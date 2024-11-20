Pokémon GO : L'événement Finale Au max arrive bientôt, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 20 novembre 2024 à 11h29
Retrouvez les détails de l'événement Finale Au max à venir sur Pokémon GO en novembre 2024 dans cet article.
Pokémon GO : L'événement Finale Au max arrive bientôt, les détails
L'événement Finale Au max de Pokémon GO se déroulera du mercredi 27 novembre à 10 heures au dimanche 1er décembre à 20 heures, et marquera la fin de la saison actuelle. À cette occasion, deux nouveaux Pokémon feront leur entrée pour la première fois sur le jeu, Corayon de Galar et son évolution Corayôme. Comme d'habitude, vous pourrez participer à diverses activités, et pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement Finale Au max ci-dessous.

Événement Finale Au max, les détails

Bonus d'événement 

  • 5 000 PX supplémentaires en remportant des Raids
  • Distance d'éclosion divisée par deux pour les Œufs placés dans un Incubateur pendant l'événement.
  • Limite de Passe de Raid à distance augmentée à 10 pendant l'événement

Nouveaux Pokémon

Corayon de Galar, le Pokémon Corail, ainsi que son évolution, Corayôme, feront leur entrée sur Pokémon GO, et les plus chanceux parmi vous pourront même faire éclore une version chromatique de Corayon de Galar dans des Œufs de 7 km. De plus, vous pourrez évoluer Corayon de Galar en Corayôme en échange de 50 Bonbons.

Rencontres sauvages

Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire : 
  • Ouistempo
  • Flambino
  • Larméléon
  • Rongourmand
  • Moumouton
  • Hexadron
  • Bibichut (pour les plus chanceux)

Raids

Raids de niveau un
  • Ouistempo
  • Flambino
  • Larméléon
Raids de niveau trois
  • Smogogo de Galar
  • Hexadron
Raids de niveau cinq
  • Zacian
  • Zamazenta
  • Regieleki
  • Regidrago
Méga-Raids
  • Méga-Altaria

Œufs

Les Pokémon listés ci-dessous pourront éclore dans des Œufs de 7 km :
  • Miaouss de Galar
  • Ponyta de Galar
  • Ramoloss de Galar
  • Canarticho de Galar
  • Corayon de Galar
  • Zigzaton de Galar
  • Darumarond de Galar
  • Tutafeh de Galar
  • Limonde de Galar

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles. En les complétant, vous obtiendrez des Poussières d'Étoile et des rencontres avec les Pokémon à l'affiche de Finale Au max.

Étude ponctuelle payante

Pour 5 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive de l'événement, accordant notamment : 
  • des rencontres avec des Pokémon de l'événement
  • une Pose d'avatar sur le thème de l'événement
pose-avatar-finale-au-max

Billet exclusif à l'événement

Pour 10 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pouvez acheter un billet donnant droit aux bonus suivants :
  • 5 Passes de Raid supplémentaires en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes chaque jour de l'événement 
  • 5 000 PX supplémentaires en remportant un Raid
  • 3 Bonbons supplémentaires en attrapant des Pokémon lors de Combats de Raid de niveau cinq
  • 1 Bonbon XL supplémentaire en attrapant des Pokémon lors de Combats de Raid de niveau cinq
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Comment battre Giovanni ? (Octobre 2026)
Pokémon GO 29 septembre 2026

Pokémon GO : Comment battre Giovanni ? (Octobre 2026)

Retrouvez une liste des Pokémon les plus efficaces pour réussir à battre Giovanni, le Chef Suprême de la Team GO Rocket de Pokémon GO.
Pokémon GO : Comment battre Sierra ? (Octobre 2026)
Pokémon GO 29 septembre 2026

Pokémon GO : Comment battre Sierra ? (Octobre 2026)

Retrouvez une liste des Pokémon les plus efficaces pour réussir à battre Sierra, l'une des chefs de la Team GO Rocket de Pokémon GO.
Pokémon GO : Comment battre Cliff ? (Octobre 2026)
Pokémon GO 29 septembre 2026

Pokémon GO : Comment battre Cliff ? (Octobre 2026)

Retrouvez une liste des Pokémon les plus efficaces pour réussir à battre Cliff, l'un des chefs de la Team GO Rocket de Pokémon GO.

commentaire (0)