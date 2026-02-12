Pokémon GO : Mewtwo va revenir d'ici quelques mois, et il ne sera pas seul

La communauté de Pokémon GO a eu le plaisir d'apprendre en février 2026 que Mewtwo sera de nouveau capturable dans quelques mois.
Vous l'attendiez sans doute depuis plusieurs années, et il risque de faire son retour à l'occasion du Pokémon GO
Fest 2026 : Mewtwo sera de nouveau capturable d'ici quelques mois.
Le Pokémon GO Fest 2026 réserve une grande surprise aux joueurs : le retour de Mewtwo
S'il y a bien un Pokémon que les joueurs de Pokémon GO
attendent de pouvoir ajouter à leur Pokédex, c'est bien Mewtwo
. Les demandes se sont multipliées au fil du temps, plus précisément depuis juillet 2022, date de sa dernière apparition dans les raids. L'espoir est cependant de nouveau permis en février 2026, à la suite de la parution de détails relatifs au Pokémon GO Fest.
Une illustration dévoilée éloigne tous les doutes quant au retour de Mewtwo, tout en laissant entrevoir l'ajout d'un Pokémon fabuleux.
Le logo de l'événement fait penser à Zeraora,
selon les joueurs discutant de la nouvelle sur Reddit. Il est vrai que cette hypothèse fait sens, puisque les couleurs et les petits éclairs présents sur la bannière en jaune et en bleu ciel rappellent fortement celles de ce fameux spécimen, venant de recevoir une méga-évolution.
Un porte-parole a d'ailleurs pris brièvement la parole au sujet du programme du Pokémon GO Fest 2026 :
Je ne peux rien dire de précis, mais attendez-vous à rencontrer les Pokémon présents dans le visuel principal, surtout Mewtwo. Je pense que ce sera un moment riche en émotions pour les joueurs qui participent au GO Fest depuis ses débuts.
Si vous ne pouvez pas vous rendre au Japon pour participer à l'édition 2026 du Pokémon GO Fest
, ne paniquez pas. Il semble peu probable que Mewtwo soit uniquement proposé que dans une version locale, en raison surtout de l'enthousiasme de la communauté. Rappelez-vous aussi que 2026 marque les 30 ans de Pokémon, et les 10 ans du jeu mobile, ce qui implique qu'il y a de fortes chances pour que d'autres surprises soient annoncées dans les semaines et mois à venir.
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