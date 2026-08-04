Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Marathon estival, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 août 2026 à 10h32
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle du Marathon estival, disponible en août 2026 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Marathon estival, les missions et récompenses

Une nouvelle étude ponctuelle gratuite est disponible sur Pokémon GO à l'occasion de l'événement du Marathon estival, organisé du 4 au 10 août 2026. Celle-ci vous offrira de l'expérience ainsi qu'une rencontre avec Pikachu portant une visière de marathon, mais pour cela, vous devrez d'abord marcher un grand nombre de kilomètres.

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle gratuite du Marathon estival, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

À lire également

Pokémon GO : Le Marathon estival : Braises arctiques introduira un nouveau Pokémon chromatique, les détails

Pokémon GO : Le Marathon estival : Braises arctiques introduira un nouveau Pokémon chromatique, les détails

Étude ponctuelle Marathon estival, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle Marathon estival (1/1)

Récompenses bonus : une rencontre avec Pikachu portant une visière de marathon
  • Étapes
    • Explorer 5 kilomètres → 4 200 PX
    • Explorer 10 kilomètres → 4 200 PX
    • Explorer 21 kilomètres → 4 200 PX
    • Explorer 42 kilomètres → 4 200 PX
D'autres événements sont au programme pour le mois d'août 2026 sur Pokémon GO. Une fois le Marathon estival terminé, vous aurez par exemple l'occasion de participer à la suite de l'événement Ultra Bonus commencé en juillet, avec le Festival aquatique et la Journée de Super Méga-Raids consacrée à Staross
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Comment battre Giovanni ? (Août 2026)
Pokémon GO 30 juillet 2026

Pokémon GO : Comment battre Giovanni ? (Août 2026)

Retrouvez une liste des Pokémon les plus efficaces pour réussir à battre Giovanni, le Chef Suprême de la Team GO Rocket de Pokémon GO.
Pokémon GO : Comment battre Sierra ? (Août 2026)
Pokémon GO 30 juillet 2026

Pokémon GO : Comment battre Sierra ? (Août 2026)

Retrouvez une liste des Pokémon les plus efficaces pour réussir à battre Sierra, l'une des chefs de la Team GO Rocket de Pokémon GO.
Pokémon GO : Comment battre Cliff ? (Août 2026)
Pokémon GO 30 juillet 2026

Pokémon GO : Comment battre Cliff ? (Août 2026)

Retrouvez une liste des Pokémon les plus efficaces pour réussir à battre Cliff, l'un des chefs de la Team GO Rocket de Pokémon GO.

commentaire (0)