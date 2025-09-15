Pokémon GO : Étude ponctuelle Fête des PX , les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 septembre 2025 à 14h36
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Fête des PX disponible sur Pokémon GO en septembre 2025, à l'approche de l'augmentation de la limite de niveau du 15 octobre.
Pokémon GO : Étude ponctuelle Fête des PX , les missions et récompenses
Les joueurs de Pokémon GO peuvent participer à une étude ponctuelle du 25 août au 15 octobre 2025, dans l'optique de remporter un maximum d'expérience avant la mise à jour augmentant la limite du niveau. À la clé, plus de 7 millions de PX, mais ce gain colossal ne peut être acquis qu'au prix de larges efforts et de 50 étapes.

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle gratuite Fête des PX, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

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Étude ponctuelle Fête des PX, toutes les missions et les récompenses

Étape 1 

  • Attraper 10 Pokémon → 500 PX
  • Recharger un Pokémon 3 fois → 500 PX
  • Gagner un Raid → 500 PX
  • Faire éclore un œuf → 500 PX
  • Compléter 2 tâches d'étude de terrain → 500 PX
Récompense bonus → 1 000 PX

Étape 2

  • Faire 10 super Lancers → 1 000 PX
  • Faire évoluer 2 Pokémon → 1 000 PX
  • Battre 2 membres de la Team GO Rocket → 1 000 PX
  • Explorer 3 kilomètres → 1 000 PX
  • Faire tourner 4 PokéStops ou Arènes → 1 000 PX
Récompense bonus → 2 000 PX

Étape 3

  • Utiliser 15 Baies pour attraper des Pokémon → 1 000 PX
  • Transférer 12 Pokémon → 1 000 PX
  • Remporter un Raid → 1 000 PX
  • Gagner un Bonbon en marchant avec son Copain → 1 000 PX
  • Envoyer 9 cadeaux à des amis → 1 000 PX
Récompense bonus → 3 000 PX

Étape 4

  • Faire 20 super Lancers → 1 500 PX
  • Faire évoluer 2 de ses Pokémon → 1 500 PX
  • Battre 3 membres de la Team GO Rocket → 1 500 PX
  • Suivre une route → 1 500 PX
  • Compléter 8 tâches d'étude de terrain → 1 500 PX
Récompense bonus → 4 000 PX

Étape 5

  • Attraper 50 Pokémon → 2 000 PX
  • Échanger un Pokémon → 2 000 PX
  • Remporter un Raid → 2 000 PX
  • Faire éclore 3 œufs → 2 000 PX
  • Faire tourner 10 PokéStops ou Arènes → 2 000 PX
Récompense bonus → 5 000 PX

Étape 6

  • Utiliser 30 Baies pour attraper des Pokémon → 2 000 PX
  • Recharger un Pokémon 4 fois → 2 000 PX
  • Vaincre 4 membres de la Team GO Rocket → 2 000 PX
  • Explorer 6 kilomètres → 2 000 PX
  • Envoyer 18 cadeaux à des amis → 2 000 PX
Récompense bonus → 5 000 px

Étape 7

  • Effectuer 35 super Lancers → 2 500 PX
  • Faire évoluer 2 Pokémon → 2 500 PX
  • Remporter un Raid → 2 500 PX
  • Gagner 2 Bonbons en marchant avec son Copain → 2 500 PX
  • Compléter 15 tâches d'étude de terrain → 2 500 PX
Récompense bonus → 6 000 PX

Étape 8

  • Utiliser 40 Baies pour attraper des Pokémon → 3 000 PX
  • Transférer 24 Pokémon → 3 000 PX
  • Battre 5 membres de la Team GO Rocket → 3 000 PX
  • Suivre 2 Routes → 3 000 PX
  • Faire tourner 16 PokéStops ou Arènes → 3 000 PX
Récompense bonus → 7 000 PX

Étape 9

  • Effectuer 45 super Lancers → 3 000 PX
  • Faire évoluer 2 Pokémon → 3 000 PX
  • Collecter 400 Particules Max → 3 000 PX
  • Explorer 6 kilomètres → 3 000 PX
  • Envoyer 27 cadeaux à des amis → 3 000 PX
Récompense bonus → 8 000 PX

