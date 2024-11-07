Pokémon GO : L'événement Tourbillon souterrain se déroulera en novembre, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 07 novembre 2024 à 11h36
Retrouvez les détails de l'événement Tourbillon souterrain dans cet article, organisé en novembre 2024 sur Pokémon GO.
Pokémon GO : L'événement Tourbillon souterrain se déroulera en novembre, les détails
Pokémon GO s'apprête à célébrer un nouvel événement du vendredi 15 novembre à 10 heures au dimanche 17 novembre à 20 heures. Pendant ces quelques jours, vous pourrez rencontrer divers Pokémon suivant une thématique commune, celle des créatures à corne ou évoluant dans les souterrains. Vous aurez aussi l'opportunité de mettre la main sur Rototaupe Dynamax, qui va faire son entrée sur le jeu. Afin d'avoir un meilleur aperçu de ce qui vous attend, retrouvez les détails de l'événement Tourbillon souterrain ci-dessous.

Tourbillon souterrain, les détails de l'événement

Bonus d'événement

  • Chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons XL en attrapant des Pokémon doublées.

Nouveau Pokémon Dynamax

Rototaupe apparaîtra pour la première fois en tant que Pokémon Dynamax dans les Combats Dynamax de niveau un. Ce Pokémon et ses évolutions peuvent être dynamaxés pendant les Combats Dynamax. De plus, les plus chanceux parmi vous pourront mettre la main sur la version chromatique de ce Pokémon.

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Rencontres sauvages

Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage.
  • Rondoudou
  • Taupiqueur
  • Taupiqueur d'Alola
  • Rhinocorne
  • Phanpy
  • Chuchmur
  • Crikzik
  • Chovsourir
  • Rototaupe
  • Sonistrelle
  • Minotaupe (pour les plus chanceux)

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles. En les complétant, vous pourrez notamment obtenir des Bonbons Rototaupe, des Bonbons XL Rototaupe et des rencontres avec Rototaupe.

Récompenses des tâches d'Étude ponctuelle

Une Étude ponctuelle sur le thème de l'événement sera disponible. Terminer les tâches vous permettra de récupérer des Bonbons Rototaupe, des Bonbons XL Rototaupe et des rencontres avec Rototaupe.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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