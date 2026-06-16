Pokémon GO : Méga-Airmure, quels sont les meilleurs Pokémon pour le battre ?

Méga-Airmure sera à l'honneur sur Pokémon GO au cours d'un Journée de Raids en juin 2026. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer.

Méga-Airmure est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO rencontreront pour la première fois sur le jeu en juin 2026 au cours d'une Journée de Super Méga-Raids. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.



Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.

Comment battre Méga-Airmure sur Pokémon GO ?

Faiblesses de Méga-Airmure

Méga-Airmure est un Pokémon de type Acier et Vol, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, il est toujours plus aisé d'être assisté par d'autres dresseurs. Nous vous recommandons de former un groupe comprenant au moins 3 Dresseurs, en tenant compte du fait qu'il en faudrait entre 4 et 7 pour que l'affrontement soit plus aisé. Voici les types auxquels Méga-Airmure est particulièrement sensible :

Feu (surtout par temps ensoleillé)

Électrik (surtout par temps pluvieux)

Forces de Méga-Airmure

Au contraire, Méga-Airmure pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :

Acier

Psy

Normal

Sol

Vol

Fée

Dragon

Dans une moindre mesure, évitez également d'employer des Pokémon de type Poison, Plante et Insecte.

Quels Pokémon choisir pour battre Méga-Airmure ?

Le meilleur moyen de venir à bout de Méga-Airmure est de faire appel à des Pokémon présentant un type auquel il est particulièrement sensible. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Méga-Airmure, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.

Méga-Dracaufeu → Danse Flammes + Rafale Feu

Danse Flammes + Rafale Feu Reshiram / Reshiram Obscur → Crocs Feu + Flamme Croix

→ Crocs Feu + Flamme Croix Fulguris / Fulguris Obscur (forme totémique) → Change Éclair + Typhon Fulgurant

→ Change Éclair + Typhon Fulgurant Heatran Obscur → Danse Flammes + Vortex Magma

→ Danse Flammes + Vortex Magma Raikou Obscur → Éclair + Éclair Fou

→ Éclair + Éclair Fou Magnézone Obscur → Change Éclair + Éclair Fou

→ Change Éclair + Éclair Fou Câblifère → Éclair + Coups d'Jus

→ Éclair + Coups d'Jus Regieleki → Verrouillage + Voltageôle

→ Verrouillage + Voltageôle Élekable Obscur → Éclair + Éclair Fou

→ Éclair + Éclair Fou Méga-Élecsprint → Crocs Éclair + Éclair Fou

→ Crocs Éclair + Éclair Fou Électhor Obscur → Éclair + Tonnerre

→ Éclair + Tonnerre Zekrom → Rayon Chargé + Éclair Croix

→ Rayon Chargé + Éclair Croix Méga-Braségali → Danse Flammes + Rafale Feu

→ Danse Flammes + Rafale Feu Ho-Oh Obscur (forme finale) → Calcination + Feu Sacré

Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, n'hésitez pas à utiliser d'autres Pokémon de type Feu ou Électrik.