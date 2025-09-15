Pokémon GO : Étude ponctuelle Fête des PX , les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Fête des PX disponible sur Pokémon GO en septembre 2025, à l'approche de l'augmentation de la limite de niveau du 15 octobre.
Les joueurs de Pokémon GO peuvent participer à une étude ponctuelle du 25 août au 15 octobre 2025, dans l'optique de remporter un maximum d'expérience avant la mise à jour augmentant la limite du niveau. À la clé, plus de 7 millions de PX, mais ce gain colossal ne peut être acquis qu'au prix de larges efforts et de 50 étapes.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle gratuite Fête des PX, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
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