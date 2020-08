Pokémon GO : Les Méga-Évolutions arrivent

Les Méga-Évolutions dans Pokémon GO, quésaco ?

De nouvelles aventures avec vos Pokémon Méga-évolués

Combattez dans des raids . Pendant ces raids, tous les Pokémon des autres Dresseurs recevront un boost d'attaque et les Pokémon dont les types d'attaque sont les mêmes que ceux des Pokémon méga-évolués recevront un boost d'attaque supplémentaire pour ces attaques spécifiques. Notez que ces Pokémon peuvent bénéficier de boosts d'attaque d'un seul Pokémon méga-évolué à la fois.

Combattez dans des Arènes . Notez que les Pokémon méga-évolués ne peuvent pas défendre les Arènes.

. Notez que les Pokémon méga-évolués ne peuvent pas défendre les Arènes. Affrontez la Team GO Rocket.

Combattez vos amis. Les Pokémon méga-évolués sont extrêmement puissants ! Notez que les Pokémon méga-évolués ne peuvent actuellement pas combattre dans la Ligue de Combat GO, mais cela pourrait changer à l'avenir, quand nous en saurons plus sur les Méga-Évolutions !

Faites apparaître votre copain sur la carte, jouez avec lui et nourrissez-le !

Prenez une photo ! N'hésitez pas à partager vos photos de vos Pokémon méga-évolués sur les réseaux sociaux avec #GOsnapshot !

Une Étude spéciale sur le thème des Méga-évolutions

Des événements dédiés durant le mois de septembre

Du mardi 1er septembre 2020 au lundi 7 septembre 2020 , votre objectif sera de terminer le plus de Méga-Raids possible ! Récupérez de la Méga-Énergie pour faire méga-évoluer vos Pokémon et laissez le héro en vous gagner les Combats de Raid !

Du vendredi 11 septembre 2020 au jeudi 17 septembre 2020 , perfectionnez vos compétences de combat avec vos Pokémon méga-évolués. Participez à des Combats d'Arène, à des combats contre la Team GO Rocket et à des Combats de Dresseurs (hors combats de la Ligue de Combat GO).

, perfectionnez vos compétences de combat avec vos Pokémon méga-évolués. Participez à des Combats d'Arène, à des combats contre la Team GO Rocket et à des Combats de Dresseurs (hors combats de la Ligue de Combat GO). Du jeudi 22 septembre 2020 au lundi 28 septembre 2020, devenez copains avec vos Pokémon méga-évolués et passez du temps avec eux ! N'hésitez pas à prendre des photos et à les partager avec nous sur les réseaux sociaux en mentionnant #GOsnapshot.

Les Pokémon, intelligemment sélectionnés, notamment ceux de la région de Kalos, pourront, une nouvelle fois, évoluer grâce à la, une ressource découverte que très récemment. Cette dernière pourra être récupérée lors des Méga-Raids, des combats de raid contre des Pokémon déjà méga-évolués. Votre objectif sera de vous défaire du Pokémon Méga-évolué le plus rapidement possible afin d'obtenir plus de Méga-Énergie de ce même Pokémon. Bien évidemment, une fois que vous aurez récolté assez de Méga-Énergies pour un Pokémon défini, vous pourrez le faire évoluer dans une forme bien plus puissante,. Une fois ce dernier évolué, les ressources nécessaires pour sa Méga-Évolution diminuera.Cependant, gardez à l'esprit que vous ne pourrez être en possession que d'un seul et unique Pokémon Méga-Évolué à la fois. Si jamais vous faites évoluer un autre Pokémon, l'ancien retrouvera sa forme originelle. Afin de vous aider dans votre quête aux Méga-Évolutions, un tout nouveau Pokédex, appelé, vous permettra de consulter les Pokémon ayant bénéficié, auparavant ou non, de cette incroyable évolution.Les Pokémon ayant eu la chance d'être Méga-évolués ne garderont cette forme que durant une période limitée, même en dehors des combats. Cependant, pensez à profiter des bienfaits de ces évolutions rapidement en effectuant quelques-unes des activités listées ci-dessous :Bien des choses extraordinaires restent à être découvertes sur les Méga-Évolutions. Si vous êtes chanceux, peut-être en découvrirez-vous grâce à la. Ce dernier aura besoin de vos compétences pour en apprendre plus sur ces puissantes évolutions. Si vous l'aidez dans sa quête aux informations, en terminant l'Étude, vous recevrez de la Méga-Énergie Dardagnan, permettant, comme les plus perspicaces l'auront compris, de faire méga-évoluer Dardagnan.De nombreux événements vous attendront tout au long du mois de septembre, lesquels offriront de toutes nouvelles fonctionnalités. Pour les plus impatients d'entre vous, voici un bref aperçu de ce qui vous attendra