Pokémon GO : Les codes gratuits des études des Championnats du Monde 2025, comment les obtenir ?

Retrouvez la marche à suivre pour récupérer 3 codes gratuits, donnant accès à des études ponctuelles, à l'occasion des Championnats du Monde 2025 de Pokémon GO.
Les Championnats du Monde 2025 de Pokémon GO
se dérouleront au cours du week-end du 15 août, et à cette occasion, tous les Dresseurs ont la possibilité de récupérer des codes pour participer à des études ponctuelles via Twitch. Pour ce faire, il vous suffira de visionner l'événement, pour décrocher ainsi diverses récompenses, notamment des rencontres avec des Pokémon. Afin de vous aider, nous vous expliquons ici de quelle manière obtenir les codes gratuits des études ponctuelles des Championnats du Monde.
Comment récupérer des codes pour participer aux études des Championnats du monde 2025 de Pokémon GO ?
En plus de l'événement Pokémon GO mondial
à venir et des festivités organisées en même temps à Anaheim, en Californie, tous les Dresseurs pourront obtenir jusqu'à deux codes pour des études ponctuelles en regardant 30 minutes du stream Pokémon GO sur Twitch
lors des jours 1 et 2 des Championnats du Monde Pokémon GO. Par ailleurs, un troisième code pour une étude ponctuelle sera disponible pour ceux qui visionneront 30 minutes des co-streams Pokémon GO officiels
qui montrent les Championnats du Monde.
Voici la marche à suivre pour récupérer vos codes :
- Suivez la chaîne Twitch officielle de Pokémon GO, pour recevoir une notification lorsque la diffusion commencera.
- Associez votre compte du Club des Dresseurs Pokémon à Twitch.
- Assistez pendant 30 minutes au stream des jours 1, 2 ou 3 des Championnats du Monde de Pokémon GO. (Remarque : réduire la fenêtre du direct Twitch mettra en pause le chronomètre de progression du drop Twitch.)
- 4. Récupérez votre drop Twitch. Lorsque vous aurez regardé un stream pendant 30 minutes, un message s'ouvrira dans le chat Twitch pour vous permettre de récupérer votre drop Twitch. Vous pourrez également récupérer votre drop en vous rendant sur la page d'inventaire des drops Twitch, à cet endroit.
- Trouvez votre code.
Après avoir cliqué sur le bouton d'obtention, rendez-vous sur rewards.pokemon.com et sélectionnez Voir l'inventaire. Trouvez le drop et sélectionnez Afficher le code.
- Utilisez votre code.
Copiez le code dévoilé dans votre presse-papier. Ouvrez ensuite la page d'utilisation des codes promotionnels pour utiliser votre code.
Voici les dates des streams des Championnats Pokémon GO sur Twitch :
- Vendredi 15 août 2025, à partir de 18 h CEST (9 h PDT) et jusqu'à la fin de la rediffusion du jour.
- Samedi 16 août 2025, à partir de 18 h CEST (9 h PDT) et jusqu'à la fin de la rediffusion du jour.
- Dimanche 17 août 2025, à partir de 18 h CEST (9 h PDT) et jusqu'à la fin de la rediffusion du jour.
Récompenses des études
Jour 1 : Champion du Monde Pokémon 2024
Les joueurs qui utilisent le code du stream du premier jour
obtiendront une étude ponctuelle exclusive mettant à l'honneur Yekai0904, le Champion du Monde Pokémon GO 2024, ainsi que les principaux Pokémon qui lui ont permis de remporter ce titre. Elle offrira notamment les butins suivants :
- Une rencontre avec un Airmure
- Une CT Attaque Chargée d'élite
Jour 2 : Esprit d'équipe - Ligue Super
Les Dresseurs qui utilisent le code du stream du deuxième jour
recevront une étude ponctuelle axée sur les fondamentaux des combats. En guise de récompense, vous rencontrerez des Pokémon utiles pour la Ligue Super, et 3 options s'offrent à vous :Option d'équipe 1
Option d'équipe 2
Option d'équipe 3
- Carapuce
- Limonde
- Sepiatop
Récompenses additionnelles
- Fouinette
- Axoloto de Paldea
- Sovkipou
- 8 500 Poussières d'Étoile
Co-streamers des Championnats du Monde Pokémon GO
En assistant au live de l'un des co-streamers Pokémon GO officiels, vous recevrez la troisième étude ponctuelle des Championnats du Monde Pokémon 2025
. Pour ce faire, il vous suffira de regarder l'un de ces lives entre le vendredi 15 août, à 18 heures CEST (9 heures PDT), et le lundi 18 août, à 9 heures CEST (minuit PDT). En guise de butin, vous obtiendrez surtout une rencontre avec Pikachu portant un blouson d'université. De plus, le bonus suivant vous sera accordé :
Tous les codes sont valides jusqu'au 31 août 2025.
- Chance accrue de voir votre Copain Pokémon (Niveau d'amitié « Excellent » et plus) vous apporter un Ticket déchiré ou un souvenir Fruit du cactus
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