Pokémon GO : Étude spéciale Giratina Obscur, Jours Heureux : Offensive, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 août 2025 à 14h36
Retrouvez les détails de l'étude spéciale Giratina Obscur, Jours Heureux : Offensive, disponible sur Pokémon GO en août 2025.
Pokémon GO : Étude spéciale Giratina Obscur, Jours Heureux : Offensive, les missions et récompenses
Une nouvelle étude spéciale est disponible sur Pokémon GO à l'occasion de l'événement Jours Heureux : Offensive, se déroulant du 11 at 17 août 2025. Celle-ci sera axée sur le sauvetage de Giratina Obscur, et vous demandera d'affronter Giovanni et les sbires de la Team GO Rocket. Vous serez notamment récompensé d'un Super Radar Rocket, de Poussières d'Étoile, de quelques rencontres et de consommables pour vos efforts. Notez qu'il est possible de récupérer cette étude jusqu'à la fin de la saison en cours, soit le 2 septembre 2025 à 9 heures 59.

Pour vous aider à compléter l'étude spéciale Giratina Obscur, Jours Heureux : Offensive, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude spéciale Sauver Giratina Obscur, Jours Heureux : Offensive, toutes les missions et les récompenses

&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 1

Étude spéciale Giratina Obscur, Jours Heureux : Offensive (1/5)

Récompenses bonus : 1 500 PX, 500 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Abo
  • Étapes
    • Attraper 10 Pokémon → 5x Baie Nanana
    • Purifier 2 Pokémon Obscurs → 10x Poké Ball
    • Vaincre 3 sbires de la Team GO Rocket → 1x Élément mystérieux
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 2

Étude spéciale Giratina Obscur, Jours Heureux : Offensive (2/5)

Récompenses bonus : 2 000 PX, 1 000 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Smogo
  • Étapes
    • Attraper 15 Pokémon → 2x CT Attaque immédiate
    • Purifier 3 Pokémon Obscurs → 10x Super Ball
    • Vaincre 6 sbires de la Team GO Rocket → 3x Élément mystérieux
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 2

Étude spéciale Giratina Obscur, Jours Heureux : Offensive (3/5)

Récompenses bonus : 2 500 PX, 1 500 Poussières d'Étoile, 1x Super Radar Rocket
  • Étapes
    • Battre Arlo, leader de la Team GO Rocket → 2 500 PX
    • Battre Cliff, leader de la Team GO Rocket → 2 500 PX
    • Battre Sierra, leader de la Team GO Rocket → 2 500 PX
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 2

Étude spéciale Giratina Obscur, Jours Heureux : Offensive (4/5)

Récompenses bonus : 3 000 PX, 2 000 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Persian
  • Étapes
    • Trouver le boss de la Team GO Rocket → 10x Hyper Potion
    • Combattre le boss de la Team GO Rocket → 10x Ultra Ball
    • Vaincre le boss de la Team GO Rocket → 6x Rappel Max
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 2

Étude spéciale Giratina Obscur, Jours Heureux : Offensive (5/5)

Récompenses bonus : 6 000 PX, 5 000 Poussières d'Étoile, 3x CT Attaque chargée
  • Étapes
    • Récupérer sa récompense → 1 500 Poussières d'Étoile
    • Récupérer sa récompense → 1 500 Poussières d'Étoile
    • Récupérer sa récompense → 1 500 Poussières d'Étoile
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Méga-Étouraptor débarque en septembre au cours d'une Journée de Super Méga-Raids
Pokémon GO 02 septembre 2026

Pokémon GO : Méga-Étouraptor débarque en septembre au cours d'une Journée de Super Méga-Raids

La première Journée de Super Méga-Raids de la saison Sentiers crépusculaires aura lieu le 19 septembre 2026 et mettra Méga-Étouraptor. Retrouvez les détails de l'événement dans cet article.
Pokémon GO dévoile l'événement Hordes Méga et l'arrivée de nouveaux Pokémon, les détails
Pokémon GO 02 septembre 2026

Pokémon GO dévoile l'événement Hordes Méga et l'arrivée de nouveaux Pokémon, les détails

En septembre 2026, les Dresseurs de Pokémon GO pourront rencontrer pour la première fois Grondogue et Dogrino, à travers l'événement Hordes Méga, qui réserve plusieurs surprises.
Pokémon GO : Mewtwo Armure fait son grand retour après six ans d'absence
Pokémon GO 31 août 2026

Pokémon GO : Mewtwo Armure fait son grand retour après six ans d'absence

Mewtwo Armure pourra être capturé dans les raids de niveau 5 le samedi 5 et le dimanche 6 septembre 2026 sur Pokémon GO. Retrouvez les détails de cet événement à ne pas manquer dans cet article.

commentaire (0)