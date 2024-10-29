Pokémon GO : Une compensation est demandée à la suite des bannissements accidentels des comptes

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 octobre 2024 à 11h33
Les joueurs de Pokémon GO ont partagé leur colère sur Reddit à cause des bannissements de comptes qui ont eu lieu pendant le week-end de la sortie des raids Gigamax.
Pokémon GO : Une compensation est demandée à la suite des bannissements accidentels des comptes
Le mois d'octobre s'est montré très chargé pour les joueurs de Pokémon GO, en particulier à la suite du lancement des Pokémon Gigamax. Or, cette sortie a été entachée par des bannissements accidentels de compte des utilisateurs du jeu mobile, un problème qui ne serait pas encore totalement réglé quelques jours après son identification.

Les joueurs réclament une compensation à la suite des vagues de bannissements accidentelles survenues au cours de la sortie des combats Gigamax

Au cours du week-end du 26 octobre 2024, les joueurs de Pokémon GO se sont impatientés de découvrir la grande nouveauté de la saison, les combats Gigamax. Beaucoup ont toutefois étaient déçus de constater que leur compte avait été banni sans raison valable, et les publications faisant état de leur colère ont abondé sur Reddit. Il était alors impossible pour eux de se mesurer à ces Pokémon Gigamax et de les affronter en même temps que les autres, alors que certains s'étaient organisés au préalable pour participer ensemble au raid. 

Multiple people banned and not having a clue why
byu/Maleficent_Sound_919 inpokemongo

Le 27 octobre 2024, Niantic faisait une déclaration confirmant que des comptes Pokémon GO avaient été bannis de manière accidentelle, mais le problème ne serait pas encore réglé pour tout le monde.


En effet, certains affirment encore recevoir des messages de suspension en se connectant au jeu mobile, et d'autres sont très mécontents que Niantic ne leur offre aucune compensation pour avoir manqué la sortie des combats Gigamax. Au regard de la difficulté de ces affrontements, il était indispensable que les équipes soient au complet, c'est pourquoi les joueurs demandent au développeur de les dédommager d'une manière ou d'une autre.

Des changements sont également attendus au niveau des frais de participation aux combats Gigamax, c'est-à-dire 800 Particules Max, puisque le montant est jugé trop élevé par de nombreux joueurs. Niantic ne s'est pas exprimé sur ces points pour le moment, mais nous avons bon espoir que vous obteniez gain de cause tôt ou tard, comme cela avait été le cas en juin avec l'événement Méga-Rayquaza.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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