Pokémon GO : Le Ticket Recharge revient en avril 2025, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 mars 2025 à 12h20
Retrouvez des informations concernant le Ticket Recharge d'avril 2025 de Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Le Ticket Recharge revient en avril 2025, les détails
Le Ticket Recharge d'avril 2025 de Pokémon GO sera bientôt disponible à l'achat, et octroiera divers bonus et récompenses à ses acquéreurs. Il prendra effet du vendredi 4 avril à 10 heures jusqu'au 4 mai à la même heure, et pourra être acquis dès le 1er avril.

Ticket Recharge d'avril de Pokémon GO

Le Ticket Recharge d'avril vous reviendra à 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), et vous donnera accès à des bonus et à des études ponctuelles tout au long du mois. Notez que toutes les tâches liées à des études seront à terminer et les récompenses à réclamer avant le dimanche 4 mai 2025 à 10 heures. Comme d'habitude, il sera possible d'en offrir aux joueurs avec qui vous avez au moins atteint le niveau d'amitié Grands amis. Hâtez-vous cependant si vous êtes intéressé, puisque le Ticket quittera la boutique du jeu le 11 avril à 20 heures.

Bonus du Ticket Recharge d'avril

  • 1 Bonbon XL supplémentaire pour les Dresseurs de niveau 31 ou plus qui viennent à bout des Combats de Raids et des Combats Dynamax.
  • 3 fois plus de PX attribués pour votre premier Pokémon attrapé de la journée.
  • 3 fois plus de PX attribués pour votre premier PhotoDisque de PokéStop ou d'Arène tourné de la journée.
  • Possibilité d'ouvrir jusqu'à 50 Cadeaux par jour.
  • Possibilité de recevoir jusqu'à 150 Cadeaux par jour en faisant tourner les PhotoDisques de PokéStops ou d'Arènes.
  • Possibilité de conserver jusqu'à 40 Cadeaux dans votre Sac d'objets.

Étude ponctuelle du Ticket Recharge d'avril

Du vendredi 4 avril à 10 heures au dimanche 4 mai 2025 à 10 heures, une étude ponctuelle sera disponible et débloquera notamment les récompenses suivantes :
  • Huit Passes de combat premium
  • Deux lots de Particules Max
  • Un Œuf Chance
  • Un Morceau d'Étoile
  • Deux CT Attaque Immédiate
  • Deux CT Attaque Chargée

Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Ticket Recharge

Vous pourrez acheter la Boîte Hyper ticket Ticket Recharge sur le magasin en ligne Pokémon GO pour 9,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale) et ainsi recevoir un Ticket Recharge valable pour les mois d'avril et de mai avec, en prime, 100 PokéPièces offertes.

Veuillez noter que les achats ne sont pas remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d'utilisation). Les tickets ne peuvent pas être achetés avec des PokéPièces.

La Boîte Hyper ticket Ticket Recharge sera disponible sur le magasin en ligne jusqu'au 12 avril 2025 à 4 h 59 CEST (11 avril à 19 h 59 PDT).
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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