Pokémon GO : Niantic dévoile le planning des événements internationaux jusqu'en juin

Après 2019 une année riche en événements, Niantic ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, et proposera, ces prochains mois, de nombreux rendez-vous pour que les amateurs de Pokémon GO puissent se rassembler.

Les événements réels de grande envergure de Niantic ont eu un impact économique positif réel et évident sur le tourisme, en rassemblant des gens du monde entier pour un week-end d'aventure. Nous avons été incroyablement impressionnés par le nombre et la qualité des inscriptions au programme #NianticLive2020 et, par conséquent, nous sommes ravis d'annoncer l'ajout de Liverpool, Philadelphie et St. Louis à notre calendrier d'événements en direct en 2020.

Festival des Lanternes de Taiwan à Taichung - 6-9 février

Pokémon GO Safari Zone St. Louis - 27-29 mars

Les billets seront mis en vente à partir du 2417 janvier à 15h (heure Paris)

Pokémon GO Safari Zone Liverpool - 17-19 avril

Les billets seront mis en vente prochainement

Pokémon GO Safari Zone Philadelphie - 8-10 mai

Plus d'informations sur les billets seront bientôt annoncées

vient de partager plusieurs statistiques concernant les différents événements liés àen 2019, y compris les. Les trois plus importants, ayant eu lieu à Chicago, Dortmund et Montréal ont rapporté environ, réunissant un peu plus de. C'est donc, sans grande surprise, que de nouveaux événements auront lieu en 2020.Si Niantic n'a pas encore dévoilé l’entièreté de son programme,. Ainsi, les joueurs pourront participer à, prenant place à Liverpool, Philadelphie et St. Louis (voir ci-dessous). Michael Steranka s'est félicité de cette réussite :Entre ces mois de février et mai,, ayant lieu un peu partout dans le monde, dans le but d'offrir la possibilité à un maximum de personnes d'y prendre part.Pour retrouver toutes les informations relatives aux différentes événements rendez-vous sur www.pokémonGOLive.com/events . De nouveaux détails seront partagés prochainement.