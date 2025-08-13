Pokémon GO : Les codes gratuits des études des Championnats du Monde 2025, comment les obtenir ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 août 2025 à 10h29
Retrouvez la marche à suivre pour récupérer 3 codes gratuits, donnant accès à des études ponctuelles, à l'occasion des Championnats du Monde 2025 de Pokémon GO.
Pokémon GO : Les codes gratuits des études des Championnats du Monde 2025, comment les obtenir ?
Les Championnats du Monde 2025 de Pokémon GO se dérouleront au cours du week-end du 15 août, et à cette occasion, tous les Dresseurs ont la possibilité de récupérer des codes pour participer à des études ponctuelles via Twitch. Pour ce faire, il vous suffira de visionner l'événement, pour décrocher ainsi diverses récompenses, notamment des rencontres avec des Pokémon. Afin de vous aider, nous vous expliquons ici de quelle manière obtenir les codes gratuits des études ponctuelles des Championnats du Monde.

Comment récupérer des codes pour participer aux études des Championnats du monde 2025 de Pokémon GO ?

En plus de l'événement Pokémon GO mondial à venir et des festivités organisées en même temps à Anaheim, en Californie, tous les Dresseurs pourront obtenir jusqu'à deux codes pour des études ponctuelles en regardant 30 minutes du stream Pokémon GO sur Twitch lors des jours 1 et 2 des Championnats du Monde Pokémon GO. Par ailleurs, un troisième code pour une étude ponctuelle sera disponible pour ceux qui visionneront 30 minutes des co-streams Pokémon GO officiels qui montrent les Championnats du Monde.

Voici la marche à suivre pour récupérer vos codes :
  1. Suivez la chaîne Twitch officielle de Pokémon GO, pour recevoir une notification lorsque la diffusion commencera.
  2. Associez votre compte du Club des Dresseurs Pokémon à Twitch.
  3. Assistez pendant 30 minutes au stream des jours 1, 2 ou 3 des Championnats du Monde de Pokémon GO. (Remarque : réduire la fenêtre du direct Twitch mettra en pause le chronomètre de progression du drop Twitch.)
  4. 4. Récupérez votre drop Twitch. Lorsque vous aurez regardé un stream pendant 30 minutes, un message s'ouvrira dans le chat Twitch pour vous permettre de récupérer votre drop Twitch. Vous pourrez également récupérer votre drop en vous rendant sur la page d'inventaire des drops Twitch, à cet endroit.
  5. Trouvez votre code.
    Après avoir cliqué sur le bouton d'obtention, rendez-vous sur rewards.pokemon.com et sélectionnez Voir l'inventaire. Trouvez le drop et sélectionnez Afficher le code.
  6. Utilisez votre code.
    Copiez le code dévoilé dans votre presse-papier. Ouvrez ensuite la page d'utilisation des codes promotionnels pour utiliser votre code.
Voici les dates des streams des Championnats Pokémon GO sur Twitch :
  • Vendredi 15 août 2025, à partir de 18 h CEST (9 h PDT) et jusqu'à la fin de la rediffusion du jour.
  • Samedi 16 août 2025, à partir de 18 h CEST (9 h PDT) et jusqu'à la fin de la rediffusion du jour.
  • Dimanche 17 août 2025, à partir de 18 h CEST (9 h PDT) et jusqu'à la fin de la rediffusion du jour.
codes-stream-worlds-pokemon-go-2025

Récompenses des études

Jour 1 : Champion du Monde Pokémon 2024

Les joueurs qui utilisent le code du stream du premier jour obtiendront une étude ponctuelle exclusive mettant à l'honneur Yekai0904, le Champion du Monde Pokémon GO 2024, ainsi que les principaux Pokémon qui lui ont permis de remporter ce titre. Elle offrira notamment les butins suivants :
  • Une rencontre avec un Airmure
  • Une CT Attaque Chargée d'élite

Jour 2 : Esprit d'équipe - Ligue Super

Les Dresseurs qui utilisent le code du stream du deuxième jour recevront une étude ponctuelle axée sur les fondamentaux des combats. En guise de récompense, vous rencontrerez des Pokémon utiles pour la Ligue Super, et 3 options s'offrent à vous :

Option d'équipe 1
  • Lokhlass
  • Ténéfix
  • Lilia
Option d'équipe 2
  • Carapuce
  • Limonde
  • Sepiatop
Option d'équipe 3
  • Fouinette
  • Axoloto de Paldea
  • Sovkipou
Récompenses additionnelles
  • 8 500 Poussières d'Étoile

Co-streamers des Championnats du Monde Pokémon GO

En assistant au live de l'un des co-streamers Pokémon GO officiels, vous recevrez la troisième étude ponctuelle des Championnats du Monde Pokémon 2025. Pour ce faire, il vous suffira de regarder l'un de ces lives entre le vendredi 15 août, à 18 heures CEST (9 heures PDT), et le lundi 18 août, à 9 heures CEST (minuit PDT).  En guise de butin, vous obtiendrez surtout une rencontre avec Pikachu portant un blouson d'université. De plus, le bonus suivant vous sera accordé :
  • Chance accrue de voir votre Copain Pokémon (Niveau d'amitié « Excellent » et plus) vous apporter un Ticket déchiré ou un souvenir Fruit du cactus
Tous les codes sont valides jusqu'au 31 août 2025.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Une nouvelle Célébration pour La série : Pokémon, les horizons est organisée en septembre 2026, les détails
Pokémon GO 04 septembre 2026

Pokémon GO : Une nouvelle Célébration pour La série : Pokémon, les horizons est organisée en septembre 2026, les détails

Découvrez ce qui vous attend avec l'événement de Célébration pour La série : Pokémon, les horizons sur Pokémon GO en septembre 2026 dans cet article.
Pokémon GO : Méga-Étouraptor débarque en septembre au cours d'une Journée de Super Méga-Raids
Pokémon GO 02 septembre 2026

Pokémon GO : Méga-Étouraptor débarque en septembre au cours d'une Journée de Super Méga-Raids

La première Journée de Super Méga-Raids de la saison Sentiers crépusculaires aura lieu le 19 septembre 2026 et mettra Méga-Étouraptor. Retrouvez les détails de l'événement dans cet article.
Pokémon GO dévoile l'événement Hordes Méga et l'arrivée de nouveaux Pokémon, les détails
Pokémon GO 02 septembre 2026

Pokémon GO dévoile l'événement Hordes Méga et l'arrivée de nouveaux Pokémon, les détails

En septembre 2026, les Dresseurs de Pokémon GO pourront rencontrer pour la première fois Grondogue et Dogrino, à travers l'événement Hordes Méga, qui réserve plusieurs surprises.

commentaire (0)