Pokémon GO : MàJ du 15 octobre 2025, les détails de la mise à jour augmentant la limite de niveau

Pokémon GO : Comment battre Giovanni ? (Août 2026)
Retrouvez une liste des Pokémon les plus efficaces pour réussir à battre Giovanni, le Chef Suprême de la Team GO Rocket de Pokémon GO.
Mise à jour du 15 octobre 2025 de Pokémon GO
Augmentation du niveau de Dresseur maximal à 80Le niveau maximal passera de 50 à 80*. Le système de progression, dans sa globalité, fera l'objet d'une refonte et permettra aux Dresseurs de gagner des niveaux et des récompenses à un rythme plus soutenu.
De nouvelles récompenses seront ajoutées au système de progression, notamment des améliorations du stockage de Pokémon, d'objets, de Cadeaux et de Cartes postales. À partir du niveau 25, vous gagnerez même de nouveaux objets d'avatar !
* L'augmentation du niveau maximal concerne uniquement le niveau de Dresseur, et non les niveaux des Pokémon.
Quel sera votre nouveau niveau ?Lorsque la mise à jour sera disponible, tous les PX obtenus jusque-là seront appliqués selon la nouvelle courbe de progression afin de déterminer votre nouveau niveau*.
* Pour découvrir comment consulter la quantité totale de PX que vous avez obtenue, reportez-vous à l'article dédié sur le centre d'aide : Afficher votre profil de Dresseur & progression.
- Personne ne verra son niveau baisser. Cependant, la quantité de PX nécessaire pour atteindre le prochain niveau peut changer.
- Les Dresseurs de niveau 23 ou plus gagneront au moins un niveau.
- Les tâches des Études gain de niveau des niveaux 41 à 50 disparaîtront. Elles seront réservées aux niveaux 71 à 80.
- Vous recevrez, de manière rétroactive, tous les objets d'avatar et toutes les améliorations d'inventaire rendues disponibles aux niveaux inférieurs au vôtre.
Nouvelle récompense de connexion : Œuf d'aventure quotidienneÀ partir du niveau 15, vous recevrez gratuitement un Œuf d'aventure quotidienne permettant d'obtenir à la fois un nouveau Pokémon et 10 000 PX !
- Lorsque vous lancez Pokémon GO pour la première fois de la journée, l'Œuf d'aventure quotidienne sera automatiquement placé dans un Incubateur dédié*.
- Vous ne pouvez détenir et incuber qu'un seul Œuf d'aventure quotidienne à la fois.
- L'Œuf d'aventure quotidienne éclora lorsque vous aurez parcouru 1 km**.
- L'Œuf d'aventure quotidienne n'occupe pas de place dans votre inventaire et n'affecte donc pas le nombre d'Œufs que vous pouvez détenir.
* L'Incubateur de l'Œuf d'aventure quotidienne ne peut pas accueillir d'autres Œufs.
** Vous pouvez utiliser le Suivi d'exploration pour comptabiliser la distance parcourue lorsque le jeu est fermé. Pour plus d'informations, consultez l'article dédié sur le centre d'aide de Pokémon GO.
Nouveaux objets d'avatar en récompenseÀ partir du niveau 25, vous obtiendrez divers nouveaux objets permettant de personnaliser votre avatar.
Voici une liste des objets disponibles et leurs niveaux correspondants.
- Niveau 25 : Casquette Poké Ball
- Niveau 30 : Chaussures Poké Ball
- Niveau 35 : Veste Poké Ball
- Niveau 40 : Casquette Super Ball
- Niveau 45 : Chaussures Super Ball
- Niveau 50 : Veste Super Ball
- Niveau 55 : Casquette Hyper Ball
- Niveau 60 : Chaussures Hyper Ball
- Niveau 65 : Veste Hyper Ball
- Niveau 71 : Chaussures Niveau 71
- Niveau 73 : Lunettes de soleil Niveau 73
- Niveau 75 : Pantalon Niveau 75
- Niveau 77 : Pose Niveau 77
- Niveau 79 : Coupe de cheveux Niveau 79 (courte) et Coupe de cheveux Niveau 79 (longue)
- Niveau 80 : Veste Niveau 80
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Nouvelles récompenses de gain de niveauEn montant de niveau, vous pourrez obtenir des récompenses permettant de détenir plus de Pokémon, d'objets, de Cadeaux et de Cartes postales en augmentant votre inventaire au-delà de ses limites actuelles.
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Augmentation des chances de devenir Amis Chanceux au niveau 70
* Plus d'informations sur les Amis chanceux sont disponibles sur le centre d'aide de Pokémon GO.
- À partir du niveau 70, vous aurez plus de chances de devenir Amis chanceux avec d'autres Dresseurs, à condition d'avoir atteint le Niveau d'amitié Meilleurs amis*.
Mise à jour des quantités de PX pour monter de niveauAvec la refonte de la courbe de progression, la quantité de PX nécessaire pour monter de niveau sera mise à jour.
Voici quelques exemples de quantités de PX nécessaires pour atteindre certains niveaux clés.
Pour passer du niveau 71 au niveau 80, vous devrez à la fois obtenir la quantité de PX nécessaire et accomplir, à chaque niveau, de nouvelles Études gain de niveau*.
- Niveau 10 : 48 000 PX totaux
- Niveau 20 : 258 000 PX totaux
- Niveau 30 : 1 083 000 PX totaux
- Niveau 40 : 3 953 000 PX totaux
- Niveau 50* : 12 753 000 PX totaux
- Niveau 60 : 34 353 000 PX totaux
- Niveau 70 : 85 853 000 PX totaux
- Niveau 80* : 203 353 000 PX totaux
* Les tâches des Études gain de niveau des niveaux 41 à 50 disparaîtront. Elles seront réservées aux niveaux 71 à 80.
Infos supplémentaires
- Les objets d'avatar reçus en atteignant les niveaux 40 à 50 avant la mise à jour ne seront plus offerts pour les niveaux gagnés après le 15 octobre 2025.
- Il ne sera plus possible de recevoir la Veste Niveau 50.
- Vous conserverez toutefois l'ensemble des objets, des poses et des autres récompenses gagnées en montant de niveau, y compris la Veste Niveau 50.
Magasin en ligne Pokémon GO : Hyper boîte Fête des PX
* Dans la limite de trois par personne.
- L'Hyper boîte Fête des PX est de nouveau disponible sur le magasin en ligne Pokémon GO* ! Au prix de 9,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale), cette offre inclut 15 Œufs Chance, 1 Super-Incubateur, 1 Incubateur, 5 Encens et 2 Modules Leurre pour vous aider à monter de niveau.
commentaires (4)
pas de maj
Reims France pas de mise a jour il est 19h45 ???
J habite en France et pas de mise à jour
Y a t il déjà des joueurs pokemon go en europe qui on eu la mise à jours de niveau ?? En suisse en tout cas pas !!!!