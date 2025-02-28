Pokémon GO : Le programme et les récompenses la Ligue Combat GO de la saison 18 ont été présentés, les détails

Retrouvez toutes les informations concernant le programme, les butins et les mises à jour de la Ligue Combat GO : Puissance et maîtrise de Pokémon GO dans cet article.
Chaque nouvelle saison de Pokémon GO
marque également le commencement d'une nouvelle Ligue Combat GO, et la saison 18 ne fera pas exception. Afin d'en apprendre un peu plus sur ce qui vous attend à partir du mardi 4 mars à 22 heures
, nous vous proposons de découvrir le programme et les récompenses de la Ligue Combat Go : Puissance et maîtrise
ci-dessous.
Ligue Combat GO : Puissance et maîtrise, les détails
Les événements suivants se produiront au début de la Saison :
- Les récompenses de fin de Saison seront disponibles sur l'écran de combat.
- Votre classement dans la Ligue Combat GO sera réinitialisé.
- Les conditions de classement resteront les mêmes que pour la Saison précédente.
Programme de la Ligue Combat GO : Puissance et maîtrise
Les ligues suivantes commenceront et se termineront à 22 heures CET (13 heures PST), aux dates indiquées ci-dessous.4 mars - 11 mars
11 mars - 18 mars
- Ligue Super
- Coupe Volonté : Édition Ligue Super
18 mars - 25 mars
- Ligue Hyper
- Coupe Rouleau : Édition Ligue Super
25 mars - 1 avril
- Ligue Master
- Coupe Rouleau : Édition Ligue Super
1 avril - 8 avril
- Ligue Super
- Ligue Hyper
- Ligue Master
8 avril - 15 avril
- Ligue Super
- Majeure Master
15 avril - 22 avril
- Ligue Hyper
- Coupe Printemps : Édition Ligue Super
22 avril - 29 avril
- Ligue Master
- Coupe Printemps : Édition Ligue Super
29 avril - 6 mai
- Ligue Super
- Ligue Hyper
- Ligue Master
6 mai - 13 mai
- Ligue Super
- Ligue Super – Remix
13 mai - 20 mai
- Ligue Hyper
- Ligue Super – Remix
20 mai - 27 mai
- Ligue Master
- Coupe Rétro : Édition Ligue Super
27 mai - 3 juin
- Ligue Super
- Coupe Attrape : Édition Ligue Super
- Ligue Super
- Ligue Hyper
- Ligue Master
Événements de la Ligue Combat GO : Puissance et maîtrise
La Semaine Combat GO : Puissance et maîtrise
se déroulera du mercredi 21 mai, à minuit, au mardi 27 mai 2025, à 23 heures 59.Bonus
- Les victoires feront gagner 4 fois plus de Poussières Étoile (hors récompenses de fin de série).
- Le nombre maximal de séries que vous pouvez effectuer par jour passera de 5 à 20, pour un total de 100 combats, de minuit à 23 h 59 (heure locale).
- Une Étude ponctuelle gratuite sur le thème des combats sera disponible. Les récompenses comprennent un chapeau inspiré de Mustar pour votre avatar.
- Les Pokémon rencontrés grâce aux récompenses de la Ligue Combat GO auront des statistiques d'Attaque, de Défense et de PV plus variées.
Récompenses de la Ligue Combat GO : Puissance et maîtrise
Rencontres de classement garanties
Vous pourrez rencontrer les Pokémon suivants une fois par Saison, aux rangs indiqués.
- Kungfouine → rang 1
- Vostourno → rang 6
- Morpeko → rang 2 000
- Frigodo → rang 2 500
- Fantyrm → rang 2 750
- Pikachu Catcheur → rang 3 000
Rencontres standards
Vous pourrez rencontrer les Pokémon suivants comme récompense tout au long de la Saison, aux rangs indiqués ci-dessous.
- Rang 1+ → Osselait, Axoloto de Paldea, Spoink, Kungfouine, Sapereau
- Rang 6+ → Rapion, Vostourno
- Rang 11+ → Cotovol, Teddiursa, Barloche, Piétacé
- Rang 16+ → Ossatueur d'Alola, Lokhlass, Pandespiègle
- Rang 20+ → Boss de Raid actif dans les Raids de niveau cinq
- Rang 2 000+ → Morpeko
- Rang 2 500+ → Frigodo
- Rang 2 750+ → Fantyrm
Passe d'Étude ponctuelle Ligue Combat GO
Un Passe permettant d'accéder à une Étude ponctuelle sur le thème des combats sera disponible gratuitement dans la boutique du jeu après le début de la Ligue Combat GO : Puissance et maîtrise. Elle assurera le suivi de vos victoires tout au long de la Saison. 100 victoires vous permettra de terminer une page d'Étude et de remporter des Poussièresd' Étoile ainsi que des objets tels qu'un Super Bonbon XL, une CT Attaque Immédiate d'élite (400 victoires) et une CT Attaque Chargée d'élite (500 victoires).
Objets d'avatar et autres récompenses
Tous les joueurs pourront remporter les objets d'avatar suivants, inspirés de Mustar, le maître du dojo d'Isolarmure :
- Au rang As, vous recevrez un chapeau inspiré de Mustar.
- Au rang Vétéran, vous recevrez un pantalon inspiré de Mustar.
