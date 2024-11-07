Pokémon GO : L'événement Tourbillon souterrain se déroulera en novembre, les détails

Retrouvez les détails de l'événement Tourbillon souterrain dans cet article, organisé en novembre 2024 sur Pokémon GO.
Pokémon GO
s'apprête à célébrer un nouvel événement du vendredi 15 novembre à 10 heures au dimanche 17 novembre à 20 heures
. Pendant ces quelques jours, vous pourrez rencontrer divers Pokémon suivant une thématique commune, celle des créatures à corne ou évoluant dans les souterrains. Vous aurez aussi l'opportunité de mettre la main sur Rototaupe Dynamax, qui va faire son entrée sur le jeu. Afin d'avoir un meilleur aperçu de ce qui vous attend, retrouvez les détails de l'événement Tourbillon souterrain
ci-dessous.
Tourbillon souterrain, les détails de l'événement
Bonus d'événement
- Chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons XL en attrapant des Pokémon doublées.
Nouveau Pokémon Dynamax
Rototaupe
apparaîtra pour la première fois en tant que Pokémon Dynamax dans les Combats Dynamax de niveau un. Ce Pokémon et ses évolutions peuvent être dynamaxés pendant les Combats Dynamax. De plus, les plus chanceux parmi vous pourront mettre la main sur la version chromatique de ce Pokémon.
Rencontres sauvages
Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage.
- Rondoudou
- Taupiqueur
- Taupiqueur d'Alola
- Rhinocorne
- Phanpy
- Chuchmur
- Crikzik
- Chovsourir
- Rototaupe
- Sonistrelle
- Minotaupe (pour les plus chanceux)
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles. En les complétant, vous pourrez notamment obtenir des Bonbons Rototaupe, des Bonbons XL Rototaupe et des rencontres avec Rototaupe.
Récompenses des tâches d'Étude ponctuelle
Une Étude ponctuelle sur le thème de l'événement sera disponible. Terminer les tâches vous permettra de récupérer des Bonbons Rototaupe, des Bonbons XL Rototaupe et des rencontres avec Rototaupe.
commentaire (0)