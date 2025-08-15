Pokémon GO : Étude ponctuelle premium des Mondiaux 2025, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium des Mondiaux 2025 disponible sur Pokémon GO en août.
À l'occasion des Championnats du monde 2025 de Pokémon GO
, tous les joueurs peuvent participer à une étude ponctuelle payante (5,49 €) depuis le 15 août. Toutes les tâches doivent être complétées et les récompenses réclamées avant le 17 août, ce qui implique d'être particulièrement actif sur le jeu au cours du week-end. Les missions qui sont proposées consistent le plus souvent à combattre, et en guise de récompense, vous recevrez des rencontres avec divers Pokémon ainsi qu'un montant notable de Poussières d'Étoile.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle premium des Mondiaux 2025,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle premium des Mondiaux 2025, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium des Mondiaux 2025 (1/1)
Récompenses bonus : 25 000 Poussières d'Étoile, 1 Passe de combat premium, une rencontre avec Engloutyran
- Étapes
- Recharger un Pokémon 5 fois → une rencontre avec Kaorine
- Recharger un Pokémon 10 fois → une rencontre avec Azumarill
- Utiliser 5 Attaques chargées super-efficaces → une rencontre avec Ténéfix
- Utiliser 5 Attaques chargées super-efficaces → une rencontre avec Avaltout
- Remporter un Raid → une rencontre avec Strassie
- Remporter 2 Raids → une rencontre avec Gambex
- Combattre dans la Ligue Combat GO → une rencontre avec Excelangue
- Combattre 5 fois dans la Ligue Combat GO → une rencontre avec Lokhlass
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