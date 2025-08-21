Pokémon GO : Gourmelet à l'honneur pour l'heure vedette du 26 août

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Gourmelet pourra être récupéré en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Après Tarsal la semaine dernière, Gourmelet sera mis sous le feu des projecteurs le mardi 26 août 2025.
Gourmelet à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous recevrez deux fois plus de Bonbons en transférant un Pokémon
. Cette semaine, Gourmelet est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 26 août.
Gourmelet
est un Pokémon de type Normal de la deuxième génération connu pour ses talents de repérage de la nourriture. Ce Pokémon glouton revêt l'apparence d'un pourceau et peut évoluer en Fragroin, mâle ou femelle, contre 50 Bonbons. Il se montre moins timide lorsque la météo est quelque peu nuageuse, et se rencontre en général au cours d'événements spéciaux. Cette heure vedette incarne donc une opportunité à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'ajouter à leur collection.
De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO
, et se repère aisément grâce à sa couleur rose.
Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (Deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
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