Pokémon GO : Étude magistrale Shaymin chromatique, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 juillet 2026 à 10h39
Retrouvez les détails de l'étude magistrale payante Étincelles de gratitude avec Shaymin chromatique, disponible en juillet 2026 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude magistrale Shaymin chromatique, les missions et récompenses

Une nouvelle étude magistrale payante (5,99€) est disponible sur Pokémon GO en juillet 2026. Celle-ci ne doit pas être manquée, car elle vous permet de mettre la main diverses récompenses de qualité, et d'obtenir la très convoitée rencontre avec Shaymin chromatique. Cependant, vous aurez beaucoup d'efforts à fournir avant de la terminer, et devrez faire preuve de rigueur et de patience.

Pour vous aider à compléter l'étude magistrale Étincelles de gratitude, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude magistrale Shaymin chromatique, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude magistrale Étincelles de gratitude (1/7)

Récompenses bonus : 10x Bonbon Dialga, 10x Bonbon Giratina
  • Étapes
    • Attraper 492 Pokémon découverts dans la région de Kanto → 492 PX
    • Attraper 492 Pokémon découverts dans la région de Johto → 492 PX
    • Attraper 492 Pokémon découverts dans la région de Hoenn → 492 PX
    • Attraper 492 Pokémon découverts dans la région de Sinnoh → 492 PX
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude magistrale Étincelles de gratitude (2/7)

Récompenses bonus : 1x Encens, 30x Hyper Ball, 1x Super Bonbon L
  • Étapes
    • Attraper 20 Pokémon de type Plante → une rencontre avec Cheniti (Plante)
    • Attraper un Pokémon pendant 7 jours à la suite → une rencontre avec Cheniti (Sable)
    • Attraper un Pokémon pendant 21 jours à la suite → une rencontre avec Cheniti (Déchet)
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude magistrale Étincelles de gratitude (3/7)

Récompenses bonus : 1x Encens, 30x Hyper Ball, 1x Super Bonbon L
  • Étapes
    • Attraper 20 Pokémon de type Vol → une rencontre avec Cheniti (Plante)
    • Attraper un Pokémon pendant 7 jours à la suite → une rencontre avec Cheniti (Sable)
    • Attraper un Pokémon pendant 21 jours à la suite → une rencontre avec Cheniti (Déchet)
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude magistrale Étincelles de gratitude (4/7)

Récompenses bonus : 1x Module leurre, 1x Leurre glacial, 1x Leurre moussu
  • Étapes
    • Effectuer 40 jolis lancers à effet → 5x Sticker Dialga
    • Effectuer 40 superbes lancers à effet → 5x Sticker Palkia
    • Effectuer 40 excellents lancers à effet → 5x Sticker Giratina
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude magistrale Étincelles de gratitude (5/7)

Récompenses bonus : 3x Radar Rocket, 1x Poffin, 3x Pierre Sinnoh 
 
  • Étapes
    • Envoyer 12 cadeaux en ajoutant un Sticker → une rencontre avec Keunotor
    • Utiliser 12 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Keunotor
    • Gagner un cœur avec son Copain pendant 12 jours différents → une rencontre avec Keunotor
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude magistrale Étincelles de gratitude (6/7)

Récompenses bonus : 4920 PX, 4920x Poussière Étoile, une rencontre avec Shaymin chromatique
  • Étapes
    • Vaincre 3 fois un chef de la Team GO Rocket → 1x Super Bonbon
    • Remporter une médaille d'or de Sinnoh → 1x Super Bonbon
    • Atteindre le niveau 40 → 1x Super Bonbon
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude magistrale Étincelles de gratitude (7/7)

Récompenses bonus : 4920 PX, 4920x Poussière Étoile
  • Étapes
    • Réclamer sa récompense → 10x Bonbon Shaymin
    • Réclamer sa récompense → 10x Bonbon Shaymin
    • Réclamer sa récompense → 10x Bonbon Shaymin
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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