Pokémon GO : Tarsal à l'honneur pour l'heure vedette du 19 août

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Tarsal pourra être récupéré en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Tarsal succédera à Evoli et sera mis sous le feu des projecteurs le mardi 19 août 2025
pour succéder à Posipi et Négapi.
Tarsal à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de Bonbons en capturant un transfert de Pokémon
. Cette semaine, Tarsal est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 19 août.
Tarsal
est un Pokémon Psy et Fée, qui possède 3 évolutions : Kirlia, Gardevoir et Gallame. Les obtenir vous coûtera respectivement 25 Bonbons, 100 Bonbons et 100 Bonbons + une Pierre de Sinoh. Il se montre le plus souvent à proximité des zones hospitalières ou des bâtiments célèbres, ou encore dans les quartiers résidentiels ou à la plage. Tarsal se montre moins timide la nuit, et lorsque la météo est nuageuse. Cette heure vedette incarne donc une opportunité à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'ajouter à leur collection.
De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO
, et se repèrent aisément grâce à sa couleur rose.
Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
commentaire (0)