Pokémon GO : Étude spéciale Fulguris Avatar Obscur, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 23 janvier 2026 à 11h15
Retrouvez les détails de l'étude spéciale Fulguris Avatar Obscur, disponible sur Pokémon GO en janvier 2026.
Pokémon GO : Étude spéciale Fulguris Avatar Obscur, les missions et récompenses
Une nouvelle étude spéciale est disponible sur Pokémon GO en janvier 2026, et celle-ci vous invite à poursuivre Giovanni pour récupérer son Pokémon Obscur du moment : Fulguris Avatar, et ce jusqu'à la fin de la saison Parcours précieux en mars. Les missions qui vous sont ici confiées sont axées sur la capture et le combat, et en guise de récompense, vous recevrez des consommables, une avalanche de Poussière Étoile, ainsi que quelques rencontres.

Pour vous aider à compléter l'étude spéciale Amitié Solide Offensive, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude spéciale Fulguris Avatar Obscur, toutes les missions et les récompenses

&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 1

Étude spéciale Fulguris Avatar Obscur (1/5)

Récompenses bonus : 1 500 PX, 500x Poussière Étoile, une rencontre avec Nidoran femelle
  • Étapes
    • Attraper 15 Pokémon → 5x Baie Nanana
    • Purifier 2 Pokémon Obscurs → 10x Poké Ball
    • Battre 3 sbires de la Team GO Rocket → 1x Élément mystérieux
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 2

Étude spéciale Fulguris Avatar Obscur (2/5)

Récompenses bonus : 2 000 PX, 1 000x Poussière Étoile, une rencontre avec Nidoran mâle
  • Étapes
    • Attraper 20 Pokémon → 5x Baie Nanana
    • Purifier 5 Pokémon Obscurs → 10x Super Ball
    • Battre 6 sbires de la Team GO Rocket → 3x Élément mystérieux
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 2

Étude spéciale Fulguris Avatar Obscur (3/5)

Récompenses bonus : 2 500 PX, 2 500x Poussière Étoile, 1x Super Radar Rocket
  • Étapes
    • Battre Arlo → 2 500 PX
    • Battre Cliff → 2 500 PX
    • Battre Sierra → 2 500 PX
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 2

Étude spéciale Fulguris Avatar Obscur (4/5)

Récompenses bonus : 3 000 PX, 2 000x Poussière Étoile, une rencontre avec Goupix
  • Étapes
    • Trouver le boss de la Team GO Rocket → 10x Hyper Potion
    • Combattre le boss de la Team GO Rocket → 10x Hyper Ball
    • Vaincre le boss de la Team GO Rocket → 6x Rappel Max
&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 2

Étude spéciale Fulguris Avatar Obscur (5/5)

Récompenses bonus : 6 000 PX, 5 000x Poussière Étoile, 3x CT Attaque Chargée
  • Étapes
    • Récupérer sa récompense → 2 500x Poussière Étoile
    • Récupérer sa récompense → 2 500x Poussière Étoile
    • Récupérer sa récompense → 2 500x Poussière Étoile
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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