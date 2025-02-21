Pokémon GO : Étude ponctuelle Champion des CIAL Pokémon 2025, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 février 2025 à 17h51
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Champion des CIAL Pokémon 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle Champion des CIAL Pokémon 2025, les missions et récompenses
À l'occasion de l'événement du Champion des CIAL Pokémon diffusés du 21 au 23 février 2025, les joueurs de Pokémon GO peuvent participer à une étude ponctuelle grâce au système de Twitch drops. Pour ce faire, il vous suffit de disposer d'un compte Twitch et de le relier à votre compte Club des Dresseurs. Regardez ensuite une chaîne de la catégorie Pokémon GO pendant 30 minutes pour récupérer une étude qui vous offrira une multitude de Bonbons Granivol.

Pour vous aider à compléter l'Étude ponctuelle Champion des CIAL Pokémon 2025, nous vous avons listé ci-dessous toutes les étapes et les récompenses de l'étude.

Étude ponctuelle Champion des CIAL Pokémon 2025, toutes les missions et les récompenses

Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 1

Étude ponctuelle Champion des CIAL Pokémon 2025 (1/2)

Récompenses bonus : 2 025 Poussières d'Étoile, 189 PX, une rencontre avec Cotovol
  • Étapes
    • Attraper 5 Pokémon de type Plante → 10 Bonbons Granivol
    • Attraper 5 Pokémon de type Vol → 10 Bonbons Granivol
    • Attraper 20 Pokémon → 10 Bonbons Granivol
Étude spéciale, Une obscurité irisée, étape 2

Étude ponctuelle Champion des CIAL Pokémon 2025 (2/2)

Récompenses bonus : 2 025 Poussières d'Étoile, 189 PX, 1 CT Attaque Chargée Élite 
  • Étapes
    • Recharger un Pokémon 10 fois → 10 Bonbons Granivol
    • Gagner un Combat de Dresseurs dans la Ligue Super → 10 Bonbons Granivol
    • Gagner 3 Combats de Dresseurs dans la Ligue Super → 10 Bonbons Granivol
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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