Étape 10

  • Attraper 100 Pokémon → 3 500 PX
  • Échanger 2 Pokémon → 3 500 PX
  • Remporter 2 Raids → 3 500 PX
  • Faire éclore 3 œufs → 3 500 PX
  • Compléter 20 tâches d'étude de terrain → 3 5000 PX
Récompense bonus → 9 000 PX

Étape 11

  • Utiliser 55 Baies pour attraper des Pokémon → 4 000 PX
  • Recharger un Pokémon 6 fois → 4 000 PX
  • Battre 6 membres de la Team GO Rocket → 4 000 PX
  • Explorer 9 kilomètres → 4 000 PX
  • Faire tourner 22 PokéStops ou Arènes → 4 000 PX
Récompense bonus → 10 000 PX

Étape 12

  • Effectuer 60 super Lancers → 4 000 PX
  • Faire évoluer 3 Pokémon → 4 000 PX
  • Collecter 600 Particules Max → 4 000 PX
  • Gagner 3 Bonbons en marchant avec son Copain → 4 000 PX
  • Envoyer 36 cadeaux à des amis → 4 000 PX
Récompense bonus → 10 000 PX

Étape 13

  • Utiliser 65 Baies pour attraper des Pokémon → 4 500 PX
  • Transférer 39 Pokémon → 4 500 PX
  • Remporter 6 combats Dynamax → 4 500 PX
  • Suivre 3 Routes → 4 500 PX
  • Compléter 26 tâches d'étude de terrain → 4 500 PX
Récompense bonus → 11 000 PX

Étape 14

  • Effectuer 70 super Lancers → 5 000 PX
  • Faire évoluer 3 Pokémon → 5 000 PX
  • Battre 7 membres de la Team GO Rocket → 5 000 PX
  • Explorer 9 kilomètres → 5 000 PX
  • Faire tourner 28 PokéStops ou Arènes → 5 000 PX
Récompense bonus → 12 000 PX

Étape 15

  • Attraper 150 Pokémon → 5 000 PX
  • Échanger 3 fois un Pokémon → 5 000 PX
  • Remporter 2 Raids → 5 000 PX
  • Faire éclore 6 œufs → 5 000 PX
  • Envoyer 45 cadeaux → 5 000 PX
Récompense bonus → 13 000 PX

Étape 16

  • Utiliser 80 Baies pour attraper des Pokémon → 6 000 PX
  • Recharger un Pokémon 8 fois → 6 000 PX
  • Battre 8 membres de la Team GO Rocket → 6 000 PX
  • Explorer 12 kilomètres → 6 000 PX
  • Compléter 32 tâches d'étude de terrain → 6 000 PX
Récompense bonus → 15 000 PX

Étape 17

  • Effectuer 85 super Lancers → 6 500 PX
  • Faire évoluer 4 Pokémon → 6 500 PX
  • Collecter 800 Particules Max → 6 500 PX
  • Gagner 4 Bonbons en marchant avec son Copain → 6 500 PX
  • Faire tourner 34 PokéStops ou Arènes → 6 500 PX
Récompense bonus → 16 000 PX

Étape 18

  • Utiliser 90 Baies pour attraper des Pokémon → 7 000 PX
  • Transférer 54 Pokémon → 7 000 PX
  • Remporter 8 combats Dynamax → 7 000 PX
  • Suivre 4 Routes → 7 000 PX
  • Envoyer 54 cadeaux à des amis → 7 000 PX
Récompense bonus → 18 000 PX

Étape 19

  • Effectuer 95 super Lancers → 8 000 PX
  • Faire évoluer 4 Pokémon → 8 000 PX
  • Battre 10 membres de la Team GO Rocket → 8 000 PX
  • Explorer 12 kilomètres → 8 000 PX
  • Compléter 38 tâches d'étude de terrain → 8 000 PX
Récompense bonus → 20 000 PX

