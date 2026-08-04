Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Marathon estival, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle du Marathon estival, disponible en août 2026 sur Pokémon GO dans cet article.

Une nouvelle étude ponctuelle gratuite est disponible sur Pokémon GO à l'occasion de l'événement du Marathon estival, organisé du 4 au 10 août 2026. Celle-ci vous offrira de l'expérience ainsi qu'une rencontre avec Pikachu portant une visière de marathon, mais pour cela, vous devrez d'abord marcher un grand nombre de kilomètres.



Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle gratuite du Marathon estival, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude ponctuelle Marathon estival, toutes les missions et les récompenses





Étude ponctuelle Marathon estival (1/1) Récompenses bonus : une rencontre avec Pikachu portant une visière de marathon Étapes

Explorer 5 kilomètres → 4 200 PX Explorer 10 kilomètres → 4 200 PX Explorer 21 kilomètres → 4 200 PX Explorer 42 kilomètres → 4 200 PX

