Pokémon GO : La seconde partie de l'événement d'Halloween approche, les détails

Retrouvez les détails relatifs à la seconde partie de l'événement Halloween 2024 de Pokémon GO dans cet article.
Les détails concernant la seconde partie de l'événement d'Halloween 2024
de Pokémon GO
ont été partagés une semaine avant son lancement, et les festivités continueront du 28 octobre à 10 heures au dimanche 3 novembre à 20 heures.
Événement Halloween 2ème partie de Pokémon GO, les détails
Nouveaux Pokémon
De nouveaux Pokémon costumés apparaîtront pendant la seconde partie de l'événement d'Halloween :
- Grenousse portant un déguisement d'Halloween
- Brindibou portant un déguisement d'Halloween
Grenousse pourra évoluer en Croâporal contre 25 Bonbons, et Croâporal en Amphinobi en échange de 100 Bonbons. Pour les mêmes montants, Brindibou sera en mesure d'évoluer d'abord en Efflèche puis en Archéduc.
Combats Dynamax
Ectoplasma Gigamax
apparaîtra pour la première fois dans Pokémon GO dans les Combats Dynamax de niveau six
, du 31 octobre à 10 heures au 3 novembre 2024 à 20 heures.
Bonus d'événement
- Bonbons doublés pour chaque Pokémon attrapé
- Chances de rencontrer un Zorua chromatique sauvage augmentées
- Chances de gagner des Bonbons XL pour les Dresseurs de niveau 31 et plus en attrapant des Pokémon avec un Joli lancer ou mieux augmentées
- Possibilité de remporter des Super Bonbons ou des Super Bonbons XL en attrapant des Pokémon costumés avec un Joli lancer ou mieux le 31 octobre.
De plus, vous aurez plus de chances de rencontrer des Pokémon chromatiques dans les Raids :
- Ectoplasma portant un costume du Festival effrayant
- Noctali
- Grodrive portant un costume Chenapans d'Halloween
- Grenousse portant un déguisement d'Halloween
- Brindibou portant un déguisement d'Halloween
Enfin, vous aurez également davantage de chances de faire éclore des Pokémon chromatiques :
- Goupix portant un costume du Festival effrayant
- Pichu coiffé d'un chapeau de sorcière
- Grenousse portant un déguisement d'Halloween
- Brindibou portant un déguisement d'Halloween
Rencontres sauvages
Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage :
- Goupix portant un costume du Festival effrayant
- Polichombr
- Tiplouf portant un costume Chenapans d'Halloween
- Chovsourir
- Zorua
- Grenousse portant un déguisement d'Halloween
- Sepiatop
- Brocélôme
- Pitrouille portant un costume du Festival effrayant
- Brindibou portant un déguisement d'Halloween
- Pikachu coiffé d'un chapeau de sorcière (pour les plus chanceux)
Œufs
Les Pokémon suivants écloront des Œufs de 7 km :
- Goupix portant un costume du Festival effrayant
- Pichu coiffé d'un chapeau de sorcière
- Grenousse portant un déguisement d'Halloween
- Brindibou portant un déguisement d'Halloween
Raids
Raids de niveau un
Raids de niveau trois
- Pikachu coiffé d'un chapeau de sorcière
- Grenousse portant un déguisement d'Halloween
- Brindibou portant un déguisement d'Halloween
- Ectoplasma portant un costume du Festival effrayant
- Noctali
- Grodrive portant un costume Chenapans d'Halloween
Étude ponctuelle gratuite
Une autre Étude ponctuelle exclusive à l'événement sera disponible du 22 octobre à 10 heures au 3 novembre 2024 à 20 heures. Elle sera axée sur Spiritomb et ses 108 esprits, et vous pourrez notamment obtenir des rencontres avec Morpeko et Spiritomb.
Études ponctuelles payantes
Pour 5 USD ou équivalence dans votre devise locale, vous aurez accès à une étude ponctuelle à choix multiple exclusive à l'événement, grâce à la quelle vous pouvez espérer remporter :
- Bonbons de capture triplés
- Des rencontres sur le thème de l'événement, y compris avec Grenousse portant un déguisement d'Halloween et Brindibou portant un déguisement d'Halloween
- D'autres rencontres sur le thème de l'événement, y compris avec Pikachu coiffé d'un chapeau de sorcière, Spiritomb ou encore Morpeko
- Un nouvel objet d'avatar en fonction du parcours choisi : Combinaison Morpeko (Mode Rassasié) ou Combinaison Morpeko (Mode Affamé)
Une seconde étude ponctuelle payante et exclusive sera aussi disponible. En terminant les tâches, vous rencontrerez les Pokémon suivants :
- Pikachu coiffé d'un chapeau de sorcière
- Goupix portant un costume du Festival effrayant
- Ectoplasma portant un costume du Festival effrayant
- Tiplouf portant un costume Chenapans d'Halloween
- Grodrive portant un costume Chenapans d'Halloween
- Grenousse portant un déguisement d'Halloween
- Pitrouille portant un costume du Festival effrayant
- Brindibou portant un déguisement d'Halloween
Rencontres de tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles. En les achevant, vous aurez l'occasion de rencontrer :
- Pikachu coiffé d'un chapeau de sorcière
- Goupix portant un costume du Festival effrayant
- Tiplouf portant un costume Chenapans d'Halloween
- Grenousse portant un déguisement d'Halloween
- Brindibou portant un déguisement d'Halloween
- Morpeko
- Spiritomb
Vous pourrez aussi récupérer de la Méga-Énergie pour certains Pokémon :
- Méga-Énergie Ectoplasma
- Méga-Énergie Démolosse
- Méga-Énergie Ténéfix
- Méga-Énergie Branette
- Méga-Énergie Absol
Nouveaux objets d'avatar et stickers
Les objets d'avatar suivants seront disponibles à l'achat dans la boutique du jeu pendant cet événement et le resteront même après la fin de celui-ci.
- Tenue chic Halloween
- Haut de Forme Chovsourir
- Combinaison Morpeko (Mode Rassasié)
- Combinaison Morpeko (Mode Affamé)
Vous pourrez obtenir des stickers d'événement en faisant tourner des PokéStops, en ouvrant des Cadeaux et en les achetant dans la boutique du jeu.
commentaire (0)