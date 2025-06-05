Pokémon GO : Les Dresseurs sont appelés à voter pour élire le Pokémon à l'affiche de la Journée Communauté d'août 2025

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 juin 2025 à 10h42
Les votes pour élire le Pokémon à l'honneur de la Journée Communauté d'août de Pokémon GO vont bientôt commencer.
Pokémon GO : Les Dresseurs sont appelés à voter pour élire le Pokémon à l'affiche de la Journée Communauté d'août 2025
Sur Pokémon GO, les Journées Communauté sont un événement se déroulant au moins une fois par mois, et pour célébrer la fin de la saison Jours heureux, Niantic propose aux Dresseurs de voter pour le Pokémon qui sera mis à l'honneur en août 2025.

Les joueurs invités à voter pour la vedette de la Journée Communauté d'août 2025

Niantic donne la parole aux joueurs de Pokémon GO en leur proposant d'élire le Pokémon qui sera à l'affiche de la Journée Communauté d'août 2025, qui se tiendra le 30 août à partir de 14 heures. Quatre options s'offriront à vous :
  • Viskuse : pourra évoluer en un Moyade qui connaît l'Attaque Chargée Esprit Frappeur.
  • Sovkipou : pourra évoluer en un Sarmuraï qui connaît l'Attaque Chargée Éboulement.
  • Minisange : pourra évoluer en Bleuseille, pouvant lui-même évoluer en un Corvaillus qui connaît l'Attaque Chargée Piqué.
  • Gourmelet : pourra évoluer en un Fragroin qui connaît l'Attaque Chargée Voix Enjôleuse.
vote-journee-communaute-aout-pokemon-go

Comment voter pour la Journée Communauté d'août ?

Pour voter pour votre Pokémon favori pour la Journée Communauté d'août, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon GO du dimanche 8 juin à 3 heures au lundi 9 juin à la même heure. Concrètement, un sondage y sera disponible, et il vous suffira d'y répondre une fois. Le Pokémon gagnant sera naturellement annoncé après la fin de l'élection, et les informations relatives à l'événement arriveront un peu plus tard.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Créfollet Dynamax débarque en Europe en octobre 2026
Pokémon GO 01 octobre 2026

Pokémon GO : Créfollet Dynamax débarque en Europe en octobre 2026

Le Pokémon légendaire Créfollet débarque sous sa forme Dynamax en Europe sur Pokémon GO. Rendez-vous le samedi 24 octobre pour faire le plein de Particules Max, tenter de décrocher sa version shiny et profiter de nombreux bonus.
Pokémon GO : Météno débarque enfin du ciel avec une mécanique inédite
Pokémon GO 01 octobre 2026

Pokémon GO : Météno débarque enfin du ciel avec une mécanique inédite

Attendu depuis des années par les Dresseurs, Météno débarque enfin sur Pokémon GO. Pour fêter l'événement, Niantic synchronise ses apparitions avec le calendrier réel des étoiles filantes.
Pokémon GO : Comment battre Giovanni ? (Octobre 2026)
Pokémon GO 29 septembre 2026

Pokémon GO : Comment battre Giovanni ? (Octobre 2026)

Retrouvez une liste des Pokémon les plus efficaces pour réussir à battre Giovanni, le Chef Suprême de la Team GO Rocket de Pokémon GO.

commentaire (1)

Avatar
Matou2015 (invité) Le 06/06/2025 à 14:20

Je vais voter pour Viskuse