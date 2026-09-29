Pokémon GO : Étude ponctuelle Cueillette de Verpom, les missions et récompenses
Publié par Amandine Paccou
le 29 septembre 2026 à 10h16
le 29 septembre 2026 à 10h16
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle consacrée à Verpom dans le cadre du Festival des récoltes, disponible en septembre 2026 sur Pokémon GO dans cet article.
Une nouvelle étude ponctuelle est disponible sur Pokémon GO depuis le 29 septembre 2026, et peut être complétée jusqu'au 5 octobre. Celle-ci ne doit pas être manquée si vous aspirez à rencontrer Verpom, mis à l'honneur au cours de l'événement du Festival des récoltes, et se décompose en 3 chemins : Pomdrapi, Dratatin et Pomdramour. Le choix que vous ferez ne changera en rien les missions, mais le type de pommes reçues sera différent selon la voie que vous suivrez.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle Cueillette de Verpom, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle Cueillette de Verpom 2026, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle Cueillette de Verpom (1/3)
Récompenses bonus : une rencontre avec Verpom, 1 000 PX
- Étapes
- Attraper 5 Pokémon → 5x Baie Nanana
- Utiliser 3 Baies pour attraper des Pokémon → 500x Poussière Étoile
- Explorer 1 kilomètre → 10x Bonbon Verpom
Étude ponctuelle Chemin Pomdrapi (2/3)
Récompenses bonus : 2x Pomme acidulée, une rencontre avec Verpom, 2 000 PX
- Étapes
- Attraper 10 Pokémon → 2x Pomme acidulée
- Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon → 2x Pomme acidulée
- Explorer 2 kilomètres → 2x Pomme acidulée
Étude ponctuelle Chemin Pomdrapi (3/3)
Récompenses bonus : 1 000x Poussière Étoile, une rencontre avec Verpom, 1 000 PX
- Étapes
- Attraper 4 Pokémon → 2x Pomme acidulée
- Utiliser 3 Baies pour attraper des Pokémon → 2x Pomme acidulée
- Explorer 1 kilomètre → 2x Pomme nectar
Étude ponctuelle Chemin Dratatin (2/3)
Récompenses bonus : 2x Pomme sucrée, une rencontre avec Verpom, 2 000 PX
- Étapes
- Attraper 10 Pokémon → 2x Pomme sucrée
- Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon → 2x Pomme sucrér
- Explorer 2 kilomètres → 2x Pomme sucrée
Étude ponctuelle Chemin Dratatin (3/3)
Récompenses bonus : 1 000x Poussière Étoile, une rencontre avec Verpom, 1 000 PX
- Étapes
- Attraper 4 Pokémon → 2x Pomme acidulée
- Utiliser 3 Baies pour attraper des Pokémon → 2x Pomme sucrée
- Explorer 1 kilomètre → 2x Pomme nectar
Étude ponctuelle Chemin Pomdramour (2/3)
Récompenses bonus : 2x Pomme nectar, une rencontre avec Verpom, 2 000 PX
- Étapes
- Attraper 10 Pokémon → 2x Pomme nectar
- Utiliser 5 Baies pour attraper des Pokémon → 2x Pomme nectar
- Explorer 2 kilomètres → 2x Pomme nectar
Étude ponctuelle Chemin Pomdramour (3/3)
Récompenses bonus : 1 000x Poussière Étoile, une rencontre avec Verpom, 1 000 PX
- Étapes
- Attraper 4 Pokémon → 2x Pomme acidulée
- Utiliser 3 Baies pour attraper des Pokémon → 2x Pomme sucrée
- Explorer 1 kilomètre → 2x Pomme nectar
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