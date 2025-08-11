Pokémon GO : Étude spéciale Giratina Obscur, Jours Heureux : Offensive, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude spéciale Giratina Obscur, Jours Heureux : Offensive, disponible sur Pokémon GO en août 2025.
Une nouvelle étude spéciale est disponible sur Pokémon GO
à l'occasion de l'événement Jours Heureux : Offensive
, se déroulant du 11 at 17 août 2025. Celle-ci sera axée sur le sauvetage de Giratina Obscur, et vous demandera d'affronter Giovanni et les sbires de la Team GO Rocket. Vous serez notamment récompensé d'un Super Radar Rocket, de Poussières d'Étoile, de quelques rencontres et de consommables pour vos efforts. Notez qu'il est possible de récupérer cette étude jusqu'à la fin de la saison en cours, soit le 2 septembre 2025 à 9 heures 59.
Pour vous aider à compléter l'étude spéciale Giratina Obscur, Jours Heureux : Offensive,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude spéciale Sauver Giratina Obscur, Jours Heureux : Offensive, toutes les missions et les récompenses
Étude spéciale Giratina Obscur, Jours Heureux : Offensive (1/5)
Récompenses bonus : 1 500 PX, 500 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Abo
- Étapes
- Attraper 10 Pokémon → 5x Baie Nanana
- Purifier 2 Pokémon Obscurs → 10x Poké Ball
- Vaincre 3 sbires de la Team GO Rocket → 1x Élément mystérieux
Étude spéciale Giratina Obscur, Jours Heureux : Offensive (2/5)
Récompenses bonus : 2 000 PX, 1 000 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Smogo
- Étapes
- Attraper 15 Pokémon → 2x CT Attaque immédiate
- Purifier 3 Pokémon Obscurs → 10x Super Ball
- Vaincre 6 sbires de la Team GO Rocket → 3x Élément mystérieux
Étude spéciale Giratina Obscur, Jours Heureux : Offensive (3/5)
Récompenses bonus : 2 500 PX, 1 500 Poussières d'Étoile, 1x Super Radar Rocket
- Étapes
- Battre Arlo, leader de la Team GO Rocket → 2 500 PX
- Battre Cliff, leader de la Team GO Rocket → 2 500 PX
- Battre Sierra, leader de la Team GO Rocket → 2 500 PX
Étude spéciale Giratina Obscur, Jours Heureux : Offensive (4/5)
Récompenses bonus : 3 000 PX, 2 000 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Persian
- Étapes
- Trouver le boss de la Team GO Rocket → 10x Hyper Potion
- Combattre le boss de la Team GO Rocket → 10x Ultra Ball
- Vaincre le boss de la Team GO Rocket → 6x Rappel Max
Étude spéciale Giratina Obscur, Jours Heureux : Offensive (5/5)
Récompenses bonus : 6 000 PX, 5 000 Poussières d'Étoile, 3x CT Attaque chargée
- Étapes
- Récupérer sa récompense → 1 500 Poussières d'Étoile
- Récupérer sa récompense → 1 500 Poussières d'Étoile
- Récupérer sa récompense → 1 500 Poussières d'Étoile
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