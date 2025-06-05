Pokémon GO : Les Dresseurs sont appelés à voter pour élire le Pokémon à l'affiche de la Journée Communauté d'août 2025

Les votes pour élire le Pokémon à l'honneur de la Journée Communauté d'août de Pokémon GO vont bientôt commencer.
Sur Pokémon GO
, les Journées Communauté sont un événement se déroulant au moins une fois par mois, et pour célébrer la fin de la saison Jours heureux, Niantic propose aux Dresseurs de voter pour le Pokémon qui sera mis à l'honneur en août 2025.
Les joueurs invités à voter pour la vedette de la Journée Communauté d'août 2025
Niantic donne la parole aux joueurs de Pokémon GO
en leur proposant d'élire le Pokémon qui sera à l'affiche de la Journée Communauté d'août 2025, qui se tiendra le 30 août à partir de 14 heures
. Quatre options s'offriront à vous :
- Viskuse : pourra évoluer en un Moyade qui connaît l'Attaque Chargée Esprit Frappeur.
- Sovkipou : pourra évoluer en un Sarmuraï qui connaît l'Attaque Chargée Éboulement.
- Minisange : pourra évoluer en Bleuseille, pouvant lui-même évoluer en un Corvaillus qui connaît l'Attaque Chargée Piqué.
- Gourmelet : pourra évoluer en un Fragroin qui connaît l'Attaque Chargée Voix Enjôleuse.
Comment voter pour la Journée Communauté d'août ?
Pour voter pour votre Pokémon favori pour la Journée Communauté d'août, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon GO
du dimanche 8 juin à 3 heures au lundi 9 juin à la même heure. Concrètement, un sondage y sera disponible, et il vous suffira d'y répondre une fois. Le Pokémon gagnant sera naturellement annoncé après la fin de l'élection, et les informations relatives à l'événement arriveront un peu plus tard.
commentaire (1)
Je vais voter pour Viskuse