Pokémon GO : La Marche Œuf-phorique sera de retour en janvier, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 23 décembre 2024 à 11h41
Retrouvez les détails concernant la Marche Œuf-phorique à venir sur Pokémon GO en janvier 2025 dans cet article.
Pokémon GO : La Marche Œuf-phorique sera de retour en janvier, les détails
Les joueurs de Pokémon GO vont de nouveau pouvoir participer à une Marche Œuf-phorique du mercredi 1er janvier et vendredi 31 janvier à 20 heures pour célébrer le début de l'année 2025. Comme d'habitude, vous pourrez acheter un billet en lien avec la saison en cours, Double Destinée, et recevoir bénéficier ainsi de divers bonus comme un Incubateur à usage unique pour le premier PhotoDisque tourné de la journée à un PokéStop ou à une Arène. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de la Marche Œuf-phorique de janvier 2025 ci-dessous.

Marche Œuf-phorique de janvier 2025 de Pokémon GO

Billet Marche Œuf-phorique : janvier

Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous obtiendrez un accès à des bonus et à des Études ponctuelles tout au long du mois de janvier 2025. Bien entendu, les études auront une dates d'expiration, ce qui implique que toutes les tâches devront être terminées et les récompenses réclamées avant le vendredi 31 janvier à 20 heures. Il sera également possible d'offrir un billet aux joueurs avec qui vous avez atteint le niveau d'amitié « Grand ami ». De plus, veillez à acquérir le billet avant le 10 janvier à 20 heures, date à laquelle les ventes prendront fin.

Bonus de la Marche Œuf-phorique : janvier

Les bonus suivants seront disponibles tous les jours à compter de l'achat du billet et jusqu'à la fin de l'événement de la Marche Œuf-phorique de janvier 2025 :
  • 1 Incubateur à usage unique offert pour votre premier PhotoDisque de PokéStop ou d'Arène de la journée
  • 3 fois plus de PX attribués pour votre premier Pokémon attrapé de la journée
  • 3 fois plus de PX attribués pour votre premier PokéStop de la journée
  • Possibilité d'ouvrir jusqu'à 50 Cadeaux par jour
  • Possibilité de recevoir jusqu'à 150 Cadeaux par jour en faisant tourner les PhotoDisques de PokéStops ou d'Arènes
  • Possibilité de conserver jusqu'à 40 Cadeaux dans votre Sac d'objets

Étude ponctuelle Marche Œuf-phorique : janvier

Du mercredi 1er janvier à 10 heures, au vendredi 31 janvier 2025, à 20 heures, vous pourrez compléter une étude ponctuelle qui vous récompensera des butins suivants :
  • 15 000 PX
  • 15 000 Poussières Étoile
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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