Pokémon GO : Niantic annonce GO Beyond, sa plus grande mise à jour

Mise à jour GO Beyond, tous les détails

Refonte du passage des niveaux

Les saisons débarquent dans Pokémon GO

La 6g de Kalos arrive dans Pokémon Go

Niantic a dû, cette année, faire face à la problématique du confinement pour que ses joueurs puissent toujours profiter pleinement de. De ce fait, l'expérience a quelque peu évolué, introduisant par exemple les raids à distances. La société a bien d'autres projets pour sa communauté, puisque dès le 30 novembre, moult nouveautés seront implantées via, la plus importante à ce jour.Cette mise à jour concerne. Que vous soyez un joueur occasionnel ou un véritable fan du jeu, vous allez y trouver votre compte.Le passage d'un niveau sera revu pour une progression plus facile et plus constante. Grâce à divers ajustements, il sera possible de gagner plus de PX qu'auparavant. Celles et ceux ayant déjà atteint le niveau 40 seront ravis de savoir que. Plus d'informations peuvent être trouvées ici Autre ajout majeur, les saisons. Pour être en rythme avec l'été, l'automne, l'hiver et le printemps,, permettant l'apparition de certains Pokémon en rapport avec la saison et inversement, ou alors des événements spécifiques selon la saison. Qui plus est, chaque changement de saison apportera des nouveaux Pokémon Méga-Évolués. Vous pouvez avoir plus d'informations ici Bien évidemment, cette mise à jour ne serait pas la même. Nous y retrouverons par exemple Marisson, Feunnec, Grenousse, Passerouge et leurs Évolutions, sans oublier les célèbres Amphinobi et Flambusard. La liste complète est à retrouver ici . Ils seront disponibles dans Pokémon GO dès le 2 décembre prochain.Bien évidemment, d'autres événements seront lancés conjointement à la mise à jour, et de nombreux problèmes seront corrigés.