Étape 20

  • Attraper 200 Pokémon → 8 500 PX
  • Échanger un Pokémon 4 fois → 8 500 PX
  • Remporter 3 Raids → 8 500 PX
  • Faire éclore 6 œufs → 8 500 PX
  • Faire tourner 40 PokéStops ou Arènes → 8 500 PX
Récompense bonus → 21 000 PX

Étape 21

  • Utiliser 105 Baies pour attraper des Pokémon → 9 000 PX
  • Recharger un Pokémon 10 fois → 9 000 PX
  • Battre 12 membres de la Team GO Rocket → 9 000 PX
  • Explorer 15 kilomètres → 9 000 PX
  • Envoyer 63 cadeaux à des amis → 9 000 PX
Récompense bonus → 23 000 PX

Étape 22

  • Effectuer 110 super Lancers → 10 000 PX
  • Faire évoluer 5 Pokémon → 10 000 PX
  • Collecter 1 000 Particules Max → 10 000 PX
  • Gagner 5 Bonbons en marchant avec son Copain → 10 000 PX
  • Compléter 44 tâches d'étude de terrain → 10 000 PX
Récompense bonus → 25 000 PX

Étape 23

  • Utiliser 115 Baies pour attraper des Pokémon → 10 500 PX
  • Transférer 69 Pokémon → 10 500 PX
  • Remporter 10 combats Dynamax → 10 500 PX
  • Suivre 5 Routes → 10 500 PX
  • Faire tourner 46 PokéStops ou Arènes → 10 500 PX
Récompense bonus → 26 000 PX

Étape 24

  • Effectuer 120 super Lancers → 11 000 PX
  • Faire évoluer 5 Pokémon → 11 000 PX
  • Battre 12 membres de la Team GO Rocket → 11 000 PX
  • Explorer 15 kilomètres → 11 000 PX
  • Envoyer 72 cadeaux à des amis → 11 000 PX
Récompense bonus → 28 000 PX

Étape 25

  • Attraper 250 Pokémon → 12 000 PX
  • Échanger un Pokémon 5 fois → 12 000 PX
  • Remporter 4 Raids → 12 000 PX
  • Faire éclore 12 œufs → 12 000 PX
  • Compléter 50 tâches d'étude de terrain → 12 000 PX
Récompense bonus → 30 000 PX

Étape 26

  • Utiliser 130 Baies pour attraper des Pokémon → 12 500 PX
  • Recharger un Pokémon 12 fois → 12 500 PX
  • Battre 13 membres de la Team GO Rocket → 12 500 PX
  • Explorer 18 kilomètres → 12 500 PX
  • Faire tourner 52 PokéStops ou Arènes → 12 500 PX
Récompense bonus → 31 000 PX

Étape 27

  • Effectuer 135 super Lancers → 13 000 PX
  • Faire évoluer 6 Pokémon → 13 000 PX
  • Collecter 1 200 Particules Max → 13 000 PX
  • Gagner 6 Bonbons en marchant avec son Copain → 13 000 PX
  • Envoyer 81 cadeaux à des amis → 13 000 PX
Récompense bonus → 33 000 PX

Étape 28

  • Utiliser 140 Baies pour attraper des Pokémon → 14 000 PX
  • Transférer 84 Pokémon → 14 000 PX
  • Remporter 12 combats Dynamax → 14 000 PX
  • Suivre 5 Routes → 14 000 PX
  • Compléter 56 tâches d'étude de terrain → 14 000 PX
Récompense bonus → 36 000 PX

Étape 29

  • Effectuer 40 excellents Lancers → 16 000 PX
  • Faire évoluer 6 Pokémon → 16 000 PX
  • Battre 13 membres de la Team GO Rocket → 16 000 PX
  • Explorer 18 kilomètres → 16 000 PX
  • Faire tourner 58 PokéStops ou Arènes → 16 000 PX
Récompense bonus → 40 000 PX

