Pokémon GO : Meltan Dynamax, quels sont les meilleurs Pokémon pour le vaincre ?

Meltan Dynamax est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO rencontreront pour la première fois au cours de l'événement Âme sauvage, organisé du 9 au 13 novembre 2026, et certains se demandent comment venir à bout de cet adversaire. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.
Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Forces et faiblesses de Meltan Dynamax
Quelles sont les faiblesses de Meltan Dynamax ?
Meltan Dynamax est un Pokémon de type Acier, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, vous devrez de préférence vous grouper avec d'autres Dresseurs pour sortir victorieux du combat. Voici les types auxquels Meltan Dynamax est particulièrement sensible :
- Combat
- Feu
- Sol
Quelles sont les forces de Meltan Dynamax ?
Au contraire, Meltan Dynamax pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :
- Poison
- Insecte
- Dragon
- Fée
- Vol
- Plante
- Glace
- Normal
- Psy
- Roche
- Acier
Quels Pokémon choisir pour battre Meltan Dynamax ?
Le meilleur moyen de venir à bout de Meltan Dynamax est de faire appel appartenant à un type auquel il est particulièrement sensible. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à le battre, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
- Méga-Mewtwo X → Riposte + Dynamo-Poing+
- Méga-Goupelin → Danse Flammes + Feu Ensorcelé+
- Méga-Lucario → Forte-Paume + Aurasphère
- Méga-Braségali → Danse Flammes + Aurasphère
- Pierroteknik → Calcination + Caboche Kaboum
- Reshiram Obscur → Crocs Feu + Flamme Croix
- Méga-Hexadron → Riposte + Casse-Brique+
- Méga-Dracaufeu Y → Danse Flammes + Rafale Feu
- Braségali Obscur → Danse Flammes + Aurasphère
- Primo-Groudon → Tir de Boue + Lame Pangéenne
Tanks
- Leuphorie Dynamax → Écras'Face
- Zamazenta Forme Bouclier Suprême → Griffe Acier
- Registeel Dynamax → Griffe Acier
- Raikou Dynamax → Éclair
- Leveinard Dynamax → Écras'Face
- Minotaupe Dynamax → Tir de Boue
- Éthernatos → Draco-Queue
- Lugia Dynamax → Extrasenseur
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon de type Combat, Feu ou Sol pour vaincre cet adversaire.
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