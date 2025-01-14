Pokémon GO : Krabboss Gigamax va intégrer le jeu au cours d'une Journée Combat Dynamax, les détails

Retrouvez les détails de la Journée Combat Dynamax marquant l'arrivée de Krabboss Gigamax sur Pokémon GO dans cet article.
La liste des Pokémon Gigamax ne cesse de s'agrandir sur Pokémon GO
, et un nouveau venu viendra encore l'allonger en février 2025. En effet, Krabboss Gigamax
fera son entrée sur le jeu au cours d'une Journée Combat Dynamax le samedi 1er février de 14 heures à 17 heures
, ce qui sera l'occasion idéale pour faire usage de Maxi Champis. Pour en savoir plus, découvrez les détails de la Journée Combat Dynamax introduisant Krabboss Gigamax
ci-dessous.
Journée Combat Dynamax Krabboss Gigamax
Nouveau Pokémon Gigamax
Krabboss Gigamax
apparaîtra pour la première fois sous sa forme Gigamax dans les Combats Dynamax de niveau six, et les plus chanceux parmi vous pourront même le rencontrer sous sa forme chromatique.
Maxi Champis
Le Maxi Champi est un objet qui double temporairement tous les dégâts que vos Pokémon Dynamax et Gigamax infligent pendant les Combats Dynamax. Vous pouvez utiliser plusieurs Maxi Champis à la suite pour prolonger la durée de l'effet, mais le bonus de dégâts restera identique.
Vous pouvez utiliser un Maxi Champi depuis votre Sac d'objets lorsque vous êtes dans la salle d'attente d'un Combat Dynamax. Vous pourrez également découvrir si les autres Dresseurs ont activé ou non des Maxi Champis.
Bonus d'événement
Les bonus listés ci-dessous seront actifs tout au long de l'événement :
- La limite de collecte de Particules Max passera à 1 600.
- Toutes les Sources d'Énergie accueilleront des Combats Gigamax.
- Les Sources d'Énergie seront actualisées plus souvent.
- Les Particules Max obtenues aux Sources d'Énergie seront multipliées par 8.
Les bonus suivants seront actifs le 1er
février 2025 de minuit à 17 h (heure locale).
- Les Particules Max obtenues pendant l'exploration seront multipliées par 2.
- La distance à parcourir pour recevoir des Particules Max sera divisée par 4.
Notez que pour bénéficier de ces bonus, il sera d'abord nécessaire de collecter toutes les Particules Max disponibles par le biais du menu À proximité.
Billet d'événement
Pour 5 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive de l'événement, disponible le samedi 1er
février de 14 heures à 17 et heures et vous récompensant de 25 000 PX et d'un Maxi Champi. Par ailleurs, vous bénéficierez des bonus suivants :
- Les PX en récompense des Combats Dynamax seront doublés.
- La limite de collecte de Particules Max passera à 5 600.
Magasin en ligne Pokémon GO : Lot de Particules Max
Un Lot de Particules Max sera disponible sur le magasin en ligne Pokémon GO, au prix de 7,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Celui-ci contiendra six ensembles de Particules Max, pour un total de 4 800 Particules Max à utiliser lors de vos Combats Dynamax.
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