sur Pokémon GO, dans cet article.
Le dimanche 4 janvier 2026 de 14 heures à 17 heures
, Tiplouf, le Pokémon Pingouin, sera la vedette de la première Journée Communauté classique de l'année sur Pokémon GO
. À cette occasion, vous bénéficierez de bonus, dont certains relatifs aux Modules Leurre, et pourrez participer à une étude spéciale et une étude de terrain. D'autres surprises vous attendent, et pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les détails de la Journée Communauté classique Tiplouf
ci-dessous.
Journée Communauté classique Tiplouf, les détails de l'événement
Pokémon vedette
Des Tiplouf
sauvages apparaîtront plus fréquemment qu'à l'ordinaire, et les plus chanceux parmi vous pourront même le en rencontrer un en version chromatique ou doté d'un fond spécial.
Attaque vedette
En faisant évoluer Tiplouf en Prinplouf entre le début de l'événement et le 4 janvier 2026 à 21 heures, vous obtiendrez un Pingoléon qui connaît l'Attaque Chargée Hydroblast.
- Combats de Dresseurs : 80 de puissance
- Arènes et Raids : 90 de puissance
Étude spéciale de la Journée Communauté
Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'étude spéciale de la Journée Communauté consacrée à Tiplouf. En guise de récompense, vous recevrez surtout :
- 3 rencontres avec des Tiplouf dotés d'un fond spécial
- Davantage de rencontres avec Tiplouf
- 1 Passe de combat premium
- 1 Super Bonbon L
Bonus d'événement
De 14 heures à 21 heures :
- La distance d'éclosion sera divisée par 4 pour les Œufs placés dans des Incubateurs au cours de cet événement.
- L'Encens (sauf celui d'aventure quotidienne) activé pendant l'événement durera 3 heures.
- Prenez quelques clichés durant la Journée Communauté pour obtenir une surprise !
- Les Modules Leurre activés pendant l'événement dureront 1 heure et pourraient attirer le Pokémon vedette.
Bonus concernant le Module Leurre
Tiplouf aura beaucoup plus de chances d'apparaître aux PokéStops le 4 janvier 2026, de 14 heures à 21 heures, si vous utilisez des Modules Leurre standard. Les spécimen attirés grâce à cela auront toujours des chances plus importantes d'être chromatiques et/ou dotés d'un fond spécial.
Étude de terrain
Une étude de terrain sur le thème des classiques de la Journée Communauté de janvier sera aussi accessible. Elle sera axée sur la capture de Tiplouf, et vos efforts vous rapporteront des Poussières Étoile, des Super Balls et des rencontres supplémentaires avec ce Pokémon. Vous pourriez même trouver une Étude de terrain qui offre encore plus de rencontres avec des Tiplouf dotés d'un fond spécial, si la chance est de votre côté.
Magasin en ligne Pokémon GO : Hyper boîte Journée Communauté
L'Hyper boîte Journée Communauté sera disponible au prix de 1,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Elle comprend un ticket pour l'événement et cinq Hyper Balls ! Cette offre sera disponible sur le magasin en ligne à partir du 1er janvier 2026 à 10 h (heure locale).
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