- Au rang Spécialiste, vous recevrez un haut inspiré de Mustar.
- Au rang Légende, vous recevrez une pose inspirée de Mustar.
Coupe Volonté : Édition Ligue Super
Coupes
Coupe Rouleau : Édition Ligue Super
- Les Pokémon ne doivent pas dépasser 1 500 PC pour participer.
- Seuls les Pokémon de type Combat, Psy et Ténèbres sont autorisés.
- Gardevoir ne peut pas participer.
Majeure Master
- Les Pokémon ne doivent pas dépasser 1 500 PC pour participer.
- Seuls les Pokémon de type Eau, Combat et Ténèbres sont autorisés.
- Oratoria ne peut pas participer.
Coupe Printemps : Édition Ligue Super
- Pas de limite de PC.
- Les Pokémon légendaires, les Pokémon fabuleux et les Ultra-Chimères ne sont pas autorisés.
Ligue Super – Remix
- Les Pokémon ne doivent pas dépasser 1 500 PC pour participer.
- Seuls les Pokémon de type Eau, Plante et Fée sont autorisés.
- Cotovol, Roserade et Prédastérie ne peuvent pas participer.
Coupe Rétro : Édition Ligue Super
- Les Pokémon ne doivent pas dépasser 1 500 PC pour participer.
- Les 20 Pokémon les plus utilisés par les joueurs de rang As et plus dans la Ligue Super – Remix ne sont pas autorisés.
Coupe Attrape : Puissance et maîtrise (Édition Super
- Les Pokémon ne doivent pas dépasser 1 500 PC pour participer.
- Les Pokémon de type Ténèbres, Acier et Fée ne sont pas autorisés.
)
- Les Pokémon ne doivent pas dépasser 1 500 PC pour participer.
- Seuls les Pokémon attrapés pendant la Saison Puissance et maîtrise sont autorisés.
Modifications apportées au système de combat
Le temps d'échange dans la Ligue Combat GO sera toujours de 50 secondes. Ce changement perdurera également pour les Combats de Dresseurs contre vos amis ainsi que ceux contre la Team GO Rocket et les capitaines d'équipe.
Modifications apportées aux capacités
Choc Psy
- Diminution du coût en énergie
Éclat Magique
- Combats de Dresseurs : 110 → 90 de puissance
- Diminution du coût en énergie
Aqua-Jet
- Combats de Dresseurs : 45 → 70 de puissance
- Diminution du coût en énergie
Dynamopoing
- Diminution du coût en énergie
Détritus
- Combats de Dresseurs : 50 → 70 de puissance
Châtiment
- Combat de Dresseurs : 6 → 7 de puissance
- Génération d'énergie plus élevée
Acrobatie
- Diminution du coût en énergie
Tranch'Air
- Combats de Dresseurs : 60 → 45 de puissance
- Diminution du coût en énergie
- Augmentation possible de l'Attaque du lanceur d'un niveau
Tomberoche
- Combat de Dresseurs : 70 → 80 de puissance
- Diminution du coût en énergie
- Diminution de l'Attaque du Pokémon adverse d'un niveau
Roulade
- Combats de Dresseurs : 8 → 7 de puissance
Ombre Nocturne
- Combats de Dresseurs : 80 → 70 de puissance
Tricherie
- Combats de Dresseurs : 70 → 60 de puissance
- Diminution du coût en énergie
Coup d'Jus
- Combats de Dresseurs : 65 → 55 de puissance
- Diminution du coût en énergie
Mise à jour des capacités disponibles
Cochignon
- Cochignon pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Stalactite.
Mammochon
- Mammochon pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Stalactite.
Togetic
- Togetic pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Choc Psy.
Togekiss
- Togekiss pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Choc Psy.
Symbios
- Symbios pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Choc Psy.
Denticrisse
- Denticrisse pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Choc Psy.
Aéromite
- Aéromite pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Vague Psy.
Lokhlass
- Lokhlass pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Vague Psy.
Groret
- Groret pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Vague Psy.
Fouinar
- Fouinar pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Météores.
Linéon
- Linéon pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Météores.
Draïeul
- Draïeul pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Météores.
Groret
- Groret pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Dynamopoing.
Noctunoir
- Noctunoir pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Dynamopoing.
Lokhlass
- Lokhlass pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Aria de l'Écume.
Ténéfix
- Ténéfix pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Éclat Magique.
Rubombelle
- Rubombelle pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Charme.
Tortank
- Tortank pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Roulade.
Smogogo
- Smogogo pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Roulade.
Wailmer
- Wailmer pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Roulade.
Wailord
- Wailord pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Roulade.
Oniglali
- Oniglali pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Roulade.
Vacilys
- Vacilys pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Tomberoche.
Lestombaile
- Lestombaile pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Tomberoche.
Laggron
- Laggron pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Détritus.
Avaltout
- Avaltout pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Détritus.
Kravarech
- Kravarech pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Bomb-Beurk.
Roserade
- Roserade pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Dard-Venin.
Fouinar
- Fouinar pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Désherbaffe.
Linéon
- Linéon pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Désherbaffe.
Florges
- Florges pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Désherbaffe.
Grahyèna
- Grahyèna pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Coup Bas.
Ampibidou
- Ampibidou pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Coup Bas.
Lestombaile
- Lestombaile pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Coup Bas.
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