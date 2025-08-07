Pokémon GO : Posipi et Négapi à l'honneur pour l'heure vedette du 12 août

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Posipi et Négapi pourront être récupérés en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Posipi et Négapi seront mis sous les feux des projecteurs le mardi 12 août 2025
pour succéder à Sucroquin.
Posipi et Négapi à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de PX en capturant un Pokémon.
Cette semaine, Posipi et Négapi sont à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 12 août.
Posipi et Négapi
sont des Pokémon de type Électrik ne possédant pas d'évolution, pouvant être aperçus habituellement à proximité des universités, des gares ou des zones industrielles, notamment par temps de pluie. Cette heure vedette incarne donc une opportunité à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de les ajouter à leur collection.
De plus, notez que ces Pokémon disposent d'une version shiny sur Pokémon GO
, qui se repère aisément grâce au changement de couleur de leur corps. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
commentaire (0)