Étape 30

  • Attraper 300 Pokémon → 17 000 PX
  • Échanger un Pokémon 6 fois → 17 000 PX
  • Remporter 5 Raids → 17 000 PX
  • Faire éclore 12 œufs → 17 000 PX
  • Envoyer 90 cadeaux à des amis → 17 000 PX
Récompense bonus → 43 000 PX

Étape 31

  • Utilise 155 Baies pour attraper des Pokémon → 18 500 PX
  • Recharge un Pokémon 14 fois → 18 500 PX
  • Battre 15 membres de la Team GO Rocket → 18 500 PX
  • Explorer 21 kilomètres → 18 500 PX
  • Compléter 62 tâches d'étude de terrain → 18 500 PX
Récompense bonus → 46 000 PX

Étape 32

  • Effectuer 160 super Lancers → 20 000 PX
  • Faire évoluer 7 Pokémon → 20 000 PX
  • Collecter 1 400 Particules Max → 20 000 PX
  • Gagner 7 Bonbons en marchant avec son Copain → 20 000 PX
  • Faire tourner 64 PokéStops ou Arènes → 20 000 PX
Récompense bonus → 50 000 PX

Étape 33

  • Utilise 165 Baies pour attraper des Pokémon → 21 000 PX
  • Transférer 99 Pokémon → 21 000 PX
  • Remporter 14 combats Dynamax → 21 000 PX
  • Suivre 6 Routes → 21 000 PX
  • Envoyer 99 cadeaux à des amis → 21 000 PX
Récompense bonus → 53 000 PX


Étape 34

  • Effectuer 80 excellents Lancers → 22 500 PX
  • Faire évoluer 7 Pokémon → 22 500 PX
  • Battre 15 membres de la Team GO Rocket → 22 500 PX
  • Explorer 21 kilomètres → 22 500 PX
  • Compléter 68 tâches d'étude de terrain → 22 500 PX
Récompense bonus → 56 000 PX

Étape 35

  • Attraper 350 Pokémon → 24 000 PX
  • Échanger un Pokémon 7 fois → 24 000 PX
  • Remporter 5 Raids → 24 000 PX
  • Faire éclore 15 œufs → 24 000 PX
  • Faire tourner 70 PokéStops ou Arènes → 24 000 PX
Récompense bonus → 60 000 PX

Étape 36

  • Utilise 180 Baies pour attraper des Pokémon → 25 000 PX
  • Recharger un Pokémon 16 fois → 25 000 PX
  • Battre 15 membres de la Team GO Rocket → 25 000 PX
  • Explorer 24 kilomètres → 25 000 PX
  • Envoyer 108 cadeaux à des amis → 25 000 PX
Récompense bonus → 63 000 PX


Étape 37

  • Effectuer 185 super Lancers → 26 500 PX
  • Faire évoluer 8 Pokémon → 26 500 PX
  • Collecter 1 600 Particules Max → 26 500 PX
  • Gagner 8 Bonbons en marchant avec son Copain → 26 500 PX
  • Compléter 74 tâches d'étude de terrain → 26 500 PX
Récompense bonus → 66 000 PX

Étape 38

  • Utiliser 190 Baies pour attraper des Pokémon → 29 000 PX
  • Transférer 114 Pokémon → 29 000 PX
  • Remporter 16 combats Dynamax → 29 000 PX
  • Suivre 7 Routes → 29 000 PX
  • Faire tourner 76 PokéStops ou Arènes → 29 000 PX
Récompense bonus → 73 000 PX

Étape 39

  • Effectuer 100 excellents Lancers → 32 000 PX
  • Faire évoluer 8 Pokémon → 32 000 PX
  • Vaincre 15 membres de la Team GO Rocket → 32 000 PX
  • Explorer 24 kilomètres → 32 000 PX
  • Envoyer 117 cadeaux à des amis → 32 000 PX
Récompense bonus → 80 000 PX

Étape 40

  • Attraper 400 Pokémon → 34 500 PX
  • Échanger un Pokémon 8 fois → 34 500 PX
  • Remporter 6 Raids → 34 500 PX
  • Faire éclore 15 œufs → 34 500 PX
  • Compléter 80 tâches d'étude de terrain → 34 500 PX
Récompense bonus → 86 000 PX

