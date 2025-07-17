Pokémon GO : Rondoudou à l'honneur pour l'heure vedette du 22 juillet

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Rondoudou pourra être récupéré en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Rondoudou sera mis sous le feu des projecteurs le mardi 22 juillet 2025 et succédera à Barpau.
Rondoudou à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous recevrez les Bonbons de transfert seront doublés
. Cette semaine, Rondoudou est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 22 juillet.
Rondoudou
est un Pokémon de type Fée et Normal, capable d'évoluer en Grodoudou en échange de 50 Bonbons. Ce Pokémon poisson apparaît habituellement à l'état sauvage à proximité des universités, ou dans les campagnes. Il est également moins timide lorsque la météo est nuageuse. L'heure vedette est donc une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de l'ajouter à leur collection.
De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO
, et se repère aisément grâce au changement de couleur de ses yeux et la légère variation de teinte de son corps.
Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
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