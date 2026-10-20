Pokémon GO : Regidrago Dynamax, quels sont les meilleurs Pokémon pour le vaincre ?

Regidrago Dynamax fait son entrée sur Pokémon GO en novembre 2026. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.

Regidrago Dynamax est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO rencontreront pour la première fois au cours de l'événement Âme sauvage, organisé du 9 au 13 novembre 2026, et certains se demandent comment venir à bout de cet adversaire. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.

Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.

Forces et faiblesses de Regidrago Dynamax

Quelles sont les faiblesses de Regidrago Dynamax ?

Regidrago Dynamax est un Pokémon légendaire de type Dragon, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, vous devrez de préférence vous grouper avec d'autres Dresseurs pour sortir victorieux du combat. Voici les types auxquels Regidrago Dynamax est particulièrement sensible :

Dragon

Fée

Glace

Quelles sont les forces de Regidrago Dynamax ?

Au contraire, Regidrago Dynamax pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :

Électrik

Feu

Plante

Eau

Quels Pokémon choisir pour battre Regidrago Dynamax ?

Le meilleur moyen de venir à bout de Regidrago Dynamax est de faire appel appartenant à un type auquel il est particulièrement sensible. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à le battre, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.

Méga-Rayquaza → Draco-Queue + Abattage

Draco-Queue + Abattage Éthernatos → Draco-Queue + Canon Dynamax

Draco-Queue + Canon Dynamax Latios → Draco-Souffle + Draco-Griffe

Draco-Souffle + Draco-Griffe Méga-Dracolosse → Draco-Queue + Colère+

Draco-Queue + Colère+ Kyurem Noir → Draco-Queue + Éclair gelé

Draco-Queue + Éclair gelé Méga-Carchacrok → Draco-Queue + Abattage

Draco-Queue + Abattage Kyurem Blanc → Crocs Givre + Feu Glacé

Crocs Givre + Feu Glacé Méga-Mewtwo Y → Coupe Psycho + Prescience+

Coupe Psycho + Prescience+ Carchacrok Obscur → Draco-Queue + Abattage

Draco-Queue + Abattage Méga-Gardevoir → Charme + Éclat Magique

Charme + Éclat Magique Méga-Drattak → Draco-Queue + Draco-Météore

Draco-Queue + Draco-Météore Dimoret → Éclat Glace + Avalanche

Éclat Glace + Avalanche Duralugon → Draco-Queue + Draco-Griffe

Tanks

Zacian Épée Suprême → Griffe Acier

Griffe Acier Zamazenta Bouclier Suprême → Griffe Acier

Griffe Acier Registeel → Griffe Acier

Griffe Acier Leuphorie → Écras'Face

Écras'Face Nymphali Dynamax → Vive-Attaque

→ Vive-Attaque Lugia Dynamax → Draco-Queue

→ Draco-Queue Métalosse Dynamax → Taillade

→ Taillade Corvaillus Dynamax → Jet de Sable

Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon de type Dragon, Féé ou Glace pour vaincre cet adversaire.