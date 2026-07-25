Pokémon GO : Études ponctuelles Rayquaza de juillet 2026, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 juillet 2026 à 12h55
Retrouvez les détails des études ponctuelles Rayquaza de l'événement Atteindre la couche d'ozone et Écailles célestes, disponibles en juillet 2026 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Études ponctuelles Rayquaza de juillet 2026, les missions et récompenses

Deux nouvelles études ponctuelles sont disponibles sur Pokémon GO les 25 et 26 juillet 2026, chacune étant affichée à un prix de 5,49€. Si vous aspirez à mettre la main sur le Pokémon légendaire Rayquaza, vous avez tout intérêt à y participer étant donné qu'elles vous accorderont une rencontre avec ce spécimen, une Météorite, de la Méga-énergie, des consommables ainsi que de l'expérience.

Pour vous aider à compléter les études ponctuelles Rayquaza de juillet 2026, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Études ponctuelles Rayquaza, Atteindre la couche d'ozone et Écailles célestes, toutes les missions et les récompenses

Étude ponctuelle Écailles célestes (1/1)

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1
 
Récompenses bonus : 3 840 PX, 3 840x Poussière Étoile, 1x Météorite
  • Étapes
    • Utiliser 2 attaques chargées super efficaces → 20x Poké Ball
    • Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → 3x Baie Nanana argentée
    • Attraper 10 Pokémon → 400x Méga-énergie Rayquaza
    • Attraper 25 Pokémon → une rencontre avec Rayquaza

Étude ponctuelle Atteindre la couche d'ozone (1/1)

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1
 
Récompenses bonus : 3 840 PX, 3 840x Poussière Étoile, 1x Météorite
  • Étapes
    • Utiliser 2 attaques chargées super efficaces → 20x Poké Ball
    • Faire tourner 5 PokéStops ou Arènes → 3x Baie Nanana argentée
    • Attraper 50 Pokémon → 400x Méga-énergie Rayquaza
    • Remporter 2 Raids → une rencontre avec Rayquaza
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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