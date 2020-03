Après une pré-saison durant laquelle les joueurs ont pu faire connaissance avec cette nouvelle fonctionnalité, le coup d'envoi de la saison 1 de la Ligue de Combat GO approche.

Saison 1 de la Ligue de Combat GO

Vous aurez une chance de rencontrer Darkrai en récompense de la Ligue de Combat GO du vendredi 6 mars 2020 à 8 h 00 au lundi 9 mars 2020 à 22 h 00 heure locale . Si vous avez de la chance, vous pourriez même rencontrer un Darkrai chromatique !

Vous aurez une chance de rencontrer la Forme Alternative de Giratina en récompense de la Ligue de Combat GO du vendredi 13 mars 2020 à 8 h 00 au lundi 16 mars 2020 à 22 h 00 heure locale . Si vous avez de la chance, vous pourriez même rencontrer la Forme Alternative de Giratina en version chromatique !

Le reste du temps, vous aurez une chance de rencontrer le Pokémon L

Du 10 mars 8h au 12 mars à 22h Airmure, Laggron, Dinoclier et d'autres Pokémon apparaîtront dans les raids, alors que Registeel et Cresselia apparaîtront dans les raids cinq étoiles. La poussière d'Étoile sera elle doublée.

Du 13 mars 8h au 16 mars 22h De nombreux Pokémon utiles pour la Ligue de Combat GO apparaîtront plus souvent dans la nature, et avec de la chance les joueurs pourront apercevoir un Charpenti chromatique.



La Ligue Super → vendredi 13 mars 2020 à 21 h 00 au vendredi 27 mars 2020 à 21 h 00 CET (GMT+1).

La Ligue Hyper → vendredi 27 mars 2020 à 21 h 00 au vendredi 10 avril 2020 à 21 h 00 CET (GMT+1).

La Ligue Master → vendredi 10 avril 2020 à 21 h 00 au vendredi 24 avril 2020 à 21 h 00 CET (GMT+1).

Les trois ligues → vendredi 24 avril 2020 à 21 h 00 au vendredi 1er mai 2020 à 21 h 00 CET (GMT+1).

Nous peaufinons les récompenses de la Ligue de Combat GO. En fonction de votre rang, vous recevrez plus de Poussière Étoile et un nombre différent de CT Attaque Immédiate et Chargée.

En fonction de votre rang, vous recevrez plus de Poussière Étoile et un nombre différent de CT Attaque Immédiate et Chargée. À partir des rangs 2 et 3, vous devrez désormais gagner un certain nombre de combats afin de passer au rang suivant. Alors qu'avant, les victoires ne comptaient qu'à partir du rang 4.

À partir des rangs 2 et 3, vous devrez désormais gagner un certain nombre de combats afin de passer au rang suivant. Alors qu'avant, les victoires ne comptaient qu'à partir du rang 4. Les Pokémon que vous pouvez rencontrer en récompense de la Ligue de Combat GO seront différents pour la saison 1. Nous vous garantissons que Métalosse sera votre première récompense lors de la saison 1. Au rang 4, vous aurez une chance de rencontrer Terhal. Au rang 7, vous aurez une chance de rencontrer Furaiglon, qui fera ainsi ses débuts dans Pokémon GO avant d'être disponible lors de la Safari Zone de Philadelphie. Et enfin, le robuste Pikachu Catcheur fera son apparition en tant que récompense garantie lorsque vous atteindrez le rang 10 ! Par la suite, le Pikachu Catcheur sera disponible à des rangs moins élevés, mais cette saison vous offre une chance de vous surpasser et de voir si vous pouvez atteindre le rang 10, Dresseurs. Machoc, Ronflex et Méditikka ne seront plus disponibles dans les rencontres de la Ligue de Combat GO, mais vous verrez Baggiguane apparaître plus souvent ! Ces rencontres pourraient changer pour la saison prochaine, alors donnez tout ce que vous avez et essayez d'atteindre les rangs les plus hauts, Dresseurs !

Nous vous garantissons que Métalosse sera votre première récompense lors de la saison 1. Au rang 4, vous aurez une chance de rencontrer Terhal. Au rang 7, vous aurez une chance de rencontrer Furaiglon, qui fera ainsi ses débuts dans Pokémon GO avant d'être disponible lors de la Safari Zone de Philadelphie. Et enfin, le robuste Pikachu Catcheur fera son apparition en tant que récompense garantie lorsque vous atteindrez le rang 10 ! Par la suite, le Pikachu Catcheur sera disponible à des rangs moins élevés, mais cette saison vous offre une chance de vous surpasser et de voir si vous pouvez atteindre le rang 10, Dresseurs. Machoc, Ronflex et Méditikka ne seront plus disponibles dans les rencontres de la Ligue de Combat GO, mais vous verrez Baggiguane apparaître plus souvent ! Ces rencontres pourraient changer pour la saison prochaine, alors donnez tout ce que vous avez et essayez d'atteindre les rangs les plus hauts, Dresseurs ! Atteignez le rang 10 pour gagner des objets et une pose d'avatar inspirés par Pierre.

Pierre est Maître de la Ligue Pokémon dans la région de Hoenn. C'est un Dresseur Pokémon incroyablement talentueux et un mentor à la fois gentil et bienveillant. Son dévouement au combat fait de ses objets et de sa pose d'avatar des récompenses parfaites pour la Ligue de Combat GO. La pose est une récompense exclusive à la saison 1. À la fin de la saison 1, vous recevrez une CT Attaque Chargée d'élite si vous avez atteint le rang 7 ou plus. Cela marquera l'apparition de la CT Attaque Chargée d'élite et de la CT Attaque Immédiate d'élite ! En utilisant une CT Attaque Chargée d'élite ou une CT Attaque Immédiate d'élite, vous pourrez choisir l'attaque à enseigner à votre Pokémon. De plus, les CT Attaque Chargée d'élite et les CT Attaque Immédiate d'élite vous permettront d'apprendre à votre Pokémon des attaques qui n'étaient disponibles que lors d'événements comme les Journées de raids ou les Journées communauté.

Laa pour objectif de proposer des combats entre tous les joueurs de Pokémon GO , même s'ils se trouvent à l'autre bout du monde, ajoutant de ce fait de la compétitivité au titre de Niantic. Après une pré-saison réussie, où l'engouement semble avoir été au rendez-vous, la première saison arrive enfin.Pour commencer, et pour remercier les nombreux joueurs à avoir participé aux tests de pré-saison,. Une fois la saison lancée, le 13 mars prochain, les joueurs auront la chance de rencontrer des Pokémon Légendaire et Fabuleux, comprenant entre autres Darkrai, Giratina sous sa forme alternative, et Fulguris.Qui plus est, des événements spéciaux seront bien évidemment lancés, lesquels vous permettront de mettre la main sur des Pokémon puissants, dont un vous préparant à la, ayant lieu dès ce 10 mars :Enfin, en plus des quelques changements sur les règles de la Ligue de Combat GO, Niantic a également partagé le programme de laLa, et dura près de deux mois. La saison 2 sera lancée le vendredi 1mai 2020. Vous pouvez retrouver les différents changements effectués qui ont été communiqués par Niantic ci-dessous.