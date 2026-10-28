Pokémon GO : Éthernatos fait son grand retour avec l'événement Sentiers Dynamax

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 octobre 2026 à 19h30
Du 16 au 23 novembre 2026, l'événement « Sentiers Dynamax » signe le retour d'Éthernatos sur Pokémon GO. Retrouvez les détails du programme de cette semaine mouvementée dans cet article.
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Pokémon GO : Éthernatos fait son grand retour avec l'événement Sentiers Dynamax

Les Dresseurs de Pokémon GO auront de quoi se réjouir en novembre 2026 : Éthernatos prépare un retour magistral sur le jeu mobile à l'occasion de l'événement « Sentiers Dynamax ». Afin d'en savoir plus, nous vous proposons de découvrir le programme des festivités ci-dessous.

Éthernatos revient sur Pokémon GO

C'est une annonce qui va faire vibrer l'ensemble de la communauté de Pokémon GO : le légendaire Pokémon Gigantesque Éthernatos s'apprête à faire un retour fracassant à travers l'événement « Sentiers Dynamax », organisé du lundi 16 novembre à 10 heures au lundi 23 novembre à 20 heures. Niantic offre aux Dresseurs une opportunité rêvée de faire le plein de Particules Max, de croiser des Pokémon vedettes dotés de fonds spéciaux et surtout d'affronter l'une des entités les plus redoutables de la région de Galar. Que vous cherchiez à capturer Éthernatos pour la première fois ou à accumuler de précieux Bonbons XL pour propulser le vôtre au sommet, cette semaine s'annonce tout simplement incontournable.

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Le programme complet de l'événement Sentiers Dynamax

Bonus d'évènement

  • Possibilité de recevoir des Particules Max en attrapant des Pokémon de l'évènement à l'état sauvage ou après les Combats Dynamax.
  • Davantage de Sources d'Énergie actives.Q

Rencontres sauvages

Vous pourriez rencontrer les Pokémon de l'évènement à l'état sauvage, y compris tout Pokémon ayant fait ses débuts dans les Combats D-Max. Les Pokémon légendaires et fabuleux sont néanmoins exclus.

Combats Dynamax

Attendez-vous à voir le retour des Pokémon Dynamax déjà apparus sur Pokémon GO : ils sont tous susceptibles de faire leur apparition dans les Combats Dynamax (hormis les légendaires et les fabuleux). En y participant, vous aurez une chance de recevoir un fond spécial après une capture.

charizard

Heure du Pokémon vedette

Jeudi 19 novembre 2026, de 18 heures à 19 heures

  • Ouistempo
  • Flambino
  • Larméléon

Bonus actif

  • Bonbons de capture ×2

Rencontres de tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'évènement seront disponibles. Leur complétion vous accordera notamment des Poussières Étoiles, des Bonbons Éthernatos, et des rencontres avec les Pokémon de l'événement Sentiers Dynamax.

Stickers de l'évènement

Vous pourrez obtenir des stickers de l'évènement en faisant tourner les PhotoDisques des PokéStops, en ouvrant des Cadeaux, en les achetant dans la Boutique du jeu et en progressant dans votre Passe GO.

stickers-sentiers-dynamax

Le retour d'Éthernatos

Le samedi 21 novembre 2026 de 11 heures à 14 heures, Éthernatos, le Pokémon Giga, fait son grand retour. Il sera possible de le défier grâce au Passe GO, et il ne pourra être attrapé qu'une seule fois au cours de l'événement. Qui plus est, la quantité requise de Bonbons pour libérer son potentiel sera plus importante qu'à l'ordinaire.

Bonus d'évènement

  • Actualisation plus fréquente des Sources d'Énergie
  • Limite de collecte de Particules Max portée à 2 400
  • Particules Max ×8 dans les Sources d'Énergie
  • Augmentation de 10 à 30 de la limite quotidienne de Raids à distance, du 20 novembre à 13h au 21 novembre à 18h PST (UTC-8)

Passe GO : Sentiers Dynamax

Passe GO

  • Des rencontres avec des Pokémon Dynamax de l'évènement dotés d'un Fond spécial
  • Une rencontre avec Éthernatos ou 100 Bonbons Éthernatos si vous l'avez déjà attrapé
  • Des Bonbons et des Bonbons L Éthernatos
  • Des Super Bonbons
  • Des Poussières Étoiles
  • Des stickers d'évènement

Passe GO deluxe

  • Des récompenses supplémentaires avec des Pokémon Dynamax de l'évènement dotés d'un Fond spécial
  • Davantage de Bonbons et Bonbons L Éthernatos
  • Des Baies Nanana argentées
  • Des Super Bonbons L
  • Des stickers d'évènement

ethernatos

Bonus d'évènement (échelons majeurs)

Bonus d'Échelon 1 (rang 15)

  • Poussières Étoiles de capture ×2

Bonus d'Échelon 2 (rang 35)

  • Quantité de Bonbons et de Poussières Étoiles nécessaire réduite de moitié pour l'Effet Aventure Canon Dynamax

Bonus d'Échelon 3 (rang 55)

  • Davantage de Bonbons et de Bonbons L dans les Combats Dynamax

Rendez-vous dès le lundi 16 novembre 2026 pour participer à l'événement Sentiers Dynamax de Pokémon GO, et vous préparer à affronter Éthernatos quelques jours plus tard.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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