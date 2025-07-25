Pokémon GO : Nodulithe à l'honneur pour l'heure vedette du 29 juillet

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Nodulithe pourra être récupéré en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Nodulithe sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 29 juillet 2025
pour succéder à Rondoudou.
Nodulithe à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus d'expérience en faisant évoluer un Pokémon.
Cette semaine, Nodulithe est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 29 juillet.
Nodulithe
est un Pokémon de type Roche capable d'évoluer en Géolithe contre 50 Bonbons, puis en Gigalithe avec 200 Bonbons et un échange. Il se montre en général moins timide par temps nuageux, ainsi qu'à proximité des espaces verts ou les lieux naturels. Cette heure vedette incarne donc une opportunité à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'ajouter à leur collection.
De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO
, et se repère aisément grâce à sa couleur violet foncé au lieu de bleu. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
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