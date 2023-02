Pokémon GO fête la Saint-Valentin avec un événement spécial

Détails de l'événement de la Saint-Valentin de Pokémon GO

L'arrivée de Méga-Gardevoir

Bonus

Faites évoluer Kirlia pendant l'événement pour obtenir un Gardevoir ou un Gallame connaissant l'Attaque Chargée Synchropeine.

Les Gallame et les Gardevoir rencontrés après des raids connaîtront eux aussi l'Attaque Chargée Synchropeine.

Ouvrez des cadeaux pour obtenir de la Poussière d'Étoiles x2.

Les Modules Leurre activés au cours de l'événement dureront 2 heures.

Étude ponctuelle : Vœux charmants

Défi global de la Saint-Valentin

Objectif du défi global

Envoyer 100 000 000 cadeaux.

Bonus du défi global

Bonbons x3 lors du transfert d'un Pokémon jusqu'à la fin de l'événement.

Bonbons XL x2 lors du transfert d'un Pokémon pour les dresseurs de niveau 31 et plus jusqu'à la fin de l'événement.

Une nouvelle forme pour Couafarel

Comment changer la coupe de Couafarel ?

Sélectionnez Couafarel dans votre espace de stockage des Pokémon, puis cliquez sur le bouton « Changer de forme ». Cela ouvrira un menu qui propose toutes les Coupes actuellement disponibles.

Sélectionnez la Coupe que vous souhaitez.

Pensez à avoir les ressources nécessaires car cela vous coûtera 25 bonbons et 10 000 Poussière d'Étoile.

Rencontres sauvages

Flabébé à fleur orange : Europe, Moyen-Orient, Afrique.

: Europe, Moyen-Orient, Afrique. Flabébé à fleur bleue : Asie-Pacifique.

: Asie-Pacifique. Flabébé à fleur jaune : Amérique.

Les Œufs

Les Raids

Raids une étoile



Raids trois étoiles



Raids cinq étoiles

Méga-Raids





Missions d'étude de terrain

