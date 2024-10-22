Pokémon GO : Étude ponctuelle Défi Spiritomb Halloween 2024, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Défi Spiritomb Halloween 2024 sur Pokémon GO dans cet article.
Les joueurs de Pokémon GO
ont l'occasion de participer à une étude ponctuelle gratuite au cours de la première partie de l'événement d'Halloween 2024
, disponible à partir du 22 octobre à 10 heures. Celle-ci vous demandera surtout de capturer des Pokémon de type Spectre ou Ténèbres, qui se montrent plus souvent la nuit qu'en journée.
Afin de vous faciliter les choses, nous vous conseillons d'avoir recours à un Encens en vous promenant après que l'obscurité soit arrivée. Après avoir rempli cette première tâche, vous devrez effectuer plusieurs actions 108 fois, en référence aux 108 esprits qui constituent Spiritomb. Vous obtiendrez des rencontres avec plusieurs Pokémon respectant la thématique de l'événement en guise de récompense, ainsi que quelques points d'expérience et des Poussières d'Étoile.
Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle Défi Spiritomb Halloween 2024
, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.
Étude ponctuelle Défi Spiritomb Halloween 2024, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Défi Spiritomb Halloween 2024 (1/1)
Récompenses bonus : 1 080 PX, 1 080 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Spiritomb
- Étapes
- Attraper 108 Pokémon de type Ténèbres ou Spectre → une rencontre avec Morpeko mode Rassasié
- Récolter 1 080 Particules Max → une rencontre avec Fantominus
- Faire 108 Lancers à effet → une rencontre avec Viskuse
- Faire 108 Jolis Lancers → une rencontre avec Viskuse femelle
- Utiliser 108 Baies pour attraper des Pokémon → une rencontre avec Ténéfix
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