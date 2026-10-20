Pokémon GO : Meltan Dynamax, quels sont les meilleurs Pokémon pour le vaincre ?

Meltan Dynamax fait son entrée sur Pokémon GO en novembre 2026. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.

Meltan Dynamax est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO rencontreront pour la première fois au cours de l'événement Âme sauvage, organisé du 9 au 13 novembre 2026, et certains se demandent comment venir à bout de cet adversaire. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.

Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.

Forces et faiblesses de Meltan Dynamax

Quelles sont les faiblesses de Meltan Dynamax ?

Meltan Dynamax est un Pokémon de type Acier, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, vous devrez de préférence vous grouper avec d'autres Dresseurs pour sortir victorieux du combat. Voici les types auxquels Meltan Dynamax est particulièrement sensible :

Combat

Feu

Sol

Quelles sont les forces de Meltan Dynamax ?

Au contraire, Meltan Dynamax pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :

Poison

Insecte

Dragon

Fée

Vol

Plante

Glace

Normal

Psy

Roche

Acier

Quels Pokémon choisir pour battre Meltan Dynamax ?

Le meilleur moyen de venir à bout de Meltan Dynamax est de faire appel appartenant à un type auquel il est particulièrement sensible. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à le battre, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.

Méga-Mewtwo X → Riposte + Dynamo-Poing+

Riposte + Dynamo-Poing+ Méga-Goupelin → Danse Flammes + Feu Ensorcelé+

Danse Flammes + Feu Ensorcelé+ Méga-Lucario → Forte-Paume + Aurasphère

Forte-Paume + Aurasphère Méga-Braségali → Danse Flammes + Aurasphère

Danse Flammes + Aurasphère Pierroteknik → Calcination + Caboche Kaboum

Calcination + Caboche Kaboum Reshiram Obscur → Crocs Feu + Flamme Croix

Crocs Feu + Flamme Croix Méga-Hexadron → Riposte + Casse-Brique+

Riposte + Casse-Brique+ Méga-Dracaufeu Y → Danse Flammes + Rafale Feu

Danse Flammes + Rafale Feu Braségali Obscur → Danse Flammes + Aurasphère

Danse Flammes + Aurasphère Primo-Groudon → Tir de Boue + Lame Pangéenne

Tanks

Leuphorie Dynamax → Écras'Face

→ Écras'Face Zamazenta Forme Bouclier Suprême → Griffe Acier

→ Griffe Acier Registeel Dynamax → Griffe Acier

→ Griffe Acier Raikou Dynamax → Éclair

→ Éclair Leveinard Dynamax → Écras'Face

→ Écras'Face Minotaupe Dynamax → Tir de Boue

→ Tir de Boue Éthernatos → Draco-Queue

→ Draco-Queue Lugia Dynamax → Extrasenseur

Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon de type Combat, Feu ou Sol pour vaincre cet adversaire.