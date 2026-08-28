Pokémon GO : Brocélôme vous attend avec la Maîtrise de capture de septembre 2026, les détails

Découvrez ce qui vous attend avec l'événement Maîtrise de capture : Brocélôme sur Pokémon GO en septembre 2026 dans cet article.

La prochain saison de Pokémon GO, Twilight Trails, va commencer le 8 septembre 2026, et les premiers événements se dévoilent. L'un d'entre eux sera une Maîtrise de capture mettant à l'honneur Brocélôme, le Pokémon Souche le 26 septembre. Pendant cette journée, vous bénéficierez de plusieurs bonus, croiserez le chemin de Pokémon spécifiques à l'état sauvage, et aurez l'occasion de participer à deux études ponctuelles. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'événement de Maîtrise de capture : Brocélôme ci-dessous.

Maîtrise de capture : Brocélôme, que réserve l'événement Pokémon GO de septembre 2026 ?

Le samedi 26 septembre 2026, de 10 heures à 20 heures, tous les Dresseurs sont conviés à rencontrer Brocélôme dans le cadre de 3 études : une de terrain et deux ponctuelles. Les plus chanceux pourront même capturer ce spécimen en version chromatique.

Bonus d'évènement

PX doublés lorsqu'un Pokémon est attrapé avec un Joli Lancer ou mieux

Plus de Bonbons lorsqu'un Pokémon est attrapé avec un Joli Lancer ou mieux.

Rencontres sauvages

Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire, et vous aurez également davantage de chances de leur récupérer en version shiny.

Ceribou

Baudrive

Rencontres de tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'étude de terrain, axées sur votre agilité en matière de lancer de Poké Ball, seront disponibles. Les compléter vous permettra notamment de rencontrer :

Ceribou

Baudrive

Brocélôme (qui aura d'ailleurs plus de chances d'être chromatique)

Étude ponctuelle gratuite

Une étude ponctuelle axée sur la capture de Brocélôme vous sera offerte pendant l'événement de Maîtrise de capture Brocélôme. À la clé, les butins suivants :

Rencontres avec Brocélôme

Des PX

Des Poussières Étoile

Étude ponctuelle payante

Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à une seconde étude ponctuelle, pour recevoir les butins suivants :

Plus de rencontres avec Brocélôme

Des PX

Des Poussières Étoile

Comme d'habitude, il sera possible d'offrir un ticket aux joueurs avec lesquels vous avez au moins atteint le niveau d'amitié Grands Amis.

Enfin, Niantic met à votre disposition une Boîte Hyper ticket Maîtrise de capture Brocélôme dans le magasin en ligne, comprenant un ticket d'événement et deux Super Bonbons. Rendez-vous donc le 26 septembre sur Pokémon GO pour faire le plein de Brocélôme, et peut-être enfin le récupérer en version chromatique.