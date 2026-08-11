Pokémon GO : « 1 000 milliards de Pokémon capturés », l'équipe revient sur 10 ans de succès

Retour sur 10 ans de succès de passion pour Pokémon GO, le célèbre jeu mobile de Niantic. Scopely dresse le bilan d'une décennie d'exploration dans une discussion avec l'équipe de GAMEWAVE.

Dix ans après le raz-de-marée de l'été 2016, Pokémon GO ne s'est pas contenté de marquer l'histoire du jeu sur mobile : il s'est inscrit durablement dans le quotidien de millions de personnes. Avec plus de 800 millions de joueurs au compteur et le cap vertigineux des 1 000 milliards de Pokémon capturés, le titre de Niantic continue de faire vibrer les Dresseurs du monde entier, particulièrement en France. De l'impact des événements locaux comme le GO Fest de Paris aux coulisses de la création de contenu, GAMEWAVE a eu le privilège d'échanger avec l'équipe Scopely pour faire le bilan de cette décennie d'exploration et évoquer l'avenir du jeu.

Interview GAMEWAVE x Scopely, l'équipe des jeux Niantic en charge de Pokémon GO

Pokémon GO a récemment célébré son 10ème anniversaire. Tout d'abord, joyeux anniversaire et félicitations pour ce cap symbolique ! Quel est le souvenir le plus incroyable ou le plus inattendu qui vous vient à l'esprit en repensant à cette dernière décennie ?

Je pense que le lancement en 2016 a été un moment extraordinaire qui a véritablement marqué son époque. Mais ce qui me frappe encore davantage, c'est tout ce qui s'est passé ensuite. Beaucoup de jeux connaissent un lancement spectaculaire, mais très peu continuent de prospérer dix ans plus tard. Le fait que Pokémon GO figure parmi les 10 jeux mobiles les plus populaires chaque année depuis 2016 est une immense fierté pour toute l'équipe.

À ses débuts, Pokémon GO a provoqué d'immenses rassemblements à travers le monde et a même fait la une de l'actualité internationale. Vous attendiez-vous à un tel engouement, alors que la réalité augmentée était encore relativement méconnue du grand public ?

C'est incroyable de voir ce que l'équipe a réussi à accomplir avec la technologie des smartphones disponible à l'époque. Bien sûr, les attentes autour du jeu étaient élevées, mais je ne pense pas que quiconque aurait pu prédire à quelle vitesse il deviendrait un véritable phénomène culturel mondial. Voir des parcs, des centres-villes et des lieux emblématiques remplis de personnes jouant ensemble était quelque chose d'unique, et cela reste l'un des moments les plus marquants de l'histoire du jeu vidéo.

L'aspect communautaire est un pilier fondamental de Pokémon GO, que ce soit à travers les Combats de Dresseurs, les défis hebdomadaires ou les raids. Y a-t-il de nouvelles fonctionnalités ou améliorations que vous aimeriez introduire pour encourager encore davantage les interactions entre les Dresseurs ?

La communauté est au cœur de tout ce que nous faisons dans Pokémon GO. Nous cherchons constamment de nouvelles façons de rassembler les Dresseurs et de faciliter les parties entre amis. Je ne peux rien partager de précis aujourd'hui, mais c'est un sujet auquel nous réfléchissons en permanence.

L'ajout des Cartes postales met en avant l'une des idées fondatrices de Pokémon GO : encourager les joueurs à explorer le monde réel. Pensez-vous que l'application puisse devenir un outil encore plus puissant pour découvrir de nouveaux lieux, voyager ou inciter les joueurs à visiter des endroits qu'ils n'auraient pas explorés autrement ?

C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'adore découvrir le monde qui m'entoure et visiter de nouveaux endroits, et je pense que Pokémon GO enrichit véritablement cette expérience d'exploration. Grâce à la fonctionnalité Itinéraires, j'ai même découvert des endroits dans ma propre ville auxquels je n'aurais jamais pensé auparavant.

La France semble être devenue une destination privilégiée pour les grands événements Pokémon GO, avec le Pokémon GO Fest 2025, la Safari Zone de 2017 et le prochain City Safari de Marseille en septembre, sans oublier les rencontres locales, les Championnats et bien d'autres événements. La communauté française est-elle l'une des plus investies et comment choisissez-vous les villes qui accueillent ces grands rassemblements ?

La France possède une communauté Pokémon GO incroyablement passionnée, et c'était fantastique de le constater lors du Pokémon GO Fest : Paris l'année dernière. Lorsque nous sélectionnons les villes qui accueilleront nos grands événements, nous prenons en compte plusieurs critères, notamment l'expérience des joueurs, l'accessibilité, l'adéquation du lieu ainsi que les infrastructures locales. Notre objectif est avant tout de créer des événements mémorables qui rassemblent la communauté Pokémon GO tout en mettant en valeur l'exploration du monde réel, qui est au cœur du jeu.

Dans les jeux principaux Pokémon, les Pokémon les plus capturés sont souvent des espèces comme Rattata, Roucool, Chenipan ou Nosférapti, car ce sont les premiers rencontrés au cours de l'aventure. Savez-vous quels sont les Pokémon les plus capturés dans Pokémon GO ?

En réalité, je ne le sais pas ! Je dirais probablement Pikachu, compte tenu de sa présence fréquente lors des événements et de la popularité de toutes ses différentes variantes costumées.

Les joueurs demandent régulièrement des améliorations de confort de jeu, comme la possibilité de supprimer des Œufs ou de voir plus facilement quels Pokémon sont disponibles dans les raids. Y a-t-il des améliorations de qualité de vie que vous aimeriez personnellement voir arriver prochainement ?

Notre équipe produit consacre beaucoup de temps à écouter les retours des joueurs et à chercher des moyens d'améliorer l'expérience globale. Pour ma part, je suis davantage impliqué dans la création des campagnes, des partenariats et des événements en direct. Je préfère donc laisser ce type de demandes aux personnes qui maîtrisent bien mieux ces sujets que moi !

Dans le même esprit, pourrait-on imaginer que les Points d'Énergie Dynamax puissent également faire office de PokéStops, afin de permettre aux joueurs de récupérer plus facilement des Poké Balls ?

Ce n'est pas un domaine sur lequel je travaille directement, mais je transmettrai cette suggestion à l'équipe.

Pokémon GO rassemble des joueurs de plusieurs générations. Ceux qui ont découvert Pokémon dans les années 90 connaissent parfois moins bien les créatures les plus récentes. Pourriez-vous imaginer organiser un événement "Classique" consacré aux premières générations de Pokémon ?

Nous organisons déjà de nombreux événements en jeu centrés sur certains Pokémon. En mars dernier, par exemple, nous avons célébré le 30ème anniversaire de Pokémon avec un événement consacré aux Pokémon de la région de Kanto. C'est d'ailleurs l'une des grandes forces de la licence : chacun a son propre point d'entrée dans l'univers Pokémon et ses premiers souvenirs sont différents.

Pokémon GO a énormément évolué en dix ans, avec l'arrivée des raids, du Dynamax et du Gigamax. Selon vous, quelle pourrait être la prochaine grande évolution du jeu ?

Pour moi, il s'agit de continuer à estomper la frontière entre le monde réel et l'univers Pokémon. Plus nous parviendrons à faire ressentir les Pokémon comme des créatures vivantes qui évoluent à nos côtés, plus nous nous rapprocherons du rêve de permettre aux joueurs de vivre réellement la vie d'un Dresseur Pokémon.

Campfire a considérablement renforcé l'aspect communautaire de Pokémon GO. Avez-vous d'autres idées ou projets pour continuer à développer cet esprit de communauté ?

Oui. Campfire, tout comme la communauté dans son ensemble, occupe une place centrale dans notre réflexion, en particulier sur le plan marketing. C'est un élément que nous gardons toujours à l'esprit lorsque nous imaginons de nouvelles campagnes, de nouveaux événements ou de futurs partenariats.

Possédez-vous des Pokémon parfaits (100 % IV) dans votre collection personnelle ? Si oui, lequel est votre préféré ?

Oui, j'ai quelques "hundos" ! Mon préféré est un Dimoret.

Quel est votre Pokémon chromatique préféré dans Pokémon GO ?

J'ai capturé un Kyogre chromatique avec un Fond de localisation à Copenhague, et c'est actuellement mon préféré.

Pouvez-vous partager quelques chiffres marquants, par exemple le pays qui compte aujourd'hui le plus grand nombre de Dresseurs actifs ?

Deux statistiques me viennent immédiatement à l'esprit et me semblent incroyables : plus de 800 millions de personnes ont joué à Pokémon GO, et plus de 1 000 milliards de Pokémon ont été capturés. C'est tout simplement vertigineux !

Toute l'équipe de GAMEWAVE remercie chaleureusement Scopely d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Comme des millions de joueurs, nous n'avons pas vu ces 10 années passer, et nous espérons que Pokémon GO continuera à nous faire rêver longtemps. L'avenir du jeu semble toutefois radieux, et nous avons hâte de découvrir les prochains ajouts et événements qui viendront rythmer notre quotidien de Dresseur.