Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Marathon estival, les missions et récompenses
Publié par Amandine Paccou
le 04 août 2026 à 10h32
le 04 août 2026 à 10h32
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle du Marathon estival, disponible en août 2026 sur Pokémon GO dans cet article.
Une nouvelle étude ponctuelle gratuite est disponible sur Pokémon GO à l'occasion de l'événement du Marathon estival, organisé du 4 au 10 août 2026. Celle-ci vous offrira de l'expérience ainsi qu'une rencontre avec Pikachu portant une visière de marathon, mais pour cela, vous devrez d'abord marcher un grand nombre de kilomètres.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle gratuite du Marathon estival, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
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Étude ponctuelle Marathon estival, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Marathon estival (1/1)
Récompenses bonus : une rencontre avec Pikachu portant une visière de marathon
- Étapes
- Explorer 5 kilomètres → 4 200 PX
- Explorer 10 kilomètres → 4 200 PX
- Explorer 21 kilomètres → 4 200 PX
- Explorer 42 kilomètres → 4 200 PX
D'autres événements sont au programme pour le mois d'août 2026 sur Pokémon GO. Une fois le Marathon estival terminé, vous aurez par exemple l'occasion de participer à la suite de l'événement Ultra Bonus commencé en juillet, avec le Festival aquatique et la Journée de Super Méga-Raids consacrée à Staross.
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