Pokémon GO : Le Passe de Circuit du Circuit GO se dévoile, les détails

Retrouvez des informations relatives au fonctionnement du Passe de Circuit, qui sera disponible pendant le Circuit Pokémon GO mondial dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
pourront bénéficier d'un Passe de Circuit du lundi 24 février à 10 heures au dimanche 2 mars à 18 heures, dont l'acquisition sera accompagnée de surprises bonus, à savoir une rencontre avec Victini et un Bibelot Chance (pour la version payante). Ensuite, plus vous jouerez, plus vous accumulerez des Points de Circuit ce qui vous permettra de valider des objectifs pendant du Circuit Pokémon GO mondial.
Passe de Circuit de Pokémon GO, les détails
Le Passe de Circuit suit votre progression dans le cadre du Circuit Pokémon GO : Unys - Mondial. En gagnant des Points de Circuit, vous pourrez débloquer des récompenses, monter de rang et améliorer vos bonus d'événement.
Tous les joueurs obtiendront automatiquement un Passe de Circuit gratuit
le lundi 24 février à 10 heures, avec lequel vous pourrez gagner des Points de Circuit et de monter de rang pour obtenir davantage de récompenses jusqu'à la fin de l'événement, le dimanche 2 mars à 18 heures. Notez que les récompenses gagnées seront à récupérer avant le dimanche 9 mars à 18 heures.
En quoi consiste le Passe de Circuit deluxe ?
La version payante du Passe de Circuit
est sans surprise, celle qui vous accordera les meilleurs butins et une progression plus rapide. Son activation vous permettra tout de suite de rencontrer le Pokémon fabuleux Victini
. Bien entendu, en optant pour cette version, vous pourrez aussi acquérir les récompenses en lien avec le Passe gratuit. Une fois le dernier niveau atteint, vous recevrez également un Bibelot Chance
.
Comment gagner des Points de Circuit ?
Le Passe de Circuit offre une première récompense ne nécessitant pas de gagner de points, un T-shirt Circuit GO 2025 pour votre avatar. Ensuite, il vous faudra gagner des Points de Circuit, et deux méthodes existent :
- Attraper des Pokémon en effectuant des Raids ou en faisant éclore des Œufs (petites quantités).
- Terminer les tâches du Passe, qui seront actualisées chaque jour et à chaque heure entre 10 heures et 17 heures.
Comment monter de rang ?
Les Points de Circuit que vous remporterez vous permettront de progresser dans les niveaux, comprenant chacun des échelons mineurs et majeurs. Vous débloquerez ainsi de manière progressive divers butins (rencontres avec des Pokémon, des Bonbons Pokémon, stickers, objets d'avatar ou des Poké Balls).
Dès que vous atteindrez un échelon majeur, vous améliorez vos bonus d'événement. Lors du Circuit Pokémon GO : Unys - Mondial, votre bonus de PX de capture augmentera après chaque échelon majeur.
- PX de capture ×1,5 en atteignant le niveau 2
- PX de capture ×2 en atteignant le niveau 3
- PX de capture ×3 en atteignant le niveau 4
D'ailleurs, avec un Passe de Circuit gratuit, les joueurs accédant au dernier échelon rencontreront un Zorua doté d'un Fond spécial. Ceux ayant privilégié un Passe de Circuit deluxe remporteront un Bibelot Chance.
Le Bibelot Chance, un tout nouvel objet dans Pokémon GO
Le Bibelot Chance
sera disponible pour la première fois dans Pokémon GO en tant que récompense finale du Passe de Circuit deluxe. Il s'agit d'un objet à usage unique qui permet de transformer un ami de votre liste en Ami Chanceux. Vous et votre ami pourrez ainsi devenir Chanceux en un instant, même si vous n'êtes pas encore Meilleurs amis. Ce statut d'amitié signifie qu'à votre prochain échange, vos deux Pokémon seront des Pokémon Chanceux. Vous ne serez des Amis Chanceux que jusqu'à la fin de l'échange.
Cet objet fantastique ne restera toutefois dans votre Sac d'objets pour une durée limitée, et sera à utiliser avant le dimanche 9 mars à 18 heures.
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