Étape 41

  • Utilise 205 Baies pour attraper des Pokémon → 37 000 PX
  • Recharger un Pokémon 18 fois → 37 000 PX
  • Battre 15 membres de la Team GO Rocket → 37 000 PX
  • Explorer 25 kilomètres → 37 000 PX
  • Faire tourner 82 PokéStops ou Arènes → 37 000 PX
Récompense bonus → 93 000 PX

Étape 42

  • Effectuer 210 su fper Lancers → 40 000 PX
  • Faire évoluer 9 Pokémon → 40 000 PX
  • Collecter 1 800 Particules Max → 40 000 PX
  • Gagner 9 Bonbons en marchant avec son Copain → 40 000 PX
  • Envoyer 126 cadeaux à des amis → 40 000 PX
Récompense bonus → 100 000 PX

Étape 43

  • Utilise 215 Baies pour attraper des Pokémon → 43 000 PX
  • Transférer 129 Pokémon → 43 000 PX
  • Remporter 18 combats Dynamax → 43 000 PX
  • Suivre 8 Routes → 43 000 PX
  • Compléter 86 tâches d'étude de terrain → 43 000 PX
Récompense bonus → 108 000 PX

Étape 44

  • Effectuer 120 excellents Lancers → 46 500 PX
  • Faire évoluer 9 Pokémon → 46 500 PX
  • Vaincre 15 membres de la Team GO Rocket → 46 500 PX
  • Explorer 25 kilomètres → 46 500 PX
  • Faire tourner 88 PokéStops ou Arènes → 46 500 PX
Récompense bonus → 116 000 PX

Étape 45

  • Attraper 450 Pokémon → 50 000 PX
  • Échanger un Pokémon 9 fois → 50 000 PX
  • Remporter 7 Raids → 50 000 PX
  • Faire éclore 20 œufs → 50 000 PX
  • Envoyer 135 cadeaux à des amis → 50 000 PX
Récompense bonus → 125 000 PX

Étape 46

  • Utilise 230 Baies pour attraper des Pokémon → 53 000 PX
  • Recharger un Pokémon 20 fois → 53 000 PX
  • Vaincre 15 membres de la Team GO Rocket → 53 000 PX
  • Explorer 25 kilomètres → 53 000 PX
  • Compléter 92 tâches d'étude de terrain → 53 000 PX
Récompense bonus → 133 000 PX

Étape 47

  • Effectuer 235 super Lancers → 60 000 PX
  • Faire évoluer 10 Pokémon → 60 000 PX
  • Collecter 2 000 Particules Max → 60 000 PX
  • Gagner 10 Bonbons en marchant avec son Copain → 60 000 PX
  • Faire tourner 94 PokéStops ou Arènes → 60 000 PX
Récompense bonus → 150 000 PX

Étape 48

  • Utilise 240 Baies pour attraper des Pokémon → 66 500 PX
  • Transférer 150 Pokémon → 66 500 PX
  • Remporter 20 combats Dynamax → 66 500 PX
  • Suivre 8 Routes → 66 500 PX
  • Envoyer 144 cadeaux à des amis → 66 500 PX
Récompense bonus → 166 000 PX

Étape 49

  • Effectuer 140 excellents Lancers → 80 000 PX
  • Faire évoluer 10 Pokémon → 80 000 PX
  • Vaincre 20 membres de la Team GO Rocket → 80 000 PX
  • Explorer 25 kilomètres → 80 000 PX
  • Compléter 98 tâches d'étude de terrain → 80 000 PX
Récompense bonus → 200 000 PX

Étape 50

  • Attraper 500 Pokémon → 100 000 PX
  • Échanger un Pokémon 10 fois → 100 000 PX
  • Remporter 8 Raids → 100 000 PX
  • Faire éclore 20 œufs → 100 000 PX
  • Faire tourner 100 PokéStops ou Arènes → 100 000 PX
Récompense bonus → 250 000 PX
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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