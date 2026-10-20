Pokémon GO : Regidrago Dynamax, quels sont les meilleurs Pokémon pour le vaincre ?

Regidrago Dynamax est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO rencontreront pour la première fois au cours de l'événement Âme sauvage, organisé du 9 au 13 novembre 2026, et certains se demandent comment venir à bout de cet adversaire. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.
Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Forces et faiblesses de Regidrago Dynamax
Quelles sont les faiblesses de Regidrago Dynamax ?
Regidrago Dynamax est un Pokémon légendaire de type Dragon, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, vous devrez de préférence vous grouper avec d'autres Dresseurs pour sortir victorieux du combat. Voici les types auxquels Regidrago Dynamax est particulièrement sensible :
- Dragon
- Fée
- Glace
Quelles sont les forces de Regidrago Dynamax ?
Au contraire, Regidrago Dynamax pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :
- Électrik
- Feu
- Plante
- Eau
Quels Pokémon choisir pour battre Regidrago Dynamax ?
Le meilleur moyen de venir à bout de Regidrago Dynamax est de faire appel appartenant à un type auquel il est particulièrement sensible. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à le battre, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
- Méga-Rayquaza → Draco-Queue + Abattage
- Éthernatos → Draco-Queue + Canon Dynamax
- Latios → Draco-Souffle + Draco-Griffe
- Méga-Dracolosse → Draco-Queue + Colère+
- Kyurem Noir → Draco-Queue + Éclair gelé
- Méga-Carchacrok → Draco-Queue + Abattage
- Kyurem Blanc → Crocs Givre + Feu Glacé
- Méga-Mewtwo Y → Coupe Psycho + Prescience+
- Carchacrok Obscur → Draco-Queue + Abattage
- Méga-Gardevoir → Charme + Éclat Magique
- Méga-Drattak → Draco-Queue + Draco-Météore
- Dimoret → Éclat Glace + Avalanche
- Duralugon → Draco-Queue + Draco-Griffe
Tanks
- Zacian Épée Suprême → Griffe Acier
- Zamazenta Bouclier Suprême → Griffe Acier
- Registeel → Griffe Acier
- Leuphorie → Écras'Face
- Nymphali Dynamax → Vive-Attaque
- Lugia Dynamax → Draco-Queue
- Métalosse Dynamax → Taillade
- Corvaillus Dynamax → Jet de Sable
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon de type Dragon, Féé ou Glace pour vaincre cet adversaire.
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