Pokémon GO : La Marche Œuf-phorique sera de retour en janvier, les détails

Retrouvez les détails concernant la Marche Œuf-phorique à venir sur Pokémon GO en janvier 2025 dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
vont de nouveau pouvoir participer à une Marche Œuf-phorique du mercredi 1er janvier et vendredi 31 janvier à 20 heures
pour célébrer le début de l'année 2025. Comme d'habitude, vous pourrez acheter un billet en lien avec la saison en cours, Double Destinée, et recevoir bénéficier ainsi de divers bonus comme un Incubateur à usage unique pour le premier PhotoDisque tourné de la journée à un PokéStop ou à une Arène. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de la Marche Œuf-phorique de janvier 2025
ci-dessous.
Marche Œuf-phorique de janvier 2025 de Pokémon GO
Billet Marche Œuf-phorique : janvier
Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous obtiendrez un accès à des bonus et à des Études ponctuelles tout au long du mois de janvier 2025. Bien entendu, les études auront une dates d'expiration, ce qui implique que toutes les tâches devront être terminées et les récompenses réclamées avant le vendredi 31 janvier à 20 heures. Il sera également possible d'offrir un billet aux joueurs avec qui vous avez atteint le niveau d'amitié « Grand ami ». De plus, veillez à acquérir le billet avant le 10 janvier à 20 heures, date à laquelle les ventes prendront fin.
Bonus de la Marche Œuf-phorique : janvier
Les bonus
suivants seront disponibles tous les jours à compter de l'achat du billet et jusqu'à la fin de l'événement de la Marche Œuf-phorique de janvier 2025
:
- 1 Incubateur à usage unique offert pour votre premier PhotoDisque de PokéStop ou d'Arène de la journée
- 3 fois plus de PX attribués pour votre premier Pokémon attrapé de la journée
- 3 fois plus de PX attribués pour votre premier PokéStop de la journée
- Possibilité d'ouvrir jusqu'à 50 Cadeaux par jour
- Possibilité de recevoir jusqu'à 150 Cadeaux par jour en faisant tourner les PhotoDisques de PokéStops ou d'Arènes
- Possibilité de conserver jusqu'à 40 Cadeaux dans votre Sac d'objets
Étude ponctuelle Marche Œuf-phorique : janvier
Du mercredi 1er janvier à 10 heures, au vendredi 31 janvier 2025, à 20 heures, vous pourrez compléter une étude ponctuelle qui vous récompensera des butins suivants :
- 15 000 PX
- 15 000 Poussières Étoile
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