Pokémon GO : Nodulithe à l'honneur pour l'heure vedette du 29 juillet

L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vousCette semaine,est un Pokémon de type Roche capable d'évoluer en Géolithe contre 50 Bonbons, puis en Gigalithe avec 200 Bonbons et un échange. Il se montre en général moins timide par temps nuageux, ainsi qu'à proximité des espaces verts ou les lieux naturels. Cette heure vedette incarne donc une opportunité à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'ajouter à leur collection.