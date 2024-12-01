Pokémon GO : La Marche Œuf-phorique revient en décembre, les détails

La saison Double Destinée de Pokémon GO marquera le retour de la Marche Œuf-phorique, retrouvez les détails sur ce point dans cet article.
Un événement bien connu des joueurs de Pokémon GO
sera de nouveau d'actualité à partir du 3 décembre 2024
, date de sortie de la saison Double Destinée. Le billet de la Marche Œuf-phorique sera effectivement disponible à l'achat à compter de cette date, et toutes les tâches devront être accomplies et les récompenses réclamées avant le mardi 31 décembre à 20 heures
. Vous obtiendrez notamment un Incubateur pour le premier PhotoDisque tourné de la journée à un PokéStop ou à une Arène. Retrouvez les détails concernant la Marche Œuf-phorique de décembre 2024
dans cet article.
Marche Œuf-phorique : billet de décembre
Pour 5 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à des bonus et à des Études ponctuelles tout au long du mois de décembre. Comme indiqué ci-dessus, tous les butins seront à récupérer avant le 31 décembre à 20 heures, et bien entendu, chaque mission devra avoir été complétée au préalable. Comme d'habitude, il sera possible d'offrir un billet aux joueurs avec qui vous avez atteint le niveau d'amitié « Grands amis ». Notez également que les billets ne seront en vente dans la boutique que jusqu'au 11 décembre à 20 heures
.
Bonus de la Marche Œuf-phorique de décembre
Les bonus listés dans cette section seront disponibles tous les jours à compter de l'achat du billet et jusqu'au mardi 31 décembre 2024 à 20 h (heure locale) :
- 1 Incubateur à usage unique offert pour votre premier PhotoDisque de PokéStop ou d'Arène de la journée
- PX triplés pour votre premier Pokémon attrapé de la journée
- PX triplés pour votre premier PhotoDisque de PokéStop ou d'Arène de la journée
- Possibilité d'ouvrir jusqu'à 50 Cadeaux par jour
- Possibilité de recevoir jusqu'à 150 Cadeaux par jour en faisant tourner les PhotoDisques de PokéStops ou d'Arènes
- Possibilité de conserver jusqu'à 40 Cadeaux dans votre Sac d'objets
Étude ponctuelle de la Marche Œuf-phorique de décembre
Une étude ponctuelle sera disponible du mardi 3 décembre 2024 à 10 heures au mardi 31 décembre 2024 à 20 heures. En achevant les tâches, vous recevrez :
- 15 000 PX
- 15 000 Poussières Étoile
Magasin en ligne Pokémon GO – Boîte Hyper ticket Marche Œuf-phorique
À compter du 2 décembre 2024 à 21 heures, les joueurs pourront s'offrir la Boîte Hyper ticket Marche Œuf-phorique
sur le magasin en ligne Pokémon GO
pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), et ainsi recevoir un Incubateur en cadeau. La Boîte Hyper ticket Marche Œuf-phorique sera disponible sur le magasin en ligne jusqu'au 12 décembre 2024 à 4 h 59 CET (11 décembre à 19 h 59 PST).
commentaire (0)