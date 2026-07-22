Pokémon GO : Étude magistrale Shaymin chromatique, les missions et récompenses
Publié par Amandine Paccou
le 22 juillet 2026 à 10h39
le 22 juillet 2026 à 10h39
Retrouvez les détails de l'étude magistrale payante Étincelles de gratitude avec Shaymin chromatique, disponible en juillet 2026 sur Pokémon GO dans cet article.
Une nouvelle étude magistrale payante (5,99€) est disponible sur Pokémon GO en juillet 2026. Celle-ci ne doit pas être manquée, car elle vous permet de mettre la main diverses récompenses de qualité, et d'obtenir la très convoitée rencontre avec Shaymin chromatique. Cependant, vous aurez beaucoup d'efforts à fournir avant de la terminer, et devrez faire preuve de rigueur et de patience.
Pour vous aider à compléter l'étude magistrale Étincelles de gratitude, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude magistrale Shaymin chromatique, toutes les missions et les récompenses
Étude magistrale Étincelles de gratitude (1/7)
Récompenses bonus : 10x Bonbon Dialga, 10x Bonbon Giratina
- Étapes
- Attraper 492 Pokémon découverts dans la région de Kanto → 492 PX
- Attraper 492 Pokémon découverts dans la région de Johto → 492 PX
- Attraper 492 Pokémon découverts dans la région de Hoenn → 492 PX
- Attraper 492 Pokémon découverts dans la région de Sinnoh → 492 PX
Étude magistrale Étincelles de gratitude (2/7)
Récompenses bonus : 1x Encens, 30x Hyper Ball, 1x Super Bonbon L
- Étapes
- Attraper 20 Pokémon de type Plante → une rencontre avec Cheniti (Plante)
- Attraper un Pokémon pendant 7 jours à la suite → une rencontre avec Cheniti (Sable)
- Attraper un Pokémon pendant 21 jours à la suite → une rencontre avec Cheniti (Déchet)
Étude magistrale Étincelles de gratitude (3/7)
Récompenses bonus : 1x Encens, 30x Hyper Ball, 1x Super Bonbon L
- Étapes
- Attraper 20 Pokémon de type Vol → une rencontre avec Cheniti (Plante)
- Attraper un Pokémon pendant 7 jours à la suite → une rencontre avec Cheniti (Sable)
- Attraper un Pokémon pendant 21 jours à la suite → une rencontre avec Cheniti (Déchet)
Étude magistrale Étincelles de gratitude (4/7)
Récompenses bonus : 1x Module leurre, 1x Leurre glacial, 1x Leurre moussu
- Étapes
- Effectuer 40 jolis lancers à effet → 5x Sticker Dialga
- Effectuer 40 superbes lancers à effet → 5x Sticker Palkia
- Effectuer 40 excellents lancers à effet → 5x Sticker Giratina
Étude magistrale Étincelles de gratitude (5/7)
Récompenses bonus : 3x Radar Rocket, 1x Poffin, 3x Pierre Sinnoh
- Étapes
- Envoyer 12 cadeaux en ajoutant un Sticker → une rencontre avec Keunotor
- Utiliser 12 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Keunotor
- Gagner un cœur avec son Copain pendant 12 jours différents → une rencontre avec Keunotor
Étude magistrale Étincelles de gratitude (6/7)
Récompenses bonus : 4920 PX, 4920x Poussière Étoile, une rencontre avec Shaymin chromatique
- Étapes
- Vaincre 3 fois un chef de la Team GO Rocket → 1x Super Bonbon
- Remporter une médaille d'or de Sinnoh → 1x Super Bonbon
- Atteindre le niveau 40 → 1x Super Bonbon
Étude magistrale Étincelles de gratitude (7/7)
Récompenses bonus : 4920 PX, 4920x Poussière Étoile
- Étapes
- Réclamer sa récompense → 10x Bonbon Shaymin
- Réclamer sa récompense → 10x Bonbon Shaymin
- Réclamer sa récompense → 10x Bonbon Shaymin
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