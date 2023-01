Pokémon GO partage plus d'informations sur le Circuit Hoenn - Mondial

Étude magistrale : Vœu exaucé





Les Pokémon des raids

Raids une étoile

Raids cinq étoiles

Primo-Raids

Habitats et Pokémon associés

Habitat Sable brûlant

Habitat Terre verdoyante

Habitat Brume étrange

Habitat Rivage ancien

Les Œufs

Œufs de 2 km

Œufs de 5 km

Œufs de 7 km

Œufs de 10 km

Pour la troisième année consécutive, Niantic organise unqui célèbre l'une des régions emblématiques de Pokémon. Après avoir mis Kanto puis Johto sur le devant de la scène, c'est désormaisqui est à l'honneur. Pendant tout un weekend, les joueurs du monde entier vont pouvoir participer au « Circuit Pokémon GO : Hoenn - Mondial ». Ce sera l'occasion pour eux de rencontrer pour la toute première fois de nouveaux Pokémon issus de cette région, mais aussi de nouveaux Pokémon chromatiques. L'événement se tiendra, de, heure locale., le Pokémon Souhait, sera pour la première fois disponible sous sa. Pour le rencontrer, vous devrezdans la boutique du jeu au prix de(ou le niveau de prix équivalent dans votre devise locale, plus les taxes et frais applicables). Les billets pourront être obtenus à partir, mais ne seront pas remboursables.Pour parvenir jusqu'à Jirachi, il vous faudra venir à bout de plusieurs défis difficiles et de tâches complexes. Alors êtes-vous prêts dresseurs ?Si la chance vous sourit, vous pourrez rencontrer ces Pokémon sous leur forme chromatique.Ces Pokémon pourront être rencontrés en version chromatique si vous avez de la chance.Avec un peu de chance, ces Pokémon pourront être chromatiques.Au cours de ce weekend,En fonction des heures, les joueurs pourront attraper des Pokémon associés aux habitats Sable brûlant, Terre verdoyante, Brume étrange et Rivage ancien., dont certains pour la première fois. Voici une liste non exhaustive des Pokémon qui pourront apparaître durant l'événement.Certains Pokémon pourront égalementobtenus au cours de l'événement. Ils pourront tous être trouvéssi vous avez un peu de chance.