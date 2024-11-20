Pokémon GO : L'événement Finale Au max arrive bientôt, les détails

Retrouvez les détails de l'événement Finale Au max à venir sur Pokémon GO en novembre 2024 dans cet article.
L'événement Finale Au max de Pokémon GO
se déroulera du mercredi 27 novembre à 10 heures au dimanche 1er décembre à 20 heures
, et marquera la fin de la saison actuelle. À cette occasion, deux nouveaux Pokémon feront leur entrée pour la première fois sur le jeu, Corayon de Galar et son évolution Corayôme. Comme d'habitude, vous pourrez participer à diverses activités, et pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement Finale Au max
ci-dessous.
Événement Finale Au max, les détails
Bonus d'événement
- 5 000 PX supplémentaires en remportant des Raids
- Distance d'éclosion divisée par deux pour les Œufs placés dans un Incubateur pendant l'événement.
- Limite de Passe de Raid à distance augmentée à 10 pendant l'événement
Nouveaux Pokémon
Corayon de Galar
, le Pokémon Corail, ainsi que son évolution, Corayôme
, feront leur entrée sur Pokémon GO, et les plus chanceux parmi vous pourront même faire éclore une version chromatique de Corayon de Galar dans des Œufs de 7 km. De plus, vous pourrez évoluer Corayon de Galar en Corayôme en échange de 50 Bonbons.
Rencontres sauvages
Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
- Ouistempo
- Flambino
- Larméléon
- Rongourmand
- Moumouton
- Hexadron
- Bibichut (pour les plus chanceux)
Raids
Raids de niveau un
Raids de niveau trois
- Ouistempo
- Flambino
- Larméléon
Raids de niveau cinq
- Smogogo de Galar
- Hexadron
Méga-Raids
- Zacian
- Zamazenta
- Regieleki
- Regidrago
Œufs
Les Pokémon listés ci-dessous pourront éclore dans des Œufs de 7 km
:
- Miaouss de Galar
- Ponyta de Galar
- Ramoloss de Galar
- Canarticho de Galar
- Corayon de Galar
- Zigzaton de Galar
- Darumarond de Galar
- Tutafeh de Galar
- Limonde de Galar
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles. En les complétant, vous obtiendrez des Poussières d'Étoile et des rencontres avec les Pokémon à l'affiche de Finale Au max
.
Étude ponctuelle payante
Pour 5 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive de l'événement, accordant notamment :
- des rencontres avec des Pokémon de l'événement
- une Pose d'avatar sur le thème de l'événement
Billet exclusif à l'événement
Pour 10 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pouvez acheter un billet donnant droit aux bonus suivants :
- 5 Passes de Raid supplémentaires en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes chaque jour de l'événement
- 5 000 PX supplémentaires en remportant un Raid
- 3 Bonbons supplémentaires en attrapant des Pokémon lors de Combats de Raid de niveau cinq
- 1 Bonbon XL supplémentaire en attrapant des Pokémon lors de Combats de Raid de niveau